Vicente Fox los echó de cabeza

Los locos y los mariguanos dicen la verdad y las declaraciones del ex presidente de la República, Vicente Fox Quezada, no podrían ser la excepción de dicha sentencia.

De ahí que carezcan de desperdicio cuando a bocajarro le facilita a la derecha a decir de frente y sin tapujos lo que pretenden: Nada más y nada menos que el regreso urgente de sus privilegios, a través de la pobrecita indita Xóchitl Gálvez, “de quien se cuenta una larga historia de sacrificios”.

Y no es broma, porque hasta el momento ni Gálvez ni Claudio X se han deslindado de esta joya de la verdad; al contrario callaron y dejaron la puerta abierta, para que por ahí entren todas las chácharas de su clase y luego catapultarlo, porque sólo él tiene la capacidad de expresar a lo loco y sin rodeos lo que piensa, para seguir tragando a puños.

Las declaraciones del personaje que puso de patitas en la calle al PRI, por supuesto que no son gratuitas ni casuales, aunque algunos periodistas lo justifiquen o en el peor de los casos lo compadezcan, al afirmar que sus dislates son propios de la senectud. Pero se equivocan, porque el ranchero con más de ocho décadas encima, aún conserva la suficiente lucidez, que lo hace mantenerse en el ojo del huracán, y no es para menos, cuando vemos que en su estilo desvergonzado enseña el cobre y echa de cabeza a toda la oligarquía y a los simples mortales nos advierte: “esto es lo que somos y lo que queremos”.

Los prianistas reaccionaron cuando el tremendo golpe ya estaba dado. Se dieron a la tarea de tratar de contrarrestar, cuando todo el saco de pus que habían ocultado cuidadosamente ya estaba expuesto a la luz pública. Acción que conlleva a que Vicente Fox, sin ningún recato los echara de cabeza y quedaran al descubierto las negras intenciones, que envueltas en el manto de la bondad, ahora nos quieren vender a través de la loba más carnicera, a quien no le ha dado trabajo disfrazarse de manso cordero.

Desde luego que poco pudieron hacer para que el autor de tremendo escándalo se retractara, ya que su autenticidad y sinceridad son irrebatibles. Sin embargo, viendo la desesperación de sus colegas del saqueo y homólogos del pensamiento que si no están pegados a la ubre del poder no hay existencia feliz, optó por cambiar la pichada y decir que los programas federales fueran temporales, cosa que suena menos ruda para los leones de su misma condición; pero para quienes los reciben sigue siendo la misma amenaza.

Sin duda que el exhibicionismo es una patología que el desbozalado no puede evitar y menos cuando se trata de lucir el cretinismo del que siempre ha hecho gala. Goza cuando en los medios le dan la oportunidad, pero esta vez no se midieron porque el Pinocho no venía a mentir, sino a tumbar la careta con que Xóchitl nos quiere confundir, asegurando que ella apoya los programas sociales.

Pudiéramos concederle el beneficio de la duda, pero cómo echar por tierra lo que sus bancadas votaron en contra. Cómo deslindar la hipocresía y contradicciones de que adolecen. Ahora, cómo desfacer ese entuerto del mismo Vicente Fox, cuando asegura que él es el artífice de los programas de adultos mayores y de repente en un afán grosero y oportunista, declara que deben desaparecer porque “los güevones no caben en el gobierno ni en el país; ojalá Xóchitl nos cubra esto, porque ya se acabó que estén recibiendo programas sociales ¡A trabajar cabrones! Como dice Xóchitl”.

Fox en este momento es la voz y el símbolo de la casta dorada, que abomina los programas sociales y de aquellos que pagan impuestos para que los chairos coman croquetas. Y lo peor que el ex inquilino de Los Pinos, ahora batalla para sobrevivir económicamente, por la pérdida millonaria de su pensión, así como de sus gastos médicos que ascienden a100 mil pesos mensuales y que debe pagarlos de su bolsa.

Y como el parlanchín conoce perfectamente el dolor de toda la burguesía, no tiene empacho en expresar sus ansias y frotarse las manos, porque ya siente el triunfo en la bolsa y por ende la restitución de todos sus privilegios, que al serle limitados ha enfurecido a todos los magantes del dinero, que ahora con una fifí convertida en chaira, quieren seducir a los indios patas rajadas (sic).