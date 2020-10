Una gubernatura bien vale una amistad

Cuentan en La Laguna de Durango, que hace cinco o seis años, Marina Vitela habría enfrentado un problema muy serio que incluso pondría en riesgo su integridad física.

Entonces, amiga muy cercana de Leticia Herrera Ale, fue alojada junto a su familia en el domicilio particular de la ex alcaldesa por un lapso de quince a veinte días. Pasada la turbulencia, la actual presidenta municipal de Gómez Palacio regresó a su casa, sin contratiempos.

Pasados esos años, el agradecimiento se transformó en feroz lucha política.

En pos de la candidatura de Morena a la gubernatura en el 2022 y ya erigida como presidenta municipal, Marina Vitela emprendió una cruzada contra su ex amiga y lo hizo buscando destruir uno de los principales valores que ha pregonado desde siempre Leticia Herrera: Su honestidad.

Hoy, la hija de Carlos Herrera Araluce (qepd), está amparada contra una posible orden de aprehensión –no existía hasta el momento de redactar estas líneas- producto de una investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tanto contra ella como su ex tesorero.

El anterior martes 29 de septiembre, trascendió que Herrera Ale habría promovido un Juicio de Amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango del Vigésimo Quinto Circuito, contra la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (SEIDO), Expediente 716/2020, recurso a través del cual estaría evitando un probable ejercicio que la privara de la libertad.

El periódico El Universal que se edita en la capital del país, publicó en su portal el anterior 14 de septiembre, que la UIF congeló las cuentas de Juana Leticia Herrera y su extesorero, Oscar García “a quienes denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) por desvío de recursos del municipio”.

En primera instancia y a través de sus redes sociales, la ex senadora, ex diputada federal y ex alcaldesa desmintió la información pero, al día siguiente, suspendió la conferencia de prensa en la que fijaría su posición al respecto.

Pasados los días, Oscar García promovió un recurso de amparo, mediante el cual la UIF fue obligada a descongelar las cuentas que antes habría asegurado, medida consecuencia de la investigación en materia. Es decir, Leticia Herrera y Oscar García, actualmente pueden mover a su conveniencia las cuentas bancarias en cuestión.

El 30 de septiembre, aunque ningún medio que manejó la información citó fuente oficial, el juicio de amparo de Leticia Herrera salió al aire de profusa manera. Redes sociales, televisión y portales dieron cuenta de ello.

Aunque en ese momento circuló la especie que ya se había liberado la orden de aprehensión, la verdad es que el amparo promovido por Leticia Herrera era uno de los llamados “busca pies”. Se trata de un recurso que los abogados utilizan para indagar si existe o no algo en contra de su cliente; este fue el caso. Se trató de una estrategia jurídica que, al mismo tiempo, protegería de cualquier acto en su contra, motivo del recurso interpuesto ante el juzgado ya menconado líneas arriba.

En La Laguna de Durango, en Gómez Palacio para ser más concretos y al seno de Morena en la capital, circula la especie que Marina Vitela se comprometió a ganar el Distrito 02 federal como uno de los primeros requisitos para colocarse en la primera línea en pos de la candidatura a la gubernatura. En la región, su principal obstáculo es, sin duda, la misma Leticia Herrera Ale.

A ese tren, pues, habría que descarrilarlo.

Sin adelantar vísperas de si existe o no fundamento legal para todo el desarrollo de eventos mediáticos y legales que se dieron a partir de la publicación en El Universal, lo cierto es que desde entonces el nombre de la presidenta municipal de Gómez Palacio está en boca de muchos; al menos en el círculo rojo.

También es cierto que sus acciones la han colocado en primeras planas y en espacios privilegiados en cada medio regional y estatal. De entrada, ha tenido éxito en su estrategia, de ser así el diseño.

Luego de abandonar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el cual fue legisladora federal y local; compitió por Morena en la misma boleta que Andrés Manuel López Obrador en el 2018; le ganó a su comadre Anavel Fernández la diputación federal de ese distrito. Más tarde, solicitó licencia a su cargo y contendió nuevamente contra Anavel por la Presidencia Municipal de Gómez Palacio.

En una extraña votación, dada su baja participación y nada común en ese municipio, le arrebató al PRI un poderoso bastión.

Luego de la aparición de José Ramón Enríquez Herrera en las huestes de Morena tras su salto de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República y su inmediata movilidad político-mediática – que, valga decirlo, inquieta a varios- inició una serie de acciones encaminadas a posicionarse en el ánimo de las decisiones cupulares de su partido.

Ya antes, en sonada conferencia de prensa, había anunciado un presunto mal manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento por casi 400 millones de pesos, lo que marcaba el inicio de su agresiva estrategia focalizada en el gobierno estatal.

Hace poco más de un mes recibió un espaldarazo político sólido: La visita del presidente de la República a su municipio, dos días que presentara su Primer Informe de Actividades como alcaldesa. Su quehacer al frente del Ayuntamiento empezó a estabilizarse, luego de un equívoco inicio.

Aquí en la capital del estado, se dice que ya ha pactado con no pocos legisladores locales de su partido y el PT, producto de esa inesperada aparición de José Ramón Enríquez. Pero su principal obstáculo sigue siendo Leticia Herrera, quien no estaría mal calificada para competir nuevamente por ese distrito y, de ganarlo, por el Gobierno del Estado. Por eso es que en La Laguna, un sector fuerte, califica cada movimiento de la UIF y de la propia Marina contra la ex alcaldesa, como algo meramente político.

Insisto, sin sentenciar que haya o no argumentos legales.

Los movimientos de Marina están dados y, de prosperar las acciones legales contra Leticia Herrera tendría allanado el camino para el primero de sus objetivos: Salvar el distrito y, el segundo, muy encaminado. Pero, de no resultar como está planeado, habrá fortalecido a su examiga y principal adversaria y, contrario a sus propósitos, la encaminará en el destino que planeo para ella misma.

Se dice que en política no hay amigos, y si los hubiera, una gubernatura bien vale una amistad.