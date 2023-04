Alisa Mildred nueva Srita. Perla del Guadiana 2023

Hoy engalana nuestro espacio de Círculos la encantadora presencia de Alisa Mildred Gutiérrez Jiménez, quien cuenta con 19 años de edad y fue Srita. Perla del Guadiana 2023.

Nuestra encantadora jovencita actualmente estudia el segundo semestre de la Licenciatura en Cosmetología en la Universidad Autónoma de Durango-Lobos (UAD-Lobos).

Alisa Mildred nueva Srita. Perla del Guadiana 2022./ Foto: León | El Sol de Durango

Su familia se encuentra integrada por sus padres José Luis Gutiérrez Borrego y María Susana Jiménez García, además de sus tres hermanos: Ingrid Azalea Gutiérrez Jiménez, Astrid Gutiérrez Jiménez y Luis Jane Gutiérrez Jiménez, quienes siempre le han mostrado un gran cariño y apoyo para las actividades que decide emprender.

Como gente joven, se encuentra preocupada en ciertos aspectos de la vida cotidiana, pero el principal sería “las redes sociales, ya que todos pintamos una vida perfecta ante la sociedad, cuando lo que debemos de pintar y sobresalir en nosotros mismos son los valores, los sueños y metas que queremos y tenemos; seamos nosotros mismos… Seamos nuestra inspiración antes, para poder ser una inspiración para alguien en un futuro”.

Afirma que aunque su reinado de la plataforma Perla del Guadiana duró muy poco, ya que fue coronada en días previos a la llegada de las chicas a la concentración de la edición 2023, afirma que se siente plenamente satisfecha y sobre los certámenes de belleza afirma:

“Mi opinión principal sobre los certámenes de belleza es que no sólo es mostrar una cara bonita y un cuerpo perfecto, si no, es mostrar los valores que tenemos cada persona, ser esa inspiración para nosotros mismos y hacerle saber a la gente que todo sueño que tenemos siempre se puede cumplir”.

Agregó que “yo he participado en ellos porque me ha hecho conocerme a mí misma y saber de lo que soy capaz y todo lo que puedo lograr, me ha ayudado a quererme, amarme y sobre todo reconocer todos los valores que tengo, que me han inculcado en el seno familiar”.

Finalmente Mildred, como es ampliamente conocida dijo que su color favorito es el azul, el cantante que más admira es Prudence, aunque afirma también que le gusta todo tipo de música, practica el basquetbol y va al gimnasio diariamente para ejercitarse. Sus películas favoritas son de amor, porque son historias que siempre dejan una enseñanza, un aprendizaje y sobre todo ese mensaje para que el amor y la armonía no termine, ni se pierda.

Considera que “mis amigos siempre han sido algo indispensable en mi vida, gracias a ellos también he creído en mí porque siempre han estado cuando lo he necesitado”, concluyó.