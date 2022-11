La información que tenía al hacer entrega de esta colaboración, sostenía que el paro de brazos caídos continuaba y de ser así, empezaré por definirlo, haciendo notar que se diferencia del paro total, porque alumnos y maestros asisten a la escuela, pero ambos no trabajan, porque los segundos están de brazos caídos.

De ahí la confusión, porque la mayoría de las instituciones el fin de semana permanecían cerradas y es ahí donde se especula que en su casa esos docentes dejaron caer todo el cuerpo.

Como docente debería ser el primero en apoyar dicho movimiento, pero me inerva cuando veo atropellado de manera tan beligerante el derecho a la educación de mis nietos, que bajo esas condiciones tan ruines tengan que pagar los platos rotos que rompieron los adultos y nadie se atreva a decirles ¡ya párenle a los paros!

La cultura del paro es legítima cuando se asume de manera responsable y se tiene cuidado de que no se convierta en un espectáculo barato, como es el caso que nos ocupa, donde la dirigencia sindical se ha encargado de montarlo y las autoridades cómodamente a justificarlo, declarando que ante la falta de recursos para costearlo, sólo les queda conmoverse y aconsejarles que le apuesten a la esperanza, que “no engorda pero mantiene”.

Lamentable que la nueva dirigencia sindical no haya hecho una buena negociación y retome en el banderazo de su gestión, la desgastada estrategia del paro laboral, que impacta negativamente en el aprendizaje de los niños, pero no en la respuesta inmediata a sus demandas, ya que les respondieron hasta el cansancio que “no hay”, pero pese a eso, el patrón no se ha negado a pagar, “poquito a poquito” hasta el último centavo.

Dicha propuesta no satisfizo las exigencias de la directiva de la Sección 44, y al troche moche, se atrincheraron y retaron al patrón a darse un entre, sin meter las manos, porque ya se les cayeron junto con los brazos.

La estrategia de esta envalentonada, tiene como trascendencia tomar a los alumnos como rehenes, que obviamente lacera su dignidad, pero que el gobierno y el sindicato no reparan en lastimar, pese a que en la mesa de las negociaciones se desgarran las vestiduras para comentarlo, pero no evitarlo.

Todas las luchas son válidas menos las que no se hacen. Pero pierden legitimidad cuando se llevan entre los pies a terceros, como en el caso que nos ocupa, donde se fuerza a los infantes a que asistan a las escuelas para que observen el desfiguro de brazos caídos, que no les apena a sus protagonistas, porque no hay quien les diga que ya le paren y busquen otro mecanismo de lucha que no incida en su aprendizaje.

Frente a dicha realidad se devalúan los espacios optimistas para un acuerdo fácil y pronto entre el gobierno y el sindicato. En un extremo se percibe claramente las medidas de una dirigencia desesperada que atrapa a los docentes en un gran espejismo de ilusiones y en un marco decisivo que cautiva, pero no resuelve de inmediato los reclamos en la medida que lo exigen los docentes.

Repito, al observar cero en los avances hasta el momento de enviar este artículo, no es difícil asegurar que ese juego de vencidas continúe, bajo la terquedad del “todo o nada” expuesto a que lo segundo sea el premio, porque el “no hay” supera la exigencia de la Sección 44, que atosigada por la presión gremial, ha optado por abandonar el diálogo y la negociación por la inútil y sórdida yuxtaposición de dejar caer los brazos, para que el otro los levante y lo abrace y le diga: ¡dame chance!

Y he ahí la seducción gobiernista que ha logrado que el perjuicio de esa reyerta se transfiera a los educandos y nadie haga caso de su reparación. Porque insisto: en el discurso son la preocupación de las partes en conflicto, pero en los hechos se disuade, cuando la exigencia y el regateo se tensan en la mesa y la única salida del patrón es, solicitar a la dirigencia que le hagan un paro y éstos obedecen.