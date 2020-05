Delito grave





Recientemente la Asociación Alto al Secuestro, dio a conocer que durante el primer trimestre del año en curso, sólo en tres Estados del país no ha habido secuestros entre los cuales figura Durango (enhorabuena).

Para ser preciso, Baja California Sur, Yucatán y nuestra entidad son los que no reportan ni un solo caso durante el 2020 y durante 18 meses en Durango solamente se ha dado uno. Buenas noticias y alentadoras ante un escenario nacional donde la violencia y la delincuencia y sobre todo la denominada de alto impacto, se está desbordando.

Para contextualizar, el pasado 19 de abril ha sido reportado como el día más violento de lo que va del año, registrando 105 víctimas de homicidios dolosos (a pesar de la cuarentena por el Covid-19). La violencia no baja, ya que tan sólo del primero hasta el 29 del mes pasado, se contabilizaban 1605 asesinatos.

Según reporte del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y tales macabras cifras, están ubicadas en mayor parte en Guanajuato que sigue siendo el Estado más violento, seguido por el Estado de México, Jalisco, CDMX y Michoacán. Volviendo a Durango y al tema del secuestro, ¡delito grave! denominado de “alto impacto” a razón que afecta directa y negativamente a las víctimas, familiares y por ende a la sociedad.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Javier Castellón Garza, comentó y sustentadamente que en el presente esa dependencia cuenta con el personal y los medios tecnológicos entre otros, no tan sólo para enfrentar sino prevenir tal flagelo.

El panorama planteado es sumamente positivo y de reconocer y máxime en estas extraordinarias circunstancias de crisis sanitaria y económica, donde el desbordamiento delictivo y en muchas modalidades es prácticamente inercial, de tal razón y como duranguense lo valoro, y pondero que aún se puede seguir llevando a cabo una vida “tranquila” cuando hay ciudades como San Luis Potosí donde en su centro hay avisos haciendo alusión que no se descuide a los hijos porque los están secuestrando y éste tiene afectada y paralizada a la ciudadanía de tal entidad como muchas otras.

Como conclusión, no me resta más que reconocer al gobernador José Rosas Aispuro Torres y al funcionario citado como colaboradores por mantener a nuestro Estado limpio de tan nocivo y grave delito. Al igual exhortarlos a que no bajen la guardia para que tal flagelo entre otros graves no se vayan a detonar.