Xóchitl Gálvez, la preferida en Durango por el Frente Amplio por México

En Durango, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz se ha convertido en la preferida del Frente Amplio por México, ya que se ha visto a muchos actores políticos tanto del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional involucrados en posicionarla entre sus militantes, simpatizantes y en la sociedad civil.

De esta manera, en la entidad se ha conformado un grupo estratégico de liderazgos para que sea la senadora de la República, quien encabece la candidatura a la presidencia de México conformado por la alianza entre PAN-PRI-PRD, mismo que trabajó en la recolección de las 150 mil firmas.

Por ello, se ha puesto sobre la mesa, la exigencia de la ciudadanía que sea una mujer quien se convierta en la próxima presidenta de México, ya que un 43 por ciento de los duranguenses prefieren que sea una fémina quien encabece el próximo sexenio a nivel nacional.

No perdamos de vista que según las encuestas realizadas a nivel nacional, la ex directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tiene el 47 por ciento de las preferencias entre la ciudadanía, seguida por Santiago Creel con un 17 por ciento y Beatriz Paredes con un siete por ciento; pero no hay que dejar de lado que el 23 por ciento aún no sabe por qué personaje decidirse, según el sondeo realizado por Electoralia.

Además, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en el primer promotor de la “señora X”, como la nombra en las mañaneras, situación que ha provocado una mayor presencia en los medios de comunicación tradicionales y digitales, y que esté a pocos puntos de alcanzar a Claudia Sheinbaum y Marcelo Luis Ebrard Casaubón.

Aunque el presidente de México, ya recibió un revés en este sentido, al ordenarle un juez federal frenar los ataques contra Xóchitl Gálvez.

En el caso que la panista y Claudia Sheinbaum quedaran como candidatas, la primera tendría que reforzar su trabajo en territorio en virtud de que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sigue encabezando las preferencias electorales bajo las siglas de Morena-PT-PVEM.

A esto hay que sumarle que Durango está dentro de los cuatro estados que otorga una mayor aprobación a las acciones y programas de López Obrador, con 67 por ciento, superando la media nacional del 59 por ciento.

Por ello, el evento ciudadano que realice Xóchitl Gálvez, este miércoles 16 de agosto en el Polideportivo del Parque Guadiana, previó al segundo foro regional, será fundamental para mostrarle la estructura que se ha construido para respaldar su camino a la primera magistratura del país.

Por lo pronto, se han generado buenas expectativas de este evento entre el llamado “círculo rojo” y la ciudadanía en general, quien espera escuchar un discurso más centrado y fuera de los dichos de la identifican en cada escenario, donde además muestre su colmillo y experiencia, ya que nos encontramos en una etapa crucial en el país.

Frente a los duranguenses, Gálvez Ruiz debe dejar fuera el enfrentamiento constante que ha mantenido con el presidente de México y enfocar sus esfuerzos en el posible gobierno de coalición, siendo autocrítica ya que tanto el Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, han gobernado al país en la época moderna.

