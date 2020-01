Atole de pinole

¡Hola, qué tal!, espero que se encuentren de maravilla, como siempre es un placer para mí estar compartiendo estas líneas con ustedes por quienes existe este su espacio; deseando que este inicio de de semana sea muy bueno y esté lleno de acciones y retribuciones fructíferas para todos, así como la que acaba de terminar a cada paso haya dejado una huella en sus vidas.

Comenzamos a compartir esta deliciosa bebida, mandando una felicitación muy especial para una mujer única, que tiene claras sus aspiraciones en la vida y que lucha por conseguir sus metas, que contagia su paz interior es SONIA GÁMIZ, la cual estará de manteles largos este 28 de enero, esperando que tenga toda una vida llena de éxitos, teniendo presente que la vida es bella y que lo que realmente importa en ella no es el tiempo que pase, sino el cariño y entusiasmo con el que disfruta de ella.

DANIELA LÓPEZ RAMÍREZ es una joven mujer siempre está activa, buscando dar lo mejor de sí misma en cada una de las actividades que lleva a cabo, actualmente la podemos ver esforzándose al máximo y con una gran sonrisa como estudiante.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, es la L.P. KENDRA OCÓN DAVEY una guapa mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este 29 de enero celebrará su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha sino todos los días de su vida..

Una mujer atractiva es aquella que se jacta de ser sencilla, honesta, servicial y alegre, este es el caso de CAROLINA NEVÁREZ AVITIA, quien además de estas y más cualidades goza de una belleza física espectacular.

Siguiendo con las fiestas este 23 de enero, ARABELLA PEÑA RODRÍGUEZ se encontrará de fiesta, ya que festeja el paso de un año más de vida donde se ha llenado de experiencias que la hacen una mejor mujer, por lo cual recibe una gran felicitación esta mujer de grandes cualidades tanto atléticas, como sentimentales, porque sabe ser una gran amiga, hija y hermana.

Santiago Papasquiaro es reconocido por ser tierra donde la belleza de la mujer es excepcional, lugar donde las mujeres son hermosas cual ramo de rosas MARCELA VALENCIA CARDOZA es sin duda un gran exponente de esta belleza hermosas de sentimientos y muy guapa físicamente, es una rosa que está floreciendo día con día.

La más hermosa de todas las flores empieza a florecer, sus pétalos llenos de vida, llenos de amor, Son el símbolo de que una linda mujer cumple años y sin duda es una fecha muy especial para ella, SALMA ROJO dio vida a esta flor un 23 de enero, compartiendo este momento con los seres que más ama, su familia, por quien lucha día con día y no se deja caer a pesar de las tempestades y pruebas que la vida le presenta, porque es simplemente el pilar de su hogar, es un mujerón a quien le deseamos todo el amor del mundo y mucha felicidad.

La guapa HOLANDA GUTIÉRREZ AVILA es sin duda alguna una gran mujer, con entereza y nobleza, su belleza física, se complementa a un cien por ciento con su especial esencia, siempre está rodeada de gente que la quiere, ya que de ella emana una gran armonía.

Una jovencita que a pesar de su corta edad, anda rompiendo corazones es IVETH MACÍAS ARELLANO una guapa jovencita que es muy dedicada a sus estudios y es una chica llena de cualidades que la hacen lucir radiante por su delicada sencillez

CRISTELA AMADOR, es una gran mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos, y esta semana le mandamos una felicitación ya que este 28 de enero apagará una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un añito más, rodeada del amor de muchas personas

La guapa CORIMA OLÁGUEZ ROCHA una mujer, entusiasta, guapa e inteligente, quien además de tener una gran nobleza, goza de una simpatía inigualable, es una señora en toda la extensión de la palabra, trabajadora, y siempre al pie del cañón en la lucha constante de la vida, dándoles lo mejor de sí misma a los tesoros más grandes que tiene en su vida, su hermosa hija y su familia que siempre la apoya.

Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada por ser admirada por su belleza y elegancia, es aquella mujer firme de carácter que puede decir NO, es una mujer con decisión, y a pesar de su corta edad podemos ver estas cualidades en MARYCRUZ SOTO PERALTA.

Este 22 de enero la guapa LORENA BARRAZA ESTRADA estará de manteles largos, ya que un día como hoy, hace unos cuantos años vio por primera vez la luz de la vida, una joven y hermosa mujer a quien le deseamos lo suficiente en la vida, esperando que en este día tan especial para ella, lo disfrute en compañía de aquellos que aprecia y la hagan pasar unos bellos momentos.

La chica más guapa de esta semana es YAMILETH CARRASCO QUIÑONES, una joven que cuenta con una gran belleza en todos los sentidos, pero además de ellos es una jovencita muy madura que tiene bien definido lo que quiere, y estamos seguros que lo va a lograr, además de todo es una chava súper entregada y apasionada por conseguir sus sueños.

Esta semana le reconocemos en JOCELYN DOMÍNGUEZ SALAZAR, su gran corazón, ya que siempre está en la mayor disposición de ayudar, siendo una persona dedicada logrando salir adelante en la vida a base de sus esfuerzos y entrega, además de todo es muy apreciada por muchas personas por su calidez humana.

ASHLEY GONZÁLEZ ÁLVAREZ es una joven mujer de gran ímpetu y personalidad, que cautiva con esa sencilla y coqueta, pero lo que más realza en ella es su carisma y su sencillez, hay que destacar que además de ser una belleza con unos hermosos ojos.

