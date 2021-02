Yo estoy bien y tú estás mal

Se ha creído y aceptado por parte del pueblo bueno y sabio, la posición presuntuosa que los de hoy, son honestos y los anteriores no.

Pero si encima de eso, “yo”, el nuevo, me lo creo, lo pregono y lo vuelvo a divulgar, voy creando una posición paranoide, en donde, no obstante, alabanza en boca propia es vituperio, así se va difundiendo; pero además, se va considerando también; y que, el origen de los conflictos es por causa de otros, hasta se les bautiza como neoliberales, neoporfirístas, contrarios, y además de autopregonarse honestos, se sienten perseguidos y constantemente atacados, pero siempre tienen la razón; tienden a no sentirse derrotados nunca; a ser dominantes; les falta autocrítica; y generalmente no cambian de opinión.

Señalan los que saben de esta materia que, usan el sarcasmo y la crítica para tratar de ser crueles y negativos con los que consideran sus oponentes, y cuando llegan a cooperar es porque se sienten forzados o, ante la conveniencia de buenos incentivos; y que, lo característico de estas personas con posición paranoide, se basa en una seguridad y autoridad indiscutible, que los mantiene ganadores y orgullosos e inflexibles ante cualquier comentario o crítica.

Relato lo anterior, pues ante la detención de Mario Marín, (el ‘gober precioso’), se recordó el diálogo que tuvo telefónicamente con Kamel Nacif, a raíz de la detención de la periodista Lydia Cacho por la publicación del libro “Los demonios del Edén”, en donde describió fiestas en las cuales supuestamente se pervertía a menores de edad y donde señalaba a Nacif y Jean Succar Kuri; y ante la llamada de agradecimiento de Nacif a Marín, que fue divulgada por los noticieros en el país, textualmente el gober precioso le responde: - “Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras”.

Claramente se constata que los que violaban la ley eran Nacif y el Gober precioso, el primero asociado a una red de pederastas y el segundo por complicidad al ayudarles a tapar el delito, además de haber incurrido en ordenar la tortura y el arresto ilegal de la escritora, pero según el Gober precioso, la advertencia que le había dado a Lidia Cacho, era que “en el Estado que en esos momentos gobernaba, se respeta la ley y no había impunidad y quien cometiera un delito se llama delincuente”. Para ellos, quien infringía la ley era la escritora, pues les causaba incomodidad en sus planes.

Por señalar mínimas cosas de la actual administración federal, lo expresado por el presidente ante las grabaciones reveladas por Carlos Loret, a las cantidades recibidas por Pío López Obrador, señalando que eran aportaciones de la población para fortalecer el movimiento, pero que lo de los otros sí eran extorsiones y mordidas.

Recordemos que, al inicio de su administración, envió un memorándum a los secretarios de Gobernación, Educación Pública y de Hacienda, en donde recomendaba “dejar sin efectos todas las medidas en la que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”; como sabemos, era una violación al artículo tercero de nuestra Constitución Política, pero según él la ley era incorrecta y quedó satisfecho, no obstante, la violación pública a la Constitución.

Unos les llaman ciegos, otros hipócritas, los profesionales de la materia los señalan como paranoides, lo grave y peligroso es que se encuentran involucrados tanto funcionarios, políticos, y chairos fanáticos, quienes juegan a engañarse a sí mismos terminando por creer sus mentiras, dañándose severamente, así como a su entorno y al país entero.