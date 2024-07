Valorar la seguridad

La mente nos juega muchas trampas. El olvido nos lleva a pensar que nunca enfrentamos problemas y la cotidianeidad nos engaña, haciéndonos creer que la paz que hoy gozamos es una graciosa concesión que nunca se fue.

Digo esto porque me ha tocado platicar con muchas personas que no creen que este sexenio sea el más violento. En el colectivo imaginario el gobierno de Felipe Calderón es el de mayor inseguridad cuando los números indican que Andrés Manuel López Obrador dejará un récord de casi 200 mil homicidios, actualmente suma más de 187 mil.

Esta percepción se alimenta en mucho de que en Coahuila afortunadamente vivimos en paz. De ahí que a estas personas continuamente les digo: no se equivoquen nuestro estado no es México. Y es que la realidad del país por desgracia es otra.

Incluso los más jóvenes no recuerdan los días en que era imposible salir de noche. Que ibas al trabajo con miedo porque no sabías si regresarías a tu casa, si no te quedarías atrapado en medio de una balacera.

En Coahuila tuvimos que trabajar mucho para reconquistar la paz que perdimos durante 2007 y 2013. Y el trabajo es de todos los días, eso lo sabe bien el gobernador, Manolo Jiménez. De ahí que ahora tres ciudades de Coahuila estén en los primeros lugares nacionales de seguridad de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Los municipios de Coahuila que evalúa esta encuesta están posicionados dentro de los municipios más seguros de México; Piedras Negras la segunda ciudad más segura del país; Saltillo la capital más segura de México y Torreón en la posición 14, estamos en el top 15 Nacional”, dijo el gobernador.

Llama la atención en particular los casos de Piedras Negras y Torreón, municipios que en el periodo referido fueron de los más violentos. Torreón llegó a ser considerada la quinta ciudad más insegura del mundo.

El trabajo en conjunto de las autoridades con los empresarios y la sociedad civil nos ha permitido ser una isla en medio de toda la inseguridad y violencia que se vive en el país.

Recientemente el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, dijo: “Este enfoque integral, que no solo se enfoca en la represión del crimen, sino también en la prevención y la construcción de una cultura de paz, ha sido clave para lograr un ambiente más seguro y estable”.

Hoy Coahuila puede presumir grandes logros en seguridad, la cual se traduce en inversiones y mejor calidad de vida. Pero esa paz debemos valorarla y defenderla todos los días.