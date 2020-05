Derivado de la crisis sanitaria, la económica va de la mano y tendiente a empeorar y los números no mienten. A nivel internacional, en Estados Unidos el desempleo ya rebasó los 30 millones y a nivel nacional según el registro del IMSS, la economía mexicana tan sólo en abril ha perdido más de medio millón de empleos formales.

Y por esa línea, en Durango, que es el que nos preocupa y ocupa, van 5 mil trabajos perdidos y para complementar el negro panorama, existen 730 empresas que se han declarado en quiebra y no tendrán la capacidad para reabrir. Esto último lo declaró Mauricio Holguin Herrera, presidente de la Canaco. Más allá de los números, pero analizando el adverso panorama local, el turismo es un sector fuertemente golpeado a razón que el tema de la conectividad aérea se ha disminuido sustancialmente; Volaris, redujo en un 90% sus rutas, TAR suspendió vuelos y Aeroméxico sólo opera 2 vuelos semanales de 4 diarios que tenía.

Las agencias de viajes muy afectadas y los hoteles con ocupación de 1 dígito. Lo planteado es una fotografía del momento, no obstante habrá consecuencias muy negativas para la entidad, a razón que ésta crisis tan compleja y profunda económicamente, amenaza con truncar el desarrollo.

Oportuno comentar, que a querer o no se estaban sentando las bases del desarrollo económico, de forma lenta pero enfocada se iba consolidando la infraestructura carretera. En cuanto a la aérea, nos estábamos abriendo y conectando a importantes metrópolis de Estados Unidos, actualmente como comenté, ya se perdieron muchas rutas y lo más grave, es el flujo de viajeros (los paisanos)ya que son de los sectores más afectados laboral y económicamente en el vecino país, con ello, viajarán menos y mandarán menos remesas y esto sí representa un duro golpe a la economía nacional rural.

Y por si faltara algo, está en riesgo casi una decena de proyectos de energías limpias en el Estado, que ante la disposición del gobierno federal, de suspender por tiempo indefinido ese tipo de proyectos, aunque los generadores de energías limpias al parecer doblegaron al Centro Nacional de Control y Energía (CENACE), pero si se perdieran dichas inversiones el daño económico sería de 2 mil millones de dólares (el tiro de gracia).

Ante todo el negro panorama planteado, y de no revertirse favorablemente, y que no veo cómo ¿O dónde está un gran proyecto detonador? Ejemplo ferrocarril Durango-Mazatlán, etc., Durango estará condenado a permanecer en el subdesarrollo por lo menos una década. Para sustentar esto último, pongo como ejemplo a Puebla donde se acaba de decretar que por el momento, dada la pandemia no iniciará actividades la industria de autopartes, la cual da trabajo directamente a 30 mil personas e indirecta a 15 mil, a la hora que la citada inicie operaciones, la economía se activará. Otro caso es Acapulco, el cual se está preparando para cuando pase la cuarentena, capitalizar el rebote vía turismo ¿Y Durango, de qué rebote o resorte se impulsará para reactivar la economía? ¿Quedó claro? Aún no se cuenta con un potente motor económico, seguimos en la economía de quincena. Inoportuna crisis que nos agarra con los dedos y de las 2 manos en la puerta del subdesarrollo “negro panorama” PD. Felicito a la diputada local Gabriela Hernández López por su iniciativa de recanalizar el 70% (aproximadamente 30 millones) del presupuesto de la Feria Nacional de Durango a un programa de empleo temporal emergente. Propuesta viable, efectiva y necesaria.