La personalidad y las cualidades de una persona son quienes definen su camino a seguir y EVELYN SÁNCHEZ DUARTE es una mujer de muy nobles sentimientos, leal, honesta y una extraordinaria amiga, estas son solo algunas de las muchas cualidades que se pueden decir de ella, además de todo siempre tiene un trato amable y una sonrisa para toda persona.

Una mujer está llena de virtudes por el simple hecho de serlo, es una obra maestra de la vida, BRISA VARGAS HERRERA es una hermosa jovencita, que se encuentra en la flor de la vida, aprendiendo de ella y forjando su carácter, eso sí siempre resaltando el ejemplo de su familia, donde predomina el respeto, responsabilidad y honestidad.

Continuando con los festejados de esta semana, este 2 de febrero, JUANITO MAYORGA estará de fiesta al ver pasar una primavera más en su vida, un año en el que se ha enriquecido con nuevas, diferentes, divertidas y tristes experiencias, deseándole que su camino este marcado con la carta del éxito, que trabaje y se esfuerce por conseguir sus sueños.

Una joven muy guapa y con mucha energía es MARLENE BARBOSA RÍOS, a quien podemos observar rodeada de mucho cariño de parte de su familia, y día con día ha demostrado ser una excelente estudiante con un sinfín de cualidades.

NATALIA HERNÁNDEZ DÍAZ recibe el titulo de la chica más carismática de la semana, así es esta guapa señorita se ha hecho notar por su inigualable personalidad, destacando siempre su alegría por la vida, y su sencillez.

Cada día, cada año es una bendición, Cada luz de día recibida, Cada enseñanza de vida, Cada experiencia llevada por la vida, es una bendición, Cada amor entregado y recibido es una bendición, Cada error cometido y tropiezo en el camino da oportunidad por cada día conseguido el reparo y la esperanza de seguir, este 27 de enero CAROLINA VELÁZQUEZ, celebrará su cumpleaños por lo que le deseamos más años llenos de bendición y felicidad

Una felicitación para SERGIO GUTIÉRREZ NÚÑEZ, quien este 27 de enero festejará su cumpleaños, un joven muy emprendedor, con muchas cualidades únicas, ha demostrado que cuando uno quiere algo y trabaja por ello, con esfuerzo y sacrificios se llega a la meta, muchas felicidades y lo mejor de lo mejor siempre al lado de su familia y amigos.

EMILY CHÁVEZ ALVARADO es una mujer de grandes metas en la vida, de paso firme y entereza en todas sus decisiones, además de ello una gran amiga para quienes saben ganarse su cariño, poseedora de gran simpatía, alegría y de una esplendorosa belleza, además de todo una excelente estudiante.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, a la guapa GLORIA HERRERA FÉLIX es una gran mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le brinda dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este 28 de enero celebrará su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha sino todos los días de su vida.

Uno de los exponentes de la belleza santiaguera es NICOLE CORRAL REYES, una mujer con una singular belleza, ya que físicamente es un monumento de mujer y en esencia es noble y de gran corazón, no por nada comparte grandes amistades y tiene la adoración y amor de su familia.

Continuando con las fiestas y los festejados esta semana, una felicitación para la señora CANDE PANIAGUA quien este 2 de febrero estará apagando una velita más en su pastel, por lo que recibe una felicitación con mucho cariño, esperando que cumpla todas sus metas y siga adelante sonriéndole a la vida día a día al lado de su hermosa familia

Una mujer a la que siempre se le puede ver con una sonrisa y una palabra de amabilidad, a pesar de cualquier circunstancia y que es un gran ejemplo de vida para muchos es ROCÍO JIMÉNEZ AVITIA indudablemente es una mujer que sorprende ya que es luchadora.

ARACELY MERAZ SAMANIEGO es portadora de una gran belleza, y con mucha personalidad, atrapando la atención de algunos chicos, porque una jovencita con mucha coquetería nata y una espléndida sonrisa, que muestra la belleza de su alma.

Lastimosamente ha llegado el momento de decirnos adiós, sin embargo la próxima semana tú y yo tenemos una cita para seguir conociendo más de los secretos más profundos del atole de pinole, me despido de ustedes deseándoles la mejor semana de su vida, llena de amor, felicidad y sobre todo llena de éxito y dejándoles una recomendación, cuídate y valórate.; recuerda que este espacio fue hecho por ti y para ti, y si quieres participar con tus comentarios escríbenos a la dirección electrónica:yessyflores140787@gmail.com

La próxima semana estará llena de amor por todos lados, por la fecha que se aproxima ya que amor siempre existe, no olvides decir lo que sientes en el momento que lo sientas, nadie sabe qué puede pasar mañana.

Recuerda: El pasado es lo que hemos vivido, ya no hay nada que hacer al respecto, el pensar en lo que hicimos, no hicimos o pudimos hacer no nos resolverá el presente, solo no nos dejara vivir el hoy y caminar hacia el futuro. Atreverse a vivir el futuro es superar los miedos, lo que nos hace ser personas valientes, tener claro que nada ni nadie nos puede asegurar que no sufriremos, es parte de la vida, lo importante es salir hacia delante superando los malos momentos, rescatando la enseñanza positiva que en ello hay. El futuro está en tus manos, es allí donde debes poner tus energías.