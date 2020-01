Úsame correctamente y seremos felices

No tengo idea si estarás conmigo todo mi tiempo, pero yo he venido a encontrarte, a conocerte y a pedirte que me vivas, aproveches y disfrutes tanto como sea posible.

Que quizás no todos los días te los pueda dar apacibles, soleados y tranquilos, pero no depende de mí y considero son para experimentar tu capacidad de sobrellevar cargas y aceptar lo que el tiempo que vivamos juntos nos habrá de deparar.

Si anteriormente tus frutos resultaron amargos, puedes proceder a tomar otra decisión y plantar en forma diferente, pero si siembras para el espíritu yo te apoyaré en cosechar virtud y pureza, siempre y cuando, de aprendiz de labrador te conviertas en excelente sembrador.

Espero que camines por mi territorio el tiempo que tardaré en recorrerlo contigo, aprovechando los días y las noches para lo que la ley natural los creó y aproveches los alimentos que te fortalezcan y ensanchen lo positivo de tus facultades.

Te acompañaré en tus tensiones y responsabilidades y espero no darte penas, pero si llegan a acontecer, tu capacidad sabrá afrontarlas y considerar que así la historia las redactó y es imposible su cambio, acéptalas y aprovecha de los infortunios las mejores experiencias.

Me encuentro contigo desbordando amor y bondad, para que, con tu paciencia puedas ensanchar esos sentimientos y si me sabes vivir, nuestro esparcimiento será inquebrantable que contaminará a cualquiera que sepa pactar con nosotros y dar los usos oportunos y convenientes a todas las cosas que cargo para que, manipuladas comedidamente, el sueño de ayer sea conmigo realidad.

Te ruego no destruyas y apliques lícitamente tantas cosas que te obsequio, pues sabiendo emplear mi riqueza, lo que una vez fue para ti ilusión, emergerá tácitamente en tu existencia.

Víveme y aprovéchame de verdad, pues no tengo idea si podamos concluir juntos los 366 días, pero siénteme tuyo y escúlpeme como el mejor experto en arte, de manera que yo pueda ser parte de una dulce, memorable y extraordinaria historia de ti.

Atentamente: El Año 2020.