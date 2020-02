Una generación excepcional

Hace un par de meses participé de un taller de emprendimiento, con docentes de la Universidad donde laboro.

A partir de una breve descripción por parte de uno de los expositores acerca de la generación llamada “IY” o milenials tardíos, uno de los docentes más jóvenes que se sintió aludido, por no decir “atacado” por su edad, dijo: “pero yo no me veo así como esta presentación nos describe. Tengo familia, estoy comprometido con mi trabajo, llego puntual a las juntas”. Inmediatamente me vino a la mente: “es que estas presentaciones las hacemos los adultos de las generaciones anteriores, pero, ¿por qué no hacemos el ejercicio a la inversa y le preguntamos a los jóvenes de ahora cómo ven a nuestra generación?

No sé cómo te vaya a ti, pero yo hice el ejercicio con mis propios hijos, y descubrí que los jóvenes de hoy tienden a ser sumamente honestos, por no decir a veces “crueles”. “Papá, es que a ustedes les cuesta deshacerse de lo que ya no van a usar”, por no decirnos “son acumuladores compulsivos”; o “es que ustedes piensan demasiado las cosas antes de tomar decisiones”, por no decirnos “tienen miedo de equivocarse”; o el famoso “de todo sacan una enseñanza”, por no decirnos “a veces sólo queremos que nos escuchen”. ¿Cómo vemos a las nuevas generaciones?

El segundo libro de la Biblia, conocido como Éxodo, comienza con el relato de la historia del nacimiento de uno de los líderes más importantes que haya tenido esa nación, conocido como “el libertador”, me refiero a Moisés.

Este niño cuyo nombre significa literalmente “sacado del agua” nace en un contexto sin esperanza, bajo un sistema opresor dispuesto a asesinar a niños inocentes, una sociedad que quiere exterminar a una generación entera porque representan una amenaza para el sistema.

El faraón de ese tiempo desconoció que su país había llegado a ser potencia mundial gracias a otro hebreo de nombre José, así que frente a la amenaza que significaba el crecimiento exponencial de éstos, convoca a su gabinete y dice: “Tenemos que idear un plan”.

¿No les suena familiar esa expresión? ¿No creen que estamos viviendo en una sociedad donde las decisiones en los gobiernos locales no son sino expresiones de una agenda global, de gabinetes de corte “faraónico” que tiene como fin la destrucción sistemática de la familia tradicional, y que el recurso más grande con el que cuentan, paradójicamente, es la enorme crisis de identidad de nuestros adolescentes "abandonados" por esa familia “tradicional” que defendemos?

Como en tiempos de Moisés, hoy también existe una GENERACIÓN EXCEPCIONAL que quiere nacer, que quiere soñar, que quiere cambiar el mundo, pero necesita, como en tiempos de Moisés, de gente temerosa de Dios, como las parteras responsables del nacimiento de ese niño: “Como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey, y también dejaron vivir a los varoncitos” (Éxodo 1.17). ¿Quiénes eran estas dos parteras?

Algunos dicen que eran parteras egipcias, pero lo más probable es que eran las jefas del “sindicato” de parteras hebreas, pues así lo ameritaría una población de más de dos (2) millones de personas. Lo cierto es que a estas dos mujeres se las describe como "temerosas de Dios”. ¿Qué hubiera sido de ese hermoso niño y por ende de toda esa nación sin la intervención de estas dos parteras comprometidas con su vocación?

Es irónico que no aparezca el nombre del faraón en turno, pero sí se menciona el de las parteras que se negaron a seguir la instrucción del gobernante a riesgo de perder sus vidas; sus nombres son “Sifra” que significa “belleza" y “Puá” que significa "esplendor”. ¡Vaya que hacían honor a sus nombres estas dos mujeres! Verdaderas heroínas y ejemplos de lo que engrandece el ser femenino: el instinto maternal de defender la vida.

El doctor Rodríguez Lastra es un médico ginecólogo de una ciudad de la Patagonia, Argentina. Hace algunos años recibió en su turno del hospital de Cipolletti a una jovencita con amenaza de aborto y riesgo en su salud, por intento de aborto clandestino. Gracias a su pericia médica, profesionalismo y sobre todo convicciones morales, indujo al parto salvando la vida del niño y de la madre.

Acción que, años más tarde, y por iniciativa de una diputada de su entidad, le valió la acusación de ir “en contra los derechos humanos” al no “respetar el deseo de la joven de abortar”. Actualmente este médico está cumpliendo una condena, privado de su libertad por al menos dos años y castigado en su licencia médica por salvar dos vidas: La de la madre y la del niño.

¿Irónico verdad? Pero real. Su caso, se convirtió en una bandera internacional para el movimiento pro vida. Sin duda que Rodríguez Lastra es un “Sifra” o quizá un “Puá” contemporáneo, un “temeroso de Dios” que creyó que ese niño que iba a ser abortado era un niño EXCEPCIONAL.

¿Cómo vemos a las nuevas generaciones? ¿Qué vemos en ellos? ¿Una generación que no tiene futuro porque no piensa como nosotros? ¿O una generación única, especial, extraordinaria, llena de potencial, llamada a desarrollarlo “a pesar” de nosotros?

Espero que todos podamos ver lo que Dios ve: Una “GENERACIÓN EXCEPCIONAL”.