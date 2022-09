Alberto Ramírez, el diseñador que se inspira en la cultura de Durango

En la celebración del 212 Aniversario de la Independencia de México, el reconocido diseñador duranguense Alberto Ramírez comparte con los lectores de El Sol de Durango su talento plasmado en hermosos diseños mexicanísimos inspirados en la cultura del estado de Durango.

Y a propósito de la fecha el mismo dice que “las fiestas patrias para mi significan mucho, pues celebramos el poder ser un país independiente y libre, con muchísimas tradiciones, costumbres y culturas que son lo que nos distingue de entre todos los otros países. El mexicano por naturaleza es alegre y siempre lo celebra en grandes, fue por eso que pensamos en plasmar toda esa alegría y cultura en el diseño de estos atuendos que hoy presentamos de manera gustosa a través de estas páginas”.

Más de 36 años avalan la carrera en el mundo de la moda de este diseñador nacido en Durango y que se ha dedicado principalmente a la alta costura, recientemente en trajes para caballeros y hoy nos presenta solamente algunas piezas de su enorme trabajo que ha venido realizando en los últimos años de atuendos típicamente mexicanos inspirados en nuestro país y en nuestro estado.

Alberto Ramírez, realiza diseños inspirados en la cultura de Durango / Foto: cortesía | Alberto Ramírez

Su dedicación en el mundo de la creación de la alta costura es infinita, pero hoy en día Alberto Ramírez afirma que en esta nueva etapa de la creación de diseños “inspirados en la cultura mexicana y duranguense viene de todo el talento que hay en nuestro estado que es Durango, así como de toda la bella cultura de nuestro hermoso México que hoy se encuentra de manteles largos”, según sus propias palabras.

Estas son solamente algunas de muchísimas prendas que Alberto tiene y que ha venido ideando y realizando desde que inició en el mundo de la moda, “pues cómo ya te había dicho es una de mis principales inspiraciones en cuestión de moda, inicié hace más de tres décadas con el atelier especializado en diseños de alta costura para eventos familiares como lo son novias, quince años, primeras comuniones, damas de honor, graduaciones, etc., pero por falta de tiempo no los había podido realizar y hoy en día y poco a poco lo he venido haciendo con resultados excelentes”.

Una sola de las piezas realizada por Alberto y dedicada a plasmar la cultura de nuestro país lleva su tiempo realizarla, “para esta colección se requirió algo de tiempo y esfuerzo especial, ya que podría variar desde unos cuantos meses hasta un año completo, para de esta manera lograr todo lo que quiero plasmar con cada una de esas prendas”.

Gracias a su entrega y dedicación de Alberto, siente que han sido muchas las satisfacciones que le ha dejado este tipo de trabajo “son diversos, pero de entre ellos puedo mencionarte que el reconocimiento nacional e internacional es uno de los logros más satisfactorios para mi, ya que hay prendas que han sido llevadas a otros países y a certámenes estatales en donde he logrado obtener excelentes resultados”.

La mayoría de sus atuendos destacan por su trabajo entregado y metículoso de los detalles, del bordado a mano en atuendos variables que realzan además de la belleza de las mujeres y hombres que los portan.

Durante más de 15 años Ramírez ha venido vistiendo a las reinas de Durango y 10 de ellos a las reinas de la Feria de la Plaza de Zacatecas, además de haber tenido la oportunidad de diseñar para el certamen Mexicana Universal, en donde la ex Miss Universo Lupita Jones ha tenido le ha hecho la distinción de portar algunos de sus atuendos.