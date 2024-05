Y a un semejante no le causes dolor ni por un segundo

Una madrugada cuando empezaba a despertar, después de un día especialmente difícil en relación con los amados adictos, en el que cuestioné a Dios hasta el cansancio y lloré hasta el agotamiento, escuché una voz profunda y solemne como venida de lo más profundo de mi interior, llamar a los narcotraficantes: AMOS DEL SUFRIMIENTO Y LA MATERIA…

Qué despreciable su reinado de tinieblas, señores narcotraficantes, que comercian con el dolor humano, obscuros esbirros de las familias, haciendo de su vida un infierno.

No existe tiranía mayor que la que ejercen ustedes sobre una humanidad a la que habrían de amar, a la que habrían de servir porque para eso han venido. Sin embargo, la prostituyen, la asesinan y la pisotean, dándole a cambio limosnas, tratando de lavar su conciencia a la par que el dinero que han robado a sus hermanos en Cristo, como si a Dios se le pudiera engañar con dádivas inmundas, manchadas con el dolor y la tragedia de sus amados hijos.

Es verdad que los psiquiátricos, las cárceles y los panteones, están saturados con ésos a los que has ayudado a enloquecer a delinquir y a morir, en cambio ustedes andan libres o quizá debiera decir sueltos en su macabra obra de destrucción, que inevitablemente los alcanza a la par que a sus familias.

No trates de justificarte diciendo que a nadie se le da a la fuerza porque EL MAL SIEMPRE SERÁ INJUSTIFICABLE, YA QUE LLEVAS EN TI EL CAMINO DEL BIEN, MISMO QUE NO HAS RECORRIDO POR PROPIA ELECCIÓN, y porque estarás de acuerdo conmigo en que un esclavo NO tiene muchas opciones, y porque si bien es cierto que cada uno de los adictos habrá de responder por sí mismo, tú habrás de responder por todo ese sufrimiento en masa que has provocado, debido a la codicia del poder material que da el dinero…

NO CONOZCO TU ROSTRO, PERO HE VISTO TU OBRA: Sacrificio ingrato de mentes brillantes, de jóvenes amables y sonrientes, que terminaron en máscaras resentidas y amargas.

NO CONOZCO TU ROSTRO, PERO HE VISTO TU OBRA: Amados que un día se encontraron contigo, y que hoy agonizan en la depresión y la desesperanza.

NO CONOZCO TU ROSTRO, PERO HE VISTO TU OBRA: Prójimos ayer lúcidos y sanos, arrastrándose ahora en sus propias heces, vómito y orines, muriendo en el abandono más completo en una casi total inconsciencia.

NO CONOZCO TU ROSTRO, PERO HE VISTO TU OBRA: HOGARES DESTRUIDOS; CADA DÍA MÁS HERMANOS CARENTES DE VITALIDAD Y DE AMOR A LA VIDA, DE SUEÑOS Y PROYECTOS A REALIZAR; QUE VAGAN POR EL MUNDO SIN RUMBO DEFINIDO… SOLITARIOS SONÁMBULOS QUE IGNORAN HACIA DÓNDE DIRIGIR SUS PASOS.

Por eso, DE LO ALTO TIENEN YA SU VEREDICTO PARA TI: “…AMOS DEL SUFRIMIENTO Y LA MATERIA…”Ruego a Dios con toda la fuerza de que soy capaz para que tomes conciencia del daño que estás causando a tus semejantes, y porque pagues con amor –ÚNICA MONEDA QUE EL AMADO SEÑOR ACEPTA-, invirtiendo en Centros de Ayuda, para aquéllos que heriste de muerte, Y PORQUE NUNCA MÁS EXTIENDAS TU MANO PARA LASTIMAR, SINO PARA SANAR.