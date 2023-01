“Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena.

Entonces se acercó a Jesús y le dijo: —Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: —Mi apreciada Marta, ¡estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles! Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto, y nadie se la quitará.” (Lucas 10:38-42 NTV)

A veces estamos tan preocupados por nuestros problemas, afanes de la vida, que no podemos ver Su hermosura, Su poder y Su gloria y entonces vemos la vida distorsionada, como Marta: pensamos que nuestros compromisos son los más importantes; nos da envidia que otra gente disfrute lo que nosotros no podemos: procuramos manipular las cosas con nuestro sentido de autocompasión “dile que me ayude”. Marta vivía en una permanente insatisfacción. Por eso estaba inquieta, turbada y preocupada. Su perfeccionismo y sentido del deber la había lleva a que nunca llegaba a la norma que se había auto-impuesto.

Así pasa muchas veces con tantas personas que experimentan un sentido de constante frustración e insatisfacción. Porque buscan saciar su sed con agua que da más sed. Porque buscan saciar su necesidad de aceptación, valoración y amor a través de los recursos de este mundo. Marta amaba a Jesús, pero no deseaba una sola cosa. Necesitamos tener el deseo de UNA COSA SOLA, como María: “Una cosa he pedido al SEÑOR, y ésa buscaré: que habite yo en la casa del SEÑOR todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del SEÑOR, y para meditar en su templo.” Salmo 27:4

Fuimos diseñados por Dios para amarlo a Él por encima de todas las cosas, Cualquier otro afecto que ocupe ese lugar atenta contra nuestro diseño. Si estamos dispuestos a apasionarnos por el Señor, estaremos plenamente satisfechos, Él solo nos bastará, todo lo demás es añadidura.Tú y yo le podemos temer, le podemos amar, pero Él dice que los apasionados son los que están dispuestos a dejar todo por estar con Él, los que no tienen el corazón dividido, ni afanado, ni turbado, son los que desean UNA SOLA COSA.





