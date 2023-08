Verdades y mentiras de los libros de texto

En principio a todo mundo le queda claro que la embestida contra los libros de texto es una estrategia concebida por la derecha que aprovecha cada ocasión para atacar al gobierno federal, pero como dijo Jack el Destripador “Vamos por partes ”.

En primer lugar existe el resquemor de los impresores de la iniciativa privada englobados en la reacción, ya que el monto por imprimir los precitados libros, les representaba un beneficio de 1500 millones de pesos anuales y hoy que la SEP los imprimió en sus talleres, es un trago amargo que no han logrado pasar.

Quienes se han sumado a estas protestas entre muchos, son los líderes de la asociación de padres de familia, quienes por motivo que siempre van en la polla de los presupuestos oficiales, pues bailan al son que les tocan. Aquí y refiriéndonos a lo que respecta a Durango, se quedaron acelerados con la cuerda que les dio el anterior gobierno del estado para descalificar y hasta insultar a AMLO y así nos fue y nos sigue yendo, pese a los esfuerzos del gobernador Esteban Villegas por allanar el camino en vías de una reconciliación con la presidencia para traer recursos y obras a Durango, pero los retrógradas no le ayudan ni les ha caído el veinte.

Y claro que a esta campaña y quienes tienen la manera de llegar a todos los estratos sociales como casi todos los medios de comunicación sobre todo la TV en especial con cobertura nacional han difundido falacias que puedan desencadenar violencia como el hecho de mencionar que los libros de texto tienen una pesada carga comunista y que además tienen como objetivo adoctrinar a la niñez y juventud secuestrando su mente, comentarios estos vertidos en TV. Azteca que nos imaginamos que los conductores y propietario de esos medios sí saben qué es comunismo, pero con toda perversidad y maldad difunden la mentira de la amenaza comunista.

Cuándo protestaron esas voces que obedecen a la línea que les ha dictado la oligarquía mexicana cuando se aprobó la reforma educativa en perjuicio del magisterio y que en todo el territorio nacional fueron despedidos, golpeados y hasta encarcelados los maestros que protestaron por la aplicación de esa reforma que no fue educativa, sino más que represiva en el terreno laboral y administrativo y Durango no fue la excepción de esas persecuciones y violaciones no sólo laborales, sino a los derechos humanos de los educadores.

Cuándo esas voces que hoy obedecen las consigas cargadas de odio y maldad de sus amos, criticaron los rumbos contrarios en la impresión de los libros cuando se trató de eliminar nuestra historia sacando sólo unas pocas monografías de nuestros personajes y héroes y se eliminó la materia de civismo, etc. Y si se trata de adoctrinamiento de las mentes de la niñez, cuándo han protestado porque en las escuelas particulares de corte confesional, antes de entrar a clases tienen que asistir ahí mismo a misa siendo que están esas escuelas incorporadas la mayoría a la SEP o alguna institución superior pública y saben que está plasmado en la ley que la educación debe ser laica.

Claro que traen los libros errores ortográficos, fechas equivocadas a lo cual el gobierno está dispuesto a corregir, pero que no nos vengan con cuentos sus detractores de que no se consultó a nadie, que los hicieron o planearon personas sin ninguna preparación profesional de la materia; pero en su aberración los enemigos de la 4T, ya consideran llevar hasta la Suprema Corte de Corrupción el caso a sabiendas que dicha institución está al servicio de los oligarcas, lo cual y conociendo de antemano los juicios y dictámenes de esos magistrados, pueda tener como resultado lo que pasó en Israel, donde el gobierno desobedeció y no acató con lo que ordenaba la corte por no ajustarse a la justicia y hubo lugar a una reforma judicial. Como preámbulo la SEP desestimó la orden de una jueza de no distribuir los libros porque ha quedado claro que la reacción trata de polarizar a la sociedad con miras al 2024.

Existe de por medio el asombro del por qué algunos medios locales que organizan foros y consultas sobre este tema, no invitan a las voces que defienden los contenidos de los libros de texto.