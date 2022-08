¿Y por qué no un maestro en la SEED?

El título de este artículo implica la dicotomía de la negación y la afirmación, por lo que empezaremos dando al primer adverbio la respuesta. Porque aquí en Durango, siempre nos han hecho creer que los docentes no son aptos para dirigir los destinos de su propia casa, como es la Secretaría de Educación (SEED).

De ahí que tiene que ser un extraño quien se haga cargo, para así llenar ese vacío de incapacidad del que adolecen sus propietarios.

En esa dinámica de menosprecio que han creado los grupos de poder hacia los docentes y que éstos han aceptado bajo una paradoja emocional, ya que por un lado son los que conocen el proceso educativo; pero por el otro, aceptan que lo operen los que lo desconocen. De ahí que, sería pecado cuestionar, porque les han introyectado hasta la médula que ellos no pueden ser secretarios de educación; pero sí lacayos del ungido de arriba que cada seis años del cielo les cae.

En el escalafón educativo los maestros compiten a muerte por los ascensos y sus representantes los inflan al manifestarles que, para ellos todo, menos la SEED, porque esa es una herencia histórica que pertenece a los ingenieros y que ahora están dispuestos a recuperar tan importante patrimonio, que a la fecha usufructúa toda su parentela, con antecedentes de reputación poco proba y nulo compromiso en lo que dicen desempeñarse.

Dichas lindezas no han salido a la luz pública, pero otras sí, a unas horas de que fenezca la administración, donde para la próxima ya se calienta toda una baraja, donde los ases ya se encuentran en las manos de quienes blofean, y es normal, porque en una secretaría donde se aplica el presupuesto más grande del Estado, no puede ser soltada a la suerte de quien conozca los objetivos de la educación, sino del que de ella sepa hacer negocios chuecos.

Desde luego que esa mística campea en todas las dependencias, pero la SEED, se cuece aparte, porque lleva consigo el perdón de los pecados. La realidad de una institución que se confronta, pero lo supera todo por la simulación de su gentileza y buenos modales. Donde todo mundo reza el padre nuestro y enfatizan el vénganos tu reino. Donde todos se besan en la mejilla y se apuñalan por la espalda, como lo acaban de hacer con el actual secretario.

Pese a la cultura que impusieron, los técnicos no están dispuestos a corregirla, pero sí a reconquistarla y ahora le echarán todos los kilos para que así sea, sin importarles ser víctimas de la ley de las consecuencias involuntarias, en cuya regla los resultados de una perpetuidad voraz no han sido los esperados ni los deseables. De ahí que a ojos vistas en todas direcciones se ha debilitado y evidenciado los vicios cuando ellos timonean el barco.

La experiencia es de sobra conocida, pero eso no inhibe los intereses de los ingenieros, que por supuesto esta vez quieren seguir disfrutando de la administración educativa a su manera y como siempre lejos de los docentes en cuyo nombre debería usarse mejor. Y he ahí, las consecuencias inadvertidas que en aras del mangoneo voraz, han producido resultados peores, y ahora que los medios han denunciado excesos de nepotismo, sería importante que sus investigaciones cavaran hasta la raíz, porque el árbol de tan codiciado fruto, jovencito no es ni lo plantó el denunciado.

Ante este patético escenario, cuyos telones ya están muy desgastados, valdría la pena que la nueva administración gubernamental nos sorprendiera; “¿por qué no con un maestro en la SEED?” ya que dicha decisión no sería para cortejar a un gremio, sino para dignificarlo de la denigración y persecución de las que sus enemigos lo han hecho víctima.

Desde luego que hablar de un maestro en la Secretaría de Educación, no sería la panacea, pero creo que en el terreno de la corrupción, por convicción y formación si actuaría con sentido estricto de responsabilidad, porque su perfil está templado en el yunque de la dificultad y la incomodidad; mientras que los otros se fraguan en los liderazgos, donde las buenas costumbres no son en su vida la regla a seguir.