Violencia política en el Congreso

“El ‘viejerío’ sigue presente”.- Diego Fernández de Cevallos





En la actual legislatura, los demonios andan sueltos. La lucha por el poder rumbo a 2021 y 2022, cada vez más va tomando su verdadera dimensión: El PRI quiere regresar a la Presidencia Municipal, mayoría en el Congreso y la cereza del pastel otra vez en el Bicentenario.

Por otro lado, las palomitas blancas vestidas de azul, parafraseando al clásico: “Ya probaron el poder y les gustó”. Es una tristeza que algunos políticos cuando ejercen el poder se les haga adicción y no entiendan que éste tiene sus ciclos, circunstancias y momentos. Sobre todo, se olvidan de que hoy la sociedad de Durango ya aprendió a cobrar facturas a quienes prometieron y no cumplieron.

El diputado panista Antonio Ochoa Rodríguez sigue haciendo historia: Es el diputado más famoso de Durango, lo mismo por frases como “yo no tengo padrino”, su frívola iniciativa de castración química para los violadores, ignorando el diputado que los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, sería violatorio de los derechos humanos.

Y ahora, para darnos una cátedra de machismo, con sus conductas misóginas hizo víctima de violencia política a la diputada Sandra Amaya. Esto ameritaba una disculpa pública no sólo a la diputada por Morena, sino a todas las diputadas de esta Legislatura. No basta que diga: “Las mujeres han sido lo más importante de mi vida”, “aquellos que me conocen saben que soy incapaz de ofender a una mujer”. La violencia política en contra de las mujeres debe ser sancionada, como es el caso del diputado panista Antonio Ochoa.

Un político con oficio es aquel que tiene el corazón caliente y la cabeza fría, y no al revés, corazón frío y cabeza caliente. Del viernes para acá, todos sabemos lo que se juega en el Congreso, quiénes son los grupos y quiénes los representan.

El panista, en lugar de andar repartiendo “huevos” y ofendiendo a sus compañeras diputadas, si considera que hubo un “golpe de Estado” o una pequeña “Ley Bonilla”, o si de acuerdo al panista se violó el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso, donde se establece: “En caso de que ningún grupo o Coalición parlamentaria se encuentre con mayoría absoluta, la responsabilidad de presidir la junta tendrá una duración anual, esta encomienda se desempeña sucesivamente por los coordinadores de las representaciones parlamentarias en orden decreciente al número de los legisladores que la integran”.

Parafraseando al clásico, si yo fuera diputado federal, que no lo soy, le daría una lectura al decreto que se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. A este respecto, el diputado Carlos Maturino declaró que era inconstitucional lo sucedido en el Congreso el pasado viernes. Si Carlos Maturino tiene la certeza de su dicho, entonces procedería a interponer una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia.

Esta acción no podrá ser llevada a la Corte, porque se requiere el 33% de los diputados del Congreso, cosa que no lograría ni yendo a bailar a Chalma. Sabemos que interpondrán un juicio de amparo, el cual es muy difícil que se gane. La política no es de “huevos”, es de oficio, inteligencia, talento, diplomacia y mano firme.

Al diputado que “todo lo da por las damas”, incluyendo los “huevos”, si está pensando en 2020 y 2022, si es pasión, que se le borre. Toño le hizo daño a su partido por los votos que necesita para conservar el poder y la alternancia. En fin, palo dado ni Dios lo quita.