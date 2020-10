Urge la unidad en la diversidad

Más de 650 periodistas, cineastas, artistas, comunicadores, escritores, entre otras personalidades, firmaron un desplegado en el que piden al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respetar la libertad de expresión. Su desplegado es una muestra de la existencia de la libertad de expresión en nuestro país.

La analista Laura Sánchez señala que los dueños de la tierra en México desde hace casi 20 años son los mismos. Su estrategia para preservarse como líderes del sector minero: cambiar de nombre o fusionarse con empresas subsidiarias constantemente. Quienes se han llevado el mayor número de concesiones mineras son tres grandes corporativos: Industrias Peñoles, del empresario Alberto Bailleres González; Grupo México, de German Larrea, y la inglesa Fresnillo PLC, quien también mantiene una alianza con las empresas de Bailleres.

Desde el año 2000 hasta 2018 los gobiernos otorgaron 19 mil 808 concesiones mineras que se encuentran vigentes y los beneficiados siempre son los mismos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que las cuotas de derechos pagadas por una concesión minera eran simbólicas y contrastaban con los volúmenes extraídos de recursos minerales.

Además, que existían deficiencias en la operación por parte de la Secretaría de Economía, respecto de la integración, control y seguimiento del padrón de títulos de concesión, de los pagos de derechos, de los informes técnicos, estadísticos y contables. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se han registrado en la cartografía minera solamente 92 concesiones mineras.

El camino para dirigir Morena debe ser lo más nítido posible. Difícil con más de 100 candidatos (51 para la presidencia y 54 para la secretaría general). Su principal compromiso es regenerar la vida pública del país y eso significa que todo aquel representante de Morena debe cumplir estrictamente con los principios de no mentir, no robar, no traicionar e impulsar el proyecto de la 4T.

Sin embargo, hay que señalar que el fallo que ordena a Morena revisar las condiciones para elegir a su nueva dirigencia representa una intromisión peligrosa por parte del Tribunal Electoral que abre la puerta a un nuevo conflicto en el partido. Argumentan paridad de género y en el Tribunal Electoral de los siete integrantes sólo dos son mujeres.

Dentro de lo aplaudible es que a pesar de la pandemia por el Covid 19, México está realizando 10 mega proyectos: el aeropuerto “Felipe Ángeles” que lo está construyendo el ejército, modernización de las 5 refinerías abandonadas por los neoliberales y construyendo una más en Dos Bocas, Tabasco; el Tren Maya que recorrerá toda el área turística del sureste; la construcción del corredor interoceánico para unir el atlántico con el pacífico; la reforestación de México con el programa Sembrando Vida con el cual más de 400 mil sembradores reciben un jornal mayor al salario mínimo;

La creación de la Guardia Nacional y la desaparición de la Policía Federal, había 20 mil soldados ahora hay 170 mil; la creación del Banco de Bienestar con 375 sucursales para que los discapacitados, adultos mayores, niños, mujeres, jóvenes y estudiantes reciban sus becas cerca de 12 millones de beneficiados; terminación del tren México-Toluca; la terminación del tren subterráneo de Guadalajara que tenía años en construcción; sus entrevistas “mañaneras” respondiendo a todas las preguntas que se le formulan, un verdadero ejercicio democrático, insistiendo en el ataque frontal a la corrupción y a la impunidad, señalando con cifras el saqueo de los neoliberales, de cómo dejaron al país y cómo intentan regresar para seguir explotándolo.

Y para Durango el proyecto Agua Saludable para la Laguna, y terminar de una vez por todas con el arsénico y la escasez de agua en esa región. Y sin contratar deuda, ni incrementar o crear nuevos impuestos.

Debido al manejo austero, sin lujos, se pudo tener un ahorro de 560 mil millones de pesos. (Continuará)