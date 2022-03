¿Y si no hubiera elecciones?

Hasta el día de hoy, parafraseando al clásico, el fantasma de que no haya elecciones recorre el Estado. El consejero presidente del IEPC, Roberto Herrera, ha dicho que si no hay recursos no se realizarían los comicios para gobernador y presidentes municipales. Hábilmente declara que no se le pueden quitar 125 millones de pesos a los partidos, porque se estaría violando una norma constitucional. Pero no nos aclara que, si el órgano electoral local no hace las elecciones, también violaría lo que establece el artículo 41 de nuestra Constitución. Este artículo mandata que dicho órgano electoral realice elecciones periódicas de manera pacífica y democrática.

El IEPC y el INE se concretan a decirnos que, si no hay los recursos suficientes, no están en condiciones de llevar a cabo el proceso electoral de 2022. Hasta ahí las cosas. Nos dicen el pecado, pero no el pecador. Roberto Herrera, Lorenzo Córdova y los consejeros divos del derecho electoral, no han sido honestos con la sociedad, al omitir decirnos cuáles serían las consecuencias sociales, políticas y constitucionales en relación a este tema. Sabemos, por ejemplo, que las leyes electorales y la Constitución contemplan la nulidad de una elección, y cuando esto sucede, se celebra una elección extraordinaria para subsanar en tiempo y forma, para que no haya consecuencias legales y constitucionales.

Hay que tomar en cuenta que la Constitución establece que los órganos electorales tienen que organizar las elecciones, pero no dice que si no tienen recursos no están obligados a realizarla. Los recursos que se utilizan en los años electorales, los órganos le solicitan a la Cámara de Diputados y a los congresos locales los recursos para ese efecto. Son los diputados los que al final aprueban los fondos públicos para una elección. Si el IEPC y el INE argumentan que si no hay recursos no habrá elecciones este 2022, si no lo hacen, tendrán que asumir las responsabilidades constitucionales y legales en su momento.

En el caso que nos ocupa, la ley establece que tiene que haber elección al cargo de gobernador cada seis años y de presidente municipal cada tres años. Estas fechas son improrrogables por mandato constitucional. Los órganos electorales podían estar violando el derecho humano de votar y ser votados por impedirle a los ciudadanos votar en una elección y tendrían responsabilidades como funcionarios públicos, para lo cual existe una ley de responsabilidades en esta materia.

José Rosas Aispuro y Jorge Salum del Palacio, como gobernador y presidente municipal, respectivamente, no podrán serlo más allá de lo que marca la Constitución. Lo mismo pasaría con el resto de los presidentes municipales en el Estado. Como la Constitución no permite prolongar estos puestos de elección popular, se tendría que nombrar por parte del Congreso a un gobernador sustituto y a 39 presidentes municipales. ¿Se imagina el reborujo que se haría -por no decir otra cosa- para solucionar este vacío constitucional? ¿También las consecuencias políticas para ponerse de acuerdo, y las sociales, que como siempre los ciudadanos somos los que pagamos los platos rotos? No podemos imaginar que pagáramos con nuestros impuestos una elección que no se llevó a cabo, y que las cúpulas de los partidos políticos se pongan de acuerdo para poner a los sustitutos.

Una cosa es que se pretenda chantajear al Ejecutivo, y a los ciudadanos con el petate del muerto con que no habrá elecciones. Dice el refrán que el pez por la boca muere. Los integrantes del IEPC son consejeros, pero no tontos. Saben bien las consecuencias legales a las que se exponen. Por fortuna, el pretexto del PREP ya se solucionó y habrá elecciones. Un dato cultural: el IEPC tiene un guardadito llamado fideicomiso. El INE tiene programas de software para solucionar cualquier problema como es el PREP.