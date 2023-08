Viejos rezagos y nuevos problemas

El Gobierno del Estado por inercia se acomoda a las circunstancias sociales prevalecientes, inmovilismo, apatía o desidia en los asuntos públicos de interés general. La tarea es mucha y no se conocen ideas para remediar, eso sí muchas palabras y canciones.

No se escuchan argumentos del gobierno para acciones y programas en atajar el atraso casi tradicional. Anacrónicas estructuras sociales a las que se añaden estructuras mentales anticuadas. Un panorama cristalizado en un sector agropecuario vasto y atrasado con zonas de agricultura de autoconsumo, y poca tecnología e infraestructura; un sector terciario con un comercio distorsionado y presencia de negocios de propiedad y capital foráneo en franquicias, tiendas o cadenas departamentales; y un sector industrial retrasado y parasitario que no tiene iniciativa frente al trabajo mal pagado de maquiladoras de piezas sin relevancia en procesos industriales de envergadura nacional.

El ingreso en Durango es poco y el consumo es caro con relación a los precios. La inflación aquí es mayor al resto de país en uno o dos por ciento, porque no producimos suficientes alimentos, productos de consumo rápido o duradero, ropas o enseres del hogar. es más barato comprarlos fuera y revenderlos. y lo mismo sucede en empresas en refacciones, insumos, etc.

Urge crear empleo productivo básicamente en el sector primario, la oferta accesible de alimentos hace rendir el salario que en la familia promedio se lleva el 70%. Hay prisa en procesar materias primas, en varios ramos pueden crearse cooperativas y empresas con gestión financiera oficial. Si no se entiende la importancia de alimentos entonces vamos a estar peor, así lo demuestra la inflación radicada en estos. Privilegiar el comercio, las películas, la kermese grande de la cuidad, y los servicios significa construir sin bases sólidas. El empleo se concentra en los servicios, burócratas, magisterio, el comercio. Otra parte trabaja en el comercio informal y muy poco en la industria. El bicentenario se equivoca y dice que tenemos todo, agua, energía, caminos, etc., no es cierto. Llaman mano de obra calificada a ingenieros egresados para dirigir naves industriales con trabajadores calificados, éstos son los que tienen experiencias en factoría e industria, y mucha capacitación, y no son ingenieros. Dependemos de las aportaciones federales, las participaciones fiscales, y la ayuda por pobreza.

Cuesta arriba, el bicentenario no muestra visión, voluntad y capacidad, pasan gobiernos y no avanzamos, creíamos que era un equipo, no lo son, es un grupo de amigo de experiencia burocrática sin resultados que no sean cuidar el puesto, ayudar amigos y familiares. Al gobierno le falta la crítica y propuesta de órganos creados por ley para eso, empresarios, sindicatos, prensa o partidos, que son un coro fácil. El Bicentenario debe marcar la pauta.

Las comparaciones son necesarias, mientras que en Torreón se construyen dos nuevos parques industriales para 17 naves, aquí presumimos reinversiones leves en empresas de La Laguna; Un señor Holguín de la Coparmex pensaba que Tesla se instalaría aquí; la tarjeta Madre quiso iniciar con una mínima cantidad cuando la 4T nos entrega $9,000 MDP; la feria fue de cantantes caros en decadencia y sin exposición industrial; tenemos el lugar 26 de 32 en crecimiento económico, según el INEGI en su último trimestre de actividad económica.

Mientras la posición de Morena sigue en poltronería, citamos a E.M. Cioran, en su Breviario de Podredumbres; La miseria de la expresión es la del espíritu, se manifiesta en la indigencia de las palabras, en su agotamiento y degradación. Del mismo filósofo: ¿por qué mostrar nuestra ruina si podemos fingir la prosperidad?