Atole de pinole

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- ¡FELIZ NAVIDAD A TODOS CON MUCHO CARIÑO!, hola queridos y estimados lectores es para mí un placer estar compartiendo con ustedes en estas fechas tan especiales este espacio, que no es nada sin ustedes, a unos cuantos días de Noche Buena deseo de todo corazón que las disfruten al máximo rodeados de sus seres amados y que todos entendamos en espíritu de la Navidad y compartamos lo mejor de nosotros mismos, les reitero mi cariño incondicional a todos y cada uno de ustedes.

Esta semana comenzamos mandando una gran felicitación para el joven SAUD ARMANDO AGUILAR FLORES, quien este 19 de diciembre estará de manteles largos festejando un año más de vida, por lo que su familia no dejó pasar desapercibido este día tan importante y le regalo lo más valioso en este mundo que es el amor, sin duda alguna no hubo ni habrá nada mejor que el cariño de su familia para celebrar este gran día.

Un exponente de la feminidad es BELINDA GONZÁLEZ ROACHO quien muestra su entereza, entusiasmo, idealismo y sobre todo una gran fortaleza, en cada cosa que lleva a cabo.

Una mujer única, que tiene claras sus aspiraciones en la vida y que lucha por conseguir sus metas, que contagia su paz interior, una mujer inteligente, dedicada, dulce, tierna, es CECILIA MONTELONGO NÁJERA, la cual estará de manteles largos este 23 de diciembre, esperando que tenga toda una vida llena de éxitos, teniendo presente que la vida es bella y que lo que realmente importa en ella no es el tiempo que pase, sino el cariño y entusiasmo con el que disfruta de ella.

El corazón de un niño es el más grande tesoro que Dios le regala a la humanidad, pues en él no hay odio ni rencores, solo amor, nobleza e inocencia, todo es un mundo perfecto en el corazón de un niño, una felicitación con mucho cariño para la hermosa EMILY FLORES VALENZUELA, puesto que este 19 de diciembre estará apagando una velita más en su pastel, un hermosa muñequita, quien recibe un fuerte abrazo, esperando que la vida la llene de dicha al lado de su hermosa familia

DANIEL PÉREZ AVITIA es un hombre muy trabajador, luchador y divertido, cada día que pasa muestra que siempre lucha por lo que quiere y lo logra, Un hombre íntegro y de familia, a quien no hay momento en el que se le pueda ver más feliz que cuando comparte su tiempo con su familia.

Continuando con los pasteles, las serpentinas y hasta los tamales, mandamos una felicitación para CAROL GUADALUPE QUIÑONES GONZÁLEZ, quien estuvo de manteles largos al cumplir un añito más de vida, por lo que en esta ocasión y para todos los días de su vida le deseamos lo mejor de lo mejor, que siga con la esencia que tanto la caracteriza, sencilla, fresca y transparente en su forma de ser, una mujer que le sonríe siempre a la vida.

Cada cumpleaños renueva nuestra existencia y es un año más de juventud cuando se tiene un corazón sin edad, una vida inspirada por el amor y guiada por la inteligencia, ZENTEL NEVÁREZ, ya que este 22 de diciembre celebrará su cumpleaños, esperando que se la pase de las mil maravillas en compañía de toda su familia siempre, deseándole lo suficiente en la vida, acompañada por supuesto de los seres que más la aman en este mundo.

Un gran hombre... es aquel ser humano lleno de transparencia, que no oculta sus verdaderos sentimientos ni se refugia en vicios y cortinas de humo, es el que abre su corazón sin rechazar la realidad, es quien admira a una mujer por sus cimientos morales y grandeza interior... Un gran hombre es el que camina de frente, sin bajar la mirada, es aquel que no miente y sabe llorar su dolor... Para muestra ANTONIO DE JESÚS ÁLVAREZ CHACÓN quien este 24 de diciembre verá pasar un año más, deseándole todo éxito que se merece, y toda la dicha del mundo al lado de su hermosa familia

Una felicitación muy especial para la guapa LORENA CÁZAREZ ANTUNA, una mujer muy especial y atractiva, poseedora de una espectacular belleza, poseedora de una gran personalidad, hoy en día la podemos ver radiante y feliz al celebrar un año más de vida, así es, esta guapa señorita estará de fiesta este 25 de diciembre, muchas felicidades.

Una chica que gusta de una vida plena en compañía del pilar más importante en su vida que es su familia es FRANCIA AVITIA MARTÍNEZ ella siempre lucha por conseguir sus ideales y hasta no conseguirlos deja esta pelea diaria. ¡Enhorabuena por ella y esperamos que siga así!

BRENDA NEVÁREZ QUEZADA es una chica muy interesante, porque a pesar de su corta edad va por muy buen camino, sabe perfectamente lo que quiere y va por ese camino, además de todo es un chica muy guapa.

Otro exponente de la belleza pinolera es nada menos que GÉNESIS NAVARRO OLÁGUEZ, una joven extrovertida, de grandes decisiones, emprendedora y por supuesto poseedora de gran belleza en todos los sentidos

VALENTINA DOMÍNGUEZ VARGAS Se une esta semana a este atole de pinole, como la de la sonrisa más bella, además de deleitar el género masculino con su belleza, su sonrisa es la mejor carta de presentación que tiene.

Sin más preámbulos conozcamos a la señorita simpatía de la semana, y es para JULISSA HERNÁNDEZ BARRAZA, de quien no dudados tiene una larga lista de admiradores, porque posee una gran belleza física.

Esta semana tenemos como el chico simpatía de esta tierra pinolera al joven DANIEL ONTIVEROS RODRÍGUEZ un prospecto muy tentativo para las chicas, puesto que es un joven sencillo, emprendedor y con grandes metas en la vida, claro que físicamente también es sublime.

Con gran entusiasmo y alegría, NEREIDA CASTRO LUCERO se presenta diariamente en su trabajo para dar lo mejor de sí, siempre con una sonrisa y la mejor disponibilidad de brindar siempre el mejor servicio, razón por la cual esta guapa y joven mujer se posiciona como la más trabajadora de esta semana.

La familia es un regalo hermoso que cada persona posee, es donde se comparten sentimientos de amor y de paz, y la familia MEDINA OCHOA posee todas estas virtudes y más, así que en estas fechas les deseamos que sigan siendo una familia tan bonita y le deseamos una feliz Navidad.

Una mujer muy entusiasta y vivaz es CLAUDIA JIMÉNEZ QUIÑONES que además de todo cuanta con gran paciencia, siempre alegre y con una gran sonrisa.

VANESSA GUTIÉRREZ LÓPEZ, es quien recibe la banda como la chica más guapa de Santiago, sin duda alguna tiene una belleza física inigualable, con unos ojos que dan paso a conocer su alma y una sonrisa que transporta a otro mundo por la sinceridad de ella.

GABRIELA SALAZAR CHÁVEZ, es una joven de gran sencillez y tenacidad, estimada por muchos por su invaluable presencia y sus sentimientos, por lo que esta semana la reconocemos con una de las mujeres más bellas en todos los sentidos, quien recibe una felicitación ya que este 5 de diciembre estuvo de manteles largos al soplarle a una velita más en su pastel.

El joven KEVIN ANDRADE DIAZ, es un chico de trabajo, de familia, de amor a lo artístico, siempre lo podemos observar dando lo mejor de él en cada cosa que realiza, muy feliz y sonriente en cada instante que comparte con sus amigos.

JOCELINE TERRAZAS MELERO recibe el título de la chica más carismática de la semana, así es esta guapa señorita se ha hecho notar por su inigualable personalidad, destacando siempre su alegría por la vida, y su sencillez.

Santiago cuenta con grandes exponentes de la juventud, dentro de los que destaca MARGARITA HURTADO GARCÍA, una joven con ímpetu, a la que le gusta ayudar a los demás, trabajadora, estudioso y eso solo es algo de todas esas características únicas que lo identifican, ya que a pesar de todo es un joven muy educado y sencillo, a quien mandamos una felicitación, puesto que este cuatro de septiembre celebró su cumpleaños, deseándole lo mejor del mundo.

Vivir con amor no es solo tener un sentimiento, sino cuidarlo, regarlo y dejarlo crecer. A medida que pasa el tiempo sus raíces ramificarán, y es lo que le da más fuerza; sus ramas son las alas con las que está llegando alto, buscando la luz, la libertad de ser la persona que es. Una felicitación con mucho cariño para la DOCTORA LOLITA FAVELA SALAZAR una mujer que vive la vida al máximo, da lo mejor de sí misma y siempre se puede contar con ella, pues es un excelente amiga, este 20 de diciembre verá pasar una primavera más, deseándole todo el éxito del mundo.

Desafortunadamente ha llegado el momento de despedirnos, sin embargo la próxima semana tú y yo tenemos una cita, aquí en este que es tu espacio, que sin ti no es nada, por que es hecho por ti y para ti.

RECUERDA: Para este mes de diciembre: PAZ Y AMOR, son palabras de tres y cuatro letras pero son las más significativas en nuestras vidas. Si no tenemos paz con nosotros mismos… no perdonamos; el rencor se apodera de nosotros, no buscamos reconciliación y ambicionamos bienes materiales que otros tienen. Es difícil conseguir la paz interior y el amor al mismo tiempo, cada uno de nosotros es un pequeño mundo, pero si tenemos paz hemos ganado el amor que tanta falta nos hace.