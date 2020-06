Voto cruzado definirá las elecciones en 2021

Todo indica que las alianzas electorales que desde ahora empezaron a construir y perfilar los partidos políticos, rumbo a las elecciones constitucionales, primero del 2021, y después para el 2022, serán el fiel de la balanza en la conformación de los congresos federal, estatal y la gubernatura.

El escenario ya comenzó a definirse con la reedición de las alianzas pragmáticas entre Morena, PT y Pvem, que desde la capital del país anunciaron habrán de traducir en coaliciones totales y parciales en los 300 distritos federales en que está dividido el territorio nacional, además de algunas gubernaturas, municipios y congresos locales que estarán en juego el próximo año.

A toda costa el presidente López Obrador busca tener la mayoría parlamentaria en el Congreso de la Unión en la siguiente Legislatura, por lo que habrá de influir sin lugar a dudas en la definición de las candidaturas, y por ende buscará que se postulen cuadros competitivos.

La otra alianza es la que se lleva a cabo entre los partidos, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, una mezcolanza de principios e ideologías, que ya funcionó en el pasado, en aras de obtener en la práctica el mayor número de curules en el Congreso Federal y en el caso de Durango, el estatal.

El único partido al que le tocará “bailar solo”, es al Revolucionario Institucional, que conforme al panorama aliancista tendrá 3 opciones rumbo a los comicios del 2021 y 2022: convenir coaliciones parciales en los distritos federales y estatales con el bloque de Morena, PT y Pvem; y/o con PAN, PRD y MC, y el tercero que se vislumbra suicida, es jugársela solo.

En tal contexto, el escenario electoral del 2021 estará permeado por el voto cruzado, de acuerdo a los candidatos que compitan. Y eso refrenda la percepción de que cada vez es más fuerte que los ciudadanos decidan por los perfiles individuales y no por los partidos que los respaldan. Una vez más se espera que el producto esté por encima de la marca.

Los politólogos de Durango, en las primeras prospectivas elaboradas, consideran que los 4 distritos federales que estarán en juego podrían dividirse entre las dos coaliciones que ya están perfiladas, e incluso también para el PRI, si en este caso presenta los candidatos que de acuerdo a los estudios de opinión, están más fuertes en las preferencias ciudadanas.

Hay otros factores que habrán de influir, como es el voto duro que hasta ahora tiene consolidado Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de todos los yerros cometidos en su Presidencia, tal parece que la aplicación de los programas sociales, y la repartición de recursos económicos a miles de mexicanos, sí le ha redituado en popularidad y preferencias ciudadanas.

Y en Durango, la gubernatura está en poder de aquella coalición entre PAN, PRD y MC. Y quiérase y no, se ha potenciado desde las administraciones estatal y municipales, a varios de los personajes que pudieran competir como candidatos a uno de los 4 distritos federales, e inclusive, también los 15 locales.

En el PRI hay candidatos fuertes, basados en el conocimiento que de ellos tienen los duranguenses, y por ende en las preferencias, y si los pleitos internos se hacen a un lado, para privilegiar los acuerdos institucionales, podría alcanzar cuando menos una curul de uninominal, según pronostican los que saben en eso de los escenarios electorales.

En el primer distrito, la competencia se daría entre PAN-PRD- MC con el PRI, la coalición tiene para escoger entre los actuales secretarios del Bienestar, Jaime Rivas Loaiza y de Seguridad, Francisco Javier Castrellón Garza. Aunque el más fuerte es el primero, por ser oriundo de Tamazula y ya conoce el territorio.

Por el PRI, hay tres personajes de entre los cuales saldrá el candidato: Esteban Villegas Villarreal, Adán Soria Ramírez y José Ángel Beltrán. Según los expertos, el primero lleva la delantera y sería un competidor fuerte.

Morena, el PT y Pvem, tienen la primera opción en buscar la reelección de la actual diputada federal, Martha Olivia García, aunque por el Partido del Trabajo suena la posibilidad de Rigoberto Quiñones. No se consideran perfiles que puedan dar la pelea, ya que la legisladora ha pasado sin pena ni gloria en la curul que ocupa.

Para el distrito 02, que comprende parte de la Comarca Lagunera, Morena-PT y Pvem, tienen en el diputado local, Pablo César Aguilar, un candidato con muchas posibilidades de triunfo. La pelea estaría al interior con los morenistas, ya que hacia afuera no se ven perfiles que le puedan competir.

Las versiones señalan que Leticia Herrera aún no decide si se postula como candidata del PRI. Sin embargo, el panorama aún no le es favorable, y en caso de que se registre, tendría que presentar un frente de unidad, porque así como está el partido dividido, no tendría oportunidad de ganar.

El tercero pareciera que está destinado para el ex gobernador y actual dirigente nacional de la CNC, Ismael Alfredo Hernández Deras, quien si decide jugársela, trataría de reelegirse en la curul que ocupa actualmente. Sin embargo, en radio pasillo, se dice que el de Mezquital aún no toma la decisión, y esgrime la posibilidad de que sea su hija Gabriela Hernández López, la candidata del PRI. También se manejan los nombres de Francisco Javier Ibarra Jáquez y Óscar García Barrón, pero se ve lejana la posibilidad de que alguno de ellos pudiera ser.

Las otras dos coaliciones pudieran reciclar a algunos de sus candidatos para el tercer distrito, pero no se vislumbran cuadros competitivos. E incluso, la actual legisladora federal, Maribel Aguilera, no ha fortalecido su presencia en el territorio. No obstante, nada está escrito y pueden dar la sorpresa.

El distrito 04, que de acuerdo a los antecedentes, pareciera propiedad del PAN, ya entró a la incertidumbre. Morena-PT y Pvem, van a dar la pelea con Sandra Amaya, a quien fortaleció el error de uno de los que podría haber sido el candidato blanquiazul: José Antonio Ochoa.

Se afirma que Juan Carlos Maturino, el coordinador de la fracción panista en el Congreso local, será el candidato por el cuarto distrito, que tiene la mayoría de los panistas en la ciudad capital.

El PRI solamente tiene a Daniela Soto, la regidora, ya que por el momento, ningún otro de los militantes se ha manifestado para contender. Así el panorama rumbo al 2021 y 2022.