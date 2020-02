Atole de pinole

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- ¡Hola, qué tal estimados lectores!, es un placer estar una semana más compartiendo con todos ustedes, este espacio, deseándoles una semana muy productiva y siempre llena de éxito en todo lo que hagan.

Un abrazo muy fuerte a todas las familias pinoleras, ya que este domingo 1 de marzo, se celebrará el Día de la Familia, donde muchos aprovecharán este día, para disfrutar y compartir con su familia, sólo hay que recordar que esta fecha resulta ser un magnífico pretexto para acercarnos a los seres que más amamos, que siempre están con nosotros, en los días buenos y en los que no lo son tanto, pero ¿ no sería mejor decirles lo importante que son para nosotros todos los días?... vida sólo hay una.

Una mujer muy entusiasta, con gran energía, sumamente intensa en su personalidad y llena de vida es BRISA MEDINA SÁNCHEZ, una guapa señorita muy dedicada en todos los aspectos de su vida, a quien podemos ver siempre muy alegre compartiendo sus logros y malos momentos con sus amigos y su familia, demostrando la calidad de mujer que es a pesar de su corta edad.

Continuando con los festejos, quien estará de manteles largos este cuatro de marzo, es ROGELIO HERNÁNDEZ PÉREZ, siendo un verdadero amigo, siempre atento y leal a quienes tiene a su lado, dispuesto a entregar todo por ayudar a los demás; un alma pura y sincera es difícil de encontrar, sin embargo hay quienes sin el mínimo esfuerzo como el logran dar la paz que esta alma puede brindar.

GABRIELA SARMIENTO HERRERA, es una joven mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos, y esta semana le mandamos una felicitación, este primero de marzo apagará una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un año más de experiencias que la han hecho crecer como persona, rodeada del amor de muchas personas.

KEYLA BARRAZA RAMÍREZ, resulta ser una bella jovencita que denota una gran actitud ante la vida, a quien siempre se le ve dando el cien por ciento en cada cosa que hace, brindándole a la vida su mejor cara.

La chica más guapa de esta semana es para SAMARA RODRÍGUEZ VALENCIA, una chica de inigualable belleza, con gran personalidad, una mirada que deja sin aliento a más de uno, pero además de todo es una joven mujer muy sencilla.

La belleza de una mujer, se mide no sólo por sus bonitas facciones, sino también por una sincera sonrisa, y un gran corazón, donde la nobleza y los buenos sentimientos son la base de su formación, y SAMANTHA BURCIAGA HURTADO, es poseedora de éstas y más cualidades.

Una chava súper guapa y apreciada por sus amigos es VALENTINA SALAZAR PEREDA, quien se coloca esta semana como la chica más buena onda, por su gran sentido de la vida.

La guapa ADRIANA CHÁVEZ DOMÍNGUEZ es una chica que ha destacado por su entusiasmo y dedicación en cada cosa que hace, es una mujer que goza de una belleza única, ya que en todos los sentidos podemos decir la gran mujer que es.

FABIOLA VARGAS NEVÁREZ es una joven mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos, y esta semana le mandamos una felicitación, pues este primero de marzo, apagará una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un añito más, rodeada del amor de muchas personas.

Una felicitación para LILIA CARMONA RUIZ, quien este primero de marzo celebra su cumpleaños, una joven muy emprendedora, con muchas cualidades únicas, ha demostrado que cuando uno quiere algo y trabaja por ello, con esfuerzo y sacrificios se llega a la meta, muchas felicidades y lo mejor de lo mejor siempre al lado de su hermosa familia.

Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada por ser admirada por su belleza y elegancia, es aquella mujer firme de carácter que puede decir NO, es una mujer con decisión, y a pesar de su corta edad podemos ver estas cualidades en la señorita GRECIA HERRERA SALAZAR.

La guapa DENISSE CORRAL ESPINOZA es una jovencita llena de ambiciones, que siempre consigue lo que quiere gracias a su esfuerzo y que es muy convincente en todo lo que hace, siempre la podemos ver con una gran sonrisa que contagia toda esa alegría que la caracteriza.

Ayer jueves, CAROLINA MