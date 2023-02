Volvernos a enamorar

La mayoría de nosotros piensa en el enamoramiento como algo que suele darse, como “por arte de magia”, esperamos ser atravesados por “la flecha de Cupido” o el hechizo de la pócima de Shrek. La mayoría de los psicólogos coinciden en que la etapa del enamoramiento dura un período de seis meses.

Pero la realidad es que también desata en nosotros un potencial que, con dedicación, puede durar toda la vida de la pareja.

Según el famoso psicoanalista alemán Erich Fromm: “El amor es un arte, y todo arte necesita un proceso de aprendizaje, tanto en lo teórico como en el aspecto práctico. Requiere disciplina, concentración, paciencia, una preocupación suprema por el dominio del arte”. En el arte de amar, es imprescindible estar seguros de que uno cuenta con las mínimas capacidades de parte de Dios como para enamorar a una persona del sexo opuesto. “De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer, y se la presentó al hombre, el cual, al verla, dijo: "¡Esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos! Se va a llamar ‘mujer’, porque Dios la sacó del hombre”. (Genesis 2:22-23)

No existe peor enemigo en este arte que la inseguridad o baja estima. Es por eso que es muy importante que creamos que Dios nos ha dotado con esa capacidad. Cuando un hombre o una mujer le dice al cónyuge “es que no te merezco”, en verdad le está diciendo que no es alguien del que valga la pena enamorarse. De esta manera está desvalorizando a la otra persona.

Como en cualquier disciplina artística, la tarea consiste en desarrollar la capacidad de amar y de esta forma mantenernos enamorados toda la vida de pareja. ¿Qué cualidades admiró la otra persona que hicieron que se fijara en ti? Bueno eso es en lo que debes poner atención y retomarlo o hacerlo crecer. Esas son tus áreas fuertes. Allí es donde debes trabajar: ¿Tu aspecto atlético? ¿tu manera atenta y cariñosa a la hora de comunicarte? ¿tu forma de servir? ¿tus cualidades para hacer cosas con las manos? ¿tu inteligencia?

Afirmarte en esas capacidades y enaltecerlas hará crecer en ti la capacidad de volvernos a enamorar.





