¿Y qué hacen los partidos de enfrente?

Como dice el título de una novela: “Sin Remedio”. No se puede evitar hablar del fenómeno de la sucesión al gobierno del Estado. Ya sabe usted: unos quieren seguir conservando el poder, otros quieren regresar, y no falta un partido que quiera por primera vez despachar en el Bicentenario. No piense que los partidos chatarra que tanto nos cuestan, no anden haciendo su lucha para ser cola de ratón en esta sucesión. Ya sea con el PRI, PAN o MORENA. Un ejemplo: Hugo Rosales Badillo ya declaró que apoyará a Esteban Villegas Villareal, y él como candidato a la presidencia municipal.

Por cierto, las declaraciones del gerente de RSP tienen un mar de fondo que llegado el momento se conocerán. Dejemos de lado a los partidos chatarra y paleros, para ocuparnos de MORENA, que sí representa “un peligro” para el PRI y el PAN, si van solos o juntos en 2022. Por los problemas que hay al interior de este partido, llamó la atención los más de 180 mil votos que obtuvo en el pasado proceso electoral y convertirse en la primera fuerza política del Estado. Usted puede pensar lo contrario, pero el nombre de Andrés Manuel López Obrador guste o no, podría pesar en 2022 en favor de MORENA. En otras ocasiones hemos dicho: en Durango son los políticos de siempre, en diferentes partidos. Los famosos chapulines de la partidocracia local.

Vayamos por partes: las y los aspirantes de MORENA ya están definidos; Maribel Aguilera, Marina Vitela y Margarita Valdez. Por los hombres, José Ramón Enríquez Herrera, Manuel Espino Barrientos y Gonzalo Yáñez. De este grupo saldrá la candidata o el candidato. Sólo falta conocer el tema de paridad de género, si en MORENA es hombre o mujer. Si fuera hombre, los finalistas serían Manuel Espino Barrientos y José Ramón Enríquez. Hasta donde se sabe, en teoría estos dos personajes dicen ser cercanos a López Obrador. En el caso de Manuel Espino, públicamente ha dicho que le comunicó a AMLO sus intenciones de ser el candidato al gobierno del Estado y que este le dijo: “adelante”. Espino Barrientos es funcionario federal y presidente de Ruta 5, lo cual le permite movilidad en la entidad.

Y como en la guerra y en el amor todo se vale, Manuel Espino todos los días recorre el Estado, tiene espectaculares, se reúne con grupos y no precisamente para tratar asuntos de seguridad pública, sino para abrir brecha a su proyecto político. También conocido como el “ave de las tempestades”, el polémico político José Ramón Enríquez, desde que dejó la Secretaría de Salud en los tiempos de Hernández Deras, se propuso una meta: ser gobernador del Estado. José Ramón es un político astuto, terrenero y tiene carisma. Es temido y querido, y el balance hasta el día de hoy le favorece. Ha sido presidente municipal, un tiempo dueño de un partido político, actualmente Senador de la República, puesto que aprovecha para sus propósitos. Igual que Manuel Espino, presume de ser un hombre cercano a López Obrador. Llegado el momento nos daremos cuenta quién es más amigo del que, sin duda, tomará la decisión.

Si fuera mujer, las finalistas serían Marina Vitela y Maribel Aguilera. Contra viento y marea, Marina ha gobernado bien el municipio de Gómez Palacio. Logró poner en marcha con apoyo del gobierno federal el Hospital de Especialidades. En el tema del agua para La Laguna, si se desisten de los amparos, sus bonos subirían. Maribel Aguilera que ha resultado ser una política con suerte, sabe moverse en el Estado, y ha sorprendido por su manejo político con los hombres y mujeres claves en la Cámara de Diputados y en MORENA. Si sigue con esa suerte, puede dar la sorpresa. Recuerde el refrán: matrimonio y mortaja del cielo bajan. De la senadora Margarita Valdez, podemos decir que en política nadie está muerto, sino todo lo contrario.