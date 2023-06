¿Ya empezaron?

Hace unos días, el expanista Rómulo Campuzano, “sin pelos en la lengua” les dijo a sus ex compañeros de partido, lo que él considera son verdades. Y ya encarrerado el gato, declaró a los medios que el PAN está lleno de traidores, que su dirigente actual Mario Salazar lo impusieron desde el Bicentenario. Y “como su pecho no es bodega” dijo que todo huele en el PAN a la corriente aispurista y remata: el PAN en Durango no tiene un líder moral, su líder es de otro partido.

La sociedad duranguense está siendo testigo de todo lo que sucede en la llamada alianza Va Por Durango, y del pago de facturas que ya entró en crisis. Como dijo el poeta: para muestra basta un botón, los demás a la camisa. Al parecer, todo comenzó con un supuesto desalojo, por parte de familiares de la síndico municipal Ali Gamboa. Como usted recordará, Ali Gamboa es una factura que tuvo que pagar el presidente municipal Toño Ochoa. Y como en los puestos del municipio también se pagaron facturas, Ali Gamboa pidió que gente de su equipo más cercano, fuera el director de desarrollo rural municipal. El problema legal, provocado por la familia de Ali Gamboa, ha sido utilizado muy hábilmente por ya sabes quién, todo con miras a las diputaciones y senadurías en 2024. El primer golpe fue para Ali Gamboa y quitarle a uno de sus más importantes operadores políticos en el municipio: Daniel Salazar Díaz. De acuerdo a los datos que se han filtrado, el famoso “Vocho” ha operado a favor de la síndica, con la organización llamada SUMA. Como los apoyos son recursos públicos, estos favorecían a dicha organización y aprovechando el viaje el presidente municipal, le cortó las alas y los recursos a la priista Ali Gamboa.

Sin embargo, llegó al relevo del “Vocho” otro priista enviado desde el Bicentenario: Jesús López. Que esto no sorprenda a nadie, en política se cobran facturas, pero también se pagan. La pregunta es: ¿Hasta donde llegará el efecto Ali Gamboa? En primer lugar, la priista ha sido considerada como una fuerte aspirante a ser candidata a diputada federal o senadora de la República en 2024. Por otro lado, Ali es considerada muy cerca del grupo de Jorge Herrera Caldera y no es por nada, pero políticamente, Ali está en graves problemas. En otro sentido, sin recursos públicos no hay votos y sin votos, no se puede llegar a ser diputada o senadora.

Este mensaje político que se manda, las y los destinatarios deben poner sus barbas a remojar. Si hubiera otra vez, alianza Va Por Durango en 2024 las cosas se pondrían color de hormiga por las candidaturas. Hoy hablaremos de los posibles del PAN; Alejandro Mojica, Jorge Salum, Gina Campuzano, Toño Ochoa, Verónica Pérez, Mario Salazar, más las palomitas blancas vestidas de azul, que se acumulen esta semana.