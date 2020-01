Economía específica

Según la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, el pasado periodo vacacional decembrino fue muy exitoso, tanto que se contó con más de 50 mil habitantes a la ciudad capital y para ser precisa, la citada institución puntualiza que los visitantes provienen mayormente de Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, CdMx y alguno que otro extranjero.

Ante lo planteado, y por el panorama adverso que se vislumbra en materia económica para nuestro estado, propongo valorar lo siguiente: Parto de explicar lo que significa una economía específica, tal modelo se da mucho en Estados Unidos y por citar algunos ejemplos está Chicago, el cual se caracteriza por sus centros de convenciones; Colorado, por sus centros penitenciarios, tal modelo parte de ubicar y desarrollar las benevolencias y potencialidades de cada región.

Al respecto, aquí en Durango hemos estado por mucho tiempo como “Alicia en el País de las Maravillas”, es decir le quisimos apostar a muchos proyectos y de diversa índole que no eran más que ocurrencias mediáticas o coyunturales (sexenales) que no iban más allá de un protagonismo político, o lo peor, para hacer negocios y si hay duda ahí está el CLID, Ciudad Pecuaria, etc., etc., la compraventa de terrenos privados a públicos (el gran bisnes) gracias al tráfico de influencias, entre otras modalidades de corrupción y que desgraciadamente aún privan en el ejercicio de la administración pública.

Volviendo al tema que nos ocupa, creo que es el momento que aquí en Durango le apostemos y con todo a uno o dos proyectos que puedan potencializarse y convertirse en un polo de desarrollo.

Uno, sería concretar el Mirador Baluarte, el cual sería el epicentro del corredor de la sierra y aparte fungiría como bisagra articuladora entre el puerto de Mazatlán y nuestra ciudad capital, tal esquema propiciaría la consolidación de un destino turístico importante: sol, playa, ciudad colonial, climas, sierra, etc., etc.

En Chihuahua se cuenta con el tren “El Chepe”, el cual ha sido la palanca de desarrollo del producto de la sierra y ésta se le vincula a la ciudad capital de tal estado, lo que configura un buen producto y con convocatoria internacional.

Otro proyecto para Durango y bajo el enfoque de economía específica sería Ciudad Gobierno, éste consiste en hacer una petición extraordinaria a AMLO para que las oficinas de la Conafor se trasladen a Durango, él mismo acaba de comentar que la descentralización de las oficinas del gobierno federal de la Ciudad de México, por lo pronto está detenida pero es una asignatura pendiente que se va a hacer tarde o temprano, como duranguenses de ahí nos debemos agarrar.

Como los citados ejemplos habrá otros, no obstante los que se planteen deben prometer generar una economía específica para lograr un polo de desarrollo.