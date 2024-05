Xóchitl y los indicadores de violencia

Xóchitl Gálvez ganó el segundo debate de manera contundente. Sino por nocaut si por decisión unánime.

Desde su primera intervención no dejó respirar a Claudia Sheinbaum que siempre estuvo frente a las cuerdas. Volvió la Xóchitl que todos queríamos ver. Espontánea, respondiendo de bote pronto los pocos ataques de la candidata oficial la cual por cierto no pudo sacudirse los señalamientos por la caída 12 de la línea del metro, del agua contaminada de la Ciudad de México, de la corrupción de su ex esposo Carlos Imaz.

Hay un tema que no podemos dejar de pasar por alto y es el señalamiento de cómo ha aumentado la violencia en todo el país. Morena se ha caracterizado por no perseguir a los criminales y por el contrario todos los estados que gobiernan están sumidos en la violencia.

En el sexenio de la Cuarta Trasformación cada 15 minutos una persona es asesinada. Sumamos más de 185 mil homicidios, es decir López Obrador ya rompió el récord de homicidios cometidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox.

En el sexenio de Felipe Calderón se cometieron en promedio 55 homicidios diarios, la cifra aumentó en el sexenio de Enrique Peña Nieto pasando a 71 pero hoy estamos más inseguros que nunca con un promedio de 95 asesinatos diarios.

De acuerdo a los indicadores Morena gobierna en las ciudades con mayor inseguridad, como Fresnillo (Zacatecas); Uruapan (Michoacán) y Ecatepec, (Estado de México), según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este sexenio los feminicidios también han aumentado de manera preocupante. Los cinco estados con más crímenes de este tipo son el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Morelos y Veracruz. De estas cinco entidades cuatro son gobernadas por Morena.

Las malas políticas públicas causan muertes, no sólo por no combatir a los delincuentes sino también por no atender de manera adecuada una pandemia como la del Covid 19. De acuerdo al informe final de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de covid-19 que se dio a conocer en esta semana, en México, una “defectuosa gobernanza de la crisis” sanitaria por covid-19 provocó un daño “devastador”, pues se registraron más de 800 mil muertes en exceso, de las cuales alrededor de 300 mil se pudieron evitar ante una "mala gestión".

Ante estos indicadores hay un amplio sector de la población muy enojado con la gestión de la 4T, ellos vieron con alegría el desempeño de Xóchitl Gálvez en el segundo debate y es que, si la población sale a votar cansada de la violencia, la falta de medicamentos, malas políticas públicas Morena estaría en riesgo de perder la elección.