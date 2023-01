¿Y el general Villa?

Sin duda alguna, el mexicano más famoso es Doroteo Arango conocido en el mundo como Francisco Villa, quien nació en La Coyotada, municipio de San Juan del Río, Durango.

Este año, se cumplen cien años del asesinato del general Villa en Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923 y claro, para variar, fue privado de la vida en una emboscada. Como siempre sucede, a los hombres como los generales Villa y Emiliano Zapata, son crímenes políticos que se decidieron en las más altas esferas del poder de aquellos tiempos y nos referimos, en el caso de Zapata a Venustiano Carranza y en el del general villa a Álvaro Obregón.

El asesinato del general Villa fue conocido en todo el mundo, por ser el brazo armado de la revolución social más importante de la historia, pero con su muerte, de la fama pasó a la inmortalidad.

Uno de los corridos, de los muchos que se le han compuesto al general Villa dice: “Y qué ganaron con cortarle la cabeza, si su grandeza era de él, se la llevó”. Al final, el ganador de la Revolución fue el grupo sonorense, que se hizo dueño de las consecuencias políticas y sociales de la Revolución de 1910. Las declaraciones que le hizo al periodista Regino Hernández Llergo, al final le costaron la vida. Dicha entrevista “una semana con Villa” fue publicada en el periódico El Universal en 1922. Por cierto, recomendamos ampliamente la lectura de dicha entrevista, que a la distancia resulta un ensayo para entender por qué ordenaron el asesinato del general Francisco Villa.

Y nosotros, como paisanos del general Pancho Villa, ¿qué haremos para no olvidar los cien años de su muerte?¿Qué hará el gobierno del Estado para conmemorar el centenario del famoso general? El gobierno federal ya hizo su parte, al declarar este 2023 el año del general Francisco Villa. Al general Villa no sólo hay que llevarle flores a su monumento, o poner su nombre con letras de oro en el Congreso o la Cámara de Diputados.

Pero como no fue Venustiano Carranza o Álvaro Obregón, quienes por muchos años le escrituraron al PRI, “la suave patria” de Ramón López Velarde, les gana la amnesia histórica y el alzheimer político.

No se sorprenda usted, si el Gobierno del Estado o el ICED no hacen nada para conmemorar la muerte del general Villa. Hay cosas más importantes que hacer, por ejemplo, afinar la estrategia para regresar a Palacio Nacional en 2024 o exportar el “modelo Durango” a Coahuila y al Estado de México. Que de conmemorar el aniversario luctuoso del general, se encargue el gobierno de la 4T y el gobierno de Chihuahua. Faltaba más, faltaba menos.

Es una lástima que los priistas locales, ya no cuenten con don Pedro Ávila Nevárez. Don Pedro fue un garbanzo de a libra en ese partido… no como otros. Pero no sólo eso, fue un verdadero apasionado del villismo y admirador del general Villa. Estamos seguros que si don Pedro Ávila Nevárez viviera, ya hubiera felicitado al presidente López Obrador por declarar este 2023 el año del general.

No recordar cien años de la muerte de Villa y no honrar su memoria, sería una falta de honestidad histórica.