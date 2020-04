Controlar la chequera para preservar el poder

El Covid-19 que se ha propagado prácticamente en todo el mundo, no sólo ha afectado la salud sino la economía a esa escala donde México no ha sido la excepción y ante ello, el Gobierno Federal se aferra a mantener el encause de la 4T.

Para contextualizar, habrá que comentar lo planteado por Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero del Banco Base, la cual pronostica un negro panorama consecuencia del efecto dominó provocado por el citado virus que en reacción están las caídas de la industria, servicios y por si faltara, tema aparte el petróleo.

Y según Siller, la economía mexicana será de las más afectadas y su reactivación dependerá de los siguientes factores: Primero, el nivel de infectados por el coronavirus; Segundo, posible recesión en Estados Unidos; y el tercero, de las medidas contra cíclicas que aplique el Gobierno Federal, y es en este punto donde me enfocaré, partiendo que el plan económico que recientemente presentó AMLO para enfrentar la pandemia y sus consecuencias no fue del agrado de la gran mayoría, salvo el partido oficial Morena.

Explico técnicamente: Los efectivos planes contra cíclicos se basan en inversiones oportunas y bien canalizadas pero no duraderas, error invertir recursos públicos en infraestructura de esa naturaleza. En el pasado, con las paraestatales se generaron severas y recurrentes crisis económicas, no se debe retornar a ese modelo estatista que universal e históricamente ha sido un fracaso.

Por lo planteado, AMLO debe desistir de invertir en sus proyectos insignia (tren Maya, etc.), con tales recursos “ahorrados” se debe de apoyar las emergencias sanitarias y a las empresas con créditos fiscales (eso no es un Fobaproa). De no hacerlo, quebrarán y cerrarán las empresas y con ello se perderán los empleos, que en tan sólo 3 semanas ya se descuentan casi 400 mil prácticamente los que logró el actual gobierno en el 2019 y que éste anuncie que va a crear 2 millones es una falacia que insulta la inteligencia social.

Más bien esos se perderán si no se configure un acuerdo nacional que involucre y acoja absolutamente a todos los sectores. De mantenerse inflexible AMLO en cuanto a conservar los lineamientos de la 4T, es decir por mantener la chequera para preservar el poder, las consecuencias pudieran ser catastróficas económicamente para el país con un efecto social, político y por inercia institucional, aquí hablamos de una implosión con lo que ello significa.

Volviendo a lo económico, por lo pronto un juez de San Luis Potosí, obsequió la suspensión a un particular contra la prohibición a condonar impuestos durante la emergencia sanitaria. Tal determinación, se basó en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, mismo que incluye incentivos en circunstancias catastróficas sufridas por diversos fenómenos. Con ello, se abre una grieta al gobierno de AMLO el cual se pudiera desfondar y por ende naufragar.

El pequeño detalle es que en ese “barco” vamos todos y con este razonamiento expliqué lo político y en cuanto a lo social, reconozco que ante estas adversas y atípicas circunstancias los programas sociales son oportunos, siempre y cuando se manejen institucionalmente, de lo contrario y por la inmediatez, se puede crear una indesmedida corrupción.

Ante todo lo planteado y para concluir, me sumo a las corrientes de opinión emanadas de ciertas instituciones y de diferentes sectores que están demandando un acuerdo nacional, donde se interpongan los intereses de la nación por encima de sector, grupo o partido. Por el bien del país y por consecuencia de los 120 millones de mexicanos, esperemos que dicho acuerdo se lleve a cabo y este sea la brújula que lleve a buen puerto a nuestro querido México

Pero reitero, para ello ¡AMLO deberá dejar la chequera! De lo contrario si se aferra no sólo perderá ésta, sino la conducción del país. Por lo pronto, Morena, el partido oficial, se desplomó 28 puntos en las preferencias en lo que va del año.