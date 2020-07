“Y tan sólo de tratarnos hemos hecho un compromiso”

Todo indica que durante las próximas semanas se prolongará el mantenerse en casa y desde ahí continuarán las clases en línea, así como el intercambio de libros y de música de toda. Canciones que habíamos escuchado pero hemos olvidado. “Compromiso” es una de ellas, que dice: “Sin firmar un documento”, “Sin mediar un previo aviso”, “Sin cruzar un juramento”, “Hemos hecho un compromiso”, que les recomiendo buscar en varias versiones.

Muchos han estado gozando de las letras de Joaquín Sabina y de Concha Buika, pero la que les estoy recomendando la pusieron en escena un grupo de argentinos, con un cantante en el estilo de Caetano Veloso, que en una película de Pedro Almodóvar canta como nadie, “Cu cu ru cu cu Paloma”.

Y hemos estado escuchando a la extraordinaria cantante veracruzana Doris, premio nacional en el género de teatro de revista, que canta en el estilo mexicano, “Espérame en el cielo corazón”, que tiene una versión la italiana fuera de serie “Mina”.

Y en el terreno de los libros he estado repasando a Henry Miller, pero no sus clásicos como “Los Trópicos”, sino su biografía de Arthur Rimbaud, donde opta por contar la vida de los dos, explicando la condición de los poetas, sin que se trate de un libro muy conocido de Miller. Se lo quiero prestar a una especialista como Atenea Cruz pero me he tardado en llamarle.

Vino Guillermo Rodríguez, quien nos hace el favor de informarnos de las actividades de los durangueños en la Ciudad de México, y me dejó “El Traidor”, uno de los más vendidos del año, y se llevó a Vargas Llosa, “El pez en el agua”, el único en el que don Mario habla de sí mismo en primera persona. Es un verdadero ladrillo que pienso releer, pero las revistas y los periódicos se llevan mucho tiempo, y “El Traidor” me acercó a una serie de libros sobre los narcos que no he leído, aunque compré el de la vida de Pablo Escobar.

“El Traidor” parece un libro de ciencia ficción y creo que es como un resumen de los que Anabel Hernández ha escrito, porque aunque “Vicentillo” el hijo del Mayo Zambada es el personaje principal, que supuestamente soltará mucho la sopa como testigo protegido, pero la misma Anabel cuenta todo.

Obviamente te hace recordar la entrevista que le hizo don Julio Scherer al Mayo, que es el único que va para los cincuenta años trabajando y nunca lo han agarrado. Recuerdo que le pregunta don Julio que si no tienen miedo, y el Mayo le contesta que sí, pero que no los agarran porque la gente los protege, y parece que “El Chapo” cayó por salirse del guión y porque lo mató el ego, o algo así.

Y regresando al tema principal, que es el virus que trae patas para arriba al mundo, ya quisiéramos volver a “la nueva normalidad”, a ir a clases, y a lo que va a ser México y el mundo en adelante.

Yo sigo pensando como la mayoría de los mexicanos que Andrés Manuel hace lo que se puede, como cualquiera que hubiera estado en el cargo, seguramente con sus errores, pero en general bien, cumpliendo con lo que dijo en campaña.