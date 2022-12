Una bocanada de aire fresco

Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. (Proverbios 29:2)





Hace un par de meses la vicepresidenta de Argentina, Cristian Fernández de Kirchner, fue supuestamente víctima de un atentado a mano armada, sólo que al perpetrador se le “trabó” el gatillo. Gracias a Dios que el magnicidio no fue consumado. Lo interesante fue que muchos de los comentarios no sólo en redes sino en medios de comunicación, fueron del tenor de “qué lástima, la bala no salió”. Lamentables por cierto pero reales. Ahora sí que se cumplió lo que anuncia la primera parte del proverbio; porque el pueblo que gime encuentra muchas veces en la ironía la forma de expresar su odio.

Esta semana sucedió algo insólito, donde la misma persona fue la protagonista. Pero esta vez se cumplió la primera parte del proverbio citado: “La alegría del pueblo no se pudo contener” cuando escuchó en boca del juez en turno pronunciar la sentencia que condena a la vicepresidenta, entonces presidenta, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a participar en cargos públicos por encontrarla responsable del delito de “administración fraudulenta”. Esto es algo histórico, pues es la primera vez en la historia del país hermano que un mandatario de ese rango en funciones es juzgado y condenado por la justicia.

El hecho de que un personaje que ha acumulado tanto poder en tantos años en las más altas jerarquías sea acusada por los mismos fiscales que ella nombró no es poca cosa. Lo interesante de todo esto es que una hispanoamérica unida por el idioma, las costumbres, la idiosincrasia y especialmente la “corrupción” del poder, lo que sucede en un país tiene repercusiones serias en los demás, sean éstas negativas o como en este caso positivas. Rogamos a Dios que esto repercuta favorablemente en todo el continente.

Sabemos que para que la condena se haga efectiva debe pasar primero por dos instancias judiciales más y que, además, por razones de edad puede que la todavía mandataria en funciones sólo cumpla arresto domiciliario. Sin embargo, lo que ocurrió es como una bocanada de aire fresco no sólo para el país sudamericano sino para todas las democracias de nuestro continente. La esperanza de volver a creer en la división de poderes y en las instituciones. La certeza de saber que Dios no puede ser burlado y al final, los justos prevalecen.





leonardolombar@gmail.com