“¡Ya güey, la última!”

Decenas, cientos de manifestaciones públicas y privadas he leído y observado antes y posterior a su partida. En efecto, Rubén López Gallegos fue, es y seguirá siendo muy querido. El singular “Madaleno”, “Tiro Loco”, “Churrén” o “El Bonito”, cual fuera el mote de aprecio que se le prodigara, se nos adelantó de forma tan inesperada como dolorosa.

Tuve el privilegio de gozar de su amistad cercana, de su consejo, de su alegría y su regaño -incluso- a lo largo de más de 32 años.

Lo gocé, pero también lo padecí. Aquella redacción de El Norte no era lo mismo sin su presencia. Era travesura tras travesura. Gritos y chistes; canciones y humo, mucho humo. No dejaba escribir a nadie, sobre todo después de una noche de juerga. Era el sello de su presencia en esas viejas como incómodas oficinas de Hidalgo, las últimas que tuvo el extinto periódico, primogénito de Carlos Herrera Araluce (qepd) e hijo adoptivo posterior de la Organización Editorial Mexicana.

No tengo clara la fecha, pero fue el mismo día en que el PRI seleccionó -en una hasta entonces inédita convención municipal- como su candidato a Presidente Municipal a Jorge Clemente Mojica Vargas; ese día nos enteramos que el periódico cerraba, el editorial de despedida firmado por su director Alfonso Bautista Barreto (qepd) así lo anunciaba.

Si a alguien le dolió fue a él…y mucho.

En aquellos años lo conocí y empecé a apreciar y, desde entonces, fuimos, somos amigos.

Jugamos juntos futbol y basquetbol, dominó y billar. Compartimos chistes, críticas y trabajo, mucho trabajo. Fuimos cómplices en proyectos y caminamos de la mano un largo trecho de nuestra vida laboral y profesional. Era raro que se quejara, pero cuando lo hacía era solo un momento.

Me faltó aceptar su invitación para ir a pescar.

Amante de su familia, enamorado de “sus lagartijos”, siempre pendiente de ellos; eran lo único que podría torcerle la mano para abandonar hasta una tertulia. También de esas compartimos varias y en diversos lugares; él me andaba enseñando, yo tenía apenas 21 años. Siempre generoso, regularmente me invitaba, tal vez porque “las comisiones” que yo percibía por la venta de publicidad eran bajas y se acomedía.

Quiero pensar que me adoptó y luego nos adoptamos mutuamente. Primero era su aprendiz, luego su colega, hasta me llegó a decir reportero, era un halago viniendo de él.

Impecable siempre, en ese tiempo era común verlo vestido en traje y corbata, botín bien boleado. Larga cabellera. Sonrisa siempre dibujada ¡bonito!

La vida me convirtió en su “jefe” -decía él- durante un periodo de nuestro trabajo juntos. La verdad se mandaba solo; el decidía sus horarios y tenía bien establecidas las horas en que atendía reporteros en la Procuraduría General de Justicia. Desde los envíos casi de madrugada a “Nepo” Romero (qepd), como el parte que hacía llegar a las redacciones a primera hora de la tarde. En el transcurso, se daba tiempo para irse a jugar al “Audi”.

De su vida profesional y laboral no hay mucho que agregar, está a la vista de todos, como de todos está a la vista lo gran amigo que siempre fue. Me causa trabajo escribir en pretérito, como me resulta difícil aceptar que se adelantó.

De “Churrén” puedo contar muchos pasajes; vivimos varios juntos; pero me voy a quedar con la última vez que pude gozarlo durante varias horas.

Hace poco más de dos meses, nos reunimos a comer Poncho Gaitán, su hijo Mario, Óscar Martínez, Rubén, mi hijo mayor y yo. Una tarde-noche como pocas. Mil de plática, el triple de risas, tal vez el cuádruple de canciones. Sentado frente al karaoke, micrófono en mano (nunca lo soltó) cantó una y luego otras, no se cuántas, pero fueron muchas, muchas.

“¡Ya güey, la última!” le dijo a Poncho que lo apresuraba a retirarse…

Revivimos recuerdos. Tal vez ese día repasamos todo lo que compartimos durante tantos años. Una reunión completa.

Con el cubrebocas en el cuello me abrazó al despedirse: “nos vemos tu hermano, besoo”. En los días posteriores nos enviamos mensajes pero, esa fue la última vez que escuché su voz.

Si hubiera sabido lo que vendría, lo hubiera retenido más tiempo.