Una Pascua diferente

Acabamos de celebrar una Pascua de Resurrección sin precedentes, ¡absolutamente diferente! Esta vez la Semana Santa nos encontró a todos en nuestras casas, encerrados, lejos de las cálidas playas y de las compras compulsivas. No por un día, sino por cuarenta. No por diversión sino por protección, esperando que pase la muerte, que en lugar de ángel, se viste de corona y no sólo ataca al primogénito.

Tal como fue en su origen, esta Pascua nos encontró a todos “en familia”, tratando de, obligados por el confinamiento, convivir en armonía. Desesperados muchas veces porque el proceso pase rápido, expuestos, en ocasiones, a la realidad de una cena solitaria o del vínculo superficial, reconociendo, en todo caso, nuestro fracaso de mantenerla unida sin Dios.

Al igual que en aquella oportunidad, cuando la muerte tocó a la puerta del faraón, esta Pascua reveló lo vulnerable que somos “todos”: ricos y pobres, famosos o anónimos, nobles o plebeyos, instruidos o analfabetos, todos somos iguales frente al poder destructor de la muerte; y todos somos iguales delante de Dios.

Finalmente, y tal como lo fue entonces, esta situación revela nuestra incapacidad para permanecer inmunes: no será “el detente” quien nos libere, sino la sangre de Cristo, y no es “la plaga” nuestro mayor enemigo, sino el pecado, la maldad que llevamos adentro y que fue vencida por el Cordero, quien se levantó triunfante al tercer día, ¡por eso es Pascua de Resurrección!

La salvación es para todos los que creen, y no se encuentra en ninguna religión, ni en el estado, ni en la familia, ni en la tradición; la salvación se encuentra en Cristo, como dice 1 Corintios 5.7: “Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros”. El cumplió lo que Dios requería, así que no podemos hacer mérito, sólo recibirla por gracia.

¡Haz que esta semana de Pascua sea única y especial en tu vida! Invítalo a tu corazón, recíbelo como Señor y Salvador; y experimentarás su perdón y su amor incondicional que te hace libre del temor y recibirás su paz que sobrepasa todo entendimiento. Conéctate con una iglesia, con personas que te ayuden a seguir a Cristo.

¡Que tengas una excelente semana, una Pascua diferente!