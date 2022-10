¿Y por qué nosotros?

¿Recuerda usted la película “Rescatando al soldado Ryan”? Como Durango sigue siendo la tierra del cine, en la actualidad se está filmando “Rescatando al soldado Durango”. De acuerdo a las declaraciones de Esteban Villegas Villarreal, gobernador del estado, la quiebra financiera que nos dejó el gobierno de la alternancia podría llegar a los 31 mil millones de pesos.

Esto equivale, para tener una idea, a todo un año de presupuesto que aprueban en la Cámara de Diputados.

Muchos duranguenses opinan que estamos ante un mini Fobaproa. Eso significa que tenemos que rescatar al “soldado Durango”. Dicho rescate, poniendo su granito de arena, ya lo inició el Congreso del Estado. Hace unos días, se votó la publicación de un decreto para adelantar el pago del replaqueo en 2023, y no en 2025 como ya estaba aprobado. Por supuesto que la sociedad está en desacuerdo con las diputadas y diputados que votaron a favor.

En el fondo, el déficit financiero que estamos viviendo son recursos públicos que se pagó con nuestros impuestos. Sería el colmo de los colmos, un cinismo a ultranza, que obliguen a los ciudadanos a pagar más impuestos para cubrir el robo de la pasada administración, porque no se puede decir de otra manera. Todo tiene un límite, y creemos que la sociedad duranguense tiene una oportunidad para ponerle un freno a los excesos del poder.

También hace apenas unos días se dio a conocer la deuda que tiene cada ciudadano, herencia de la alternancia. Las cuentas son que, de acuerdo al número de habitantes del estado, a cada uno nos tocaría pagar casi $13,500 pesos. Por favor no se les vaya a ocurrir aprobar otro decreto para que en las plazas públicas del estado pasemos a pagar dicha cantidad, y así salvar al “soldado Durango”.

Desde que se inventó el estado, se inventaron los impuestos para mantenerlo. En la época feudal los reyes solucionaban todo, cobrando más impuestos a sus súbditos, aunque éstos se estuvieran muriendo de hambre. Pasado el tiempo, el Estado se hace moderno para ser más de lo mismo, la misma gata nomás que revolcada.

Pagar impuestos no es el problema, más bien es el destino que le dan. En nuestro país y en Durango, cada sexenio es una fábrica de nuevos ricos, la política no es para el bienestar de la sociedad, sirve para hacer negocios con nuestros impuestos. Todos esperamos que en esta nueva administración no se repita la misma historia de siempre.

Como todos sabemos, los políticos que ocupan puestos clave tienen información privilegiada para hacer negocios. Compran terrenos para fraccionar tierras ejidales, en complicidad con autoridades despojan a campesinos y ejidatarios de sus parcelas. Y todo eso lo hacen con recursos públicos, porque no ha nacido en Durango ni en México el político que saque de su bolsa para hacer negocios.

La sociedad de Durango no está obligada a rescatar al gobierno de la alternancia. Es una obligación y facultades que tiene el gobernador del estado para llevar ante los órganos jurisdiccionales competentes a todas y todos los responsables. Queremos saber dónde quedaron nuestros recursos públicos. Si piensan que cobrando impuestos pueden solucionar este grave problema, podrían estar equivocados. Ahora ya sabemos para quién trabajaron nuestros impuestos en el gobierno de la alternancia, tienen nombres y apellidos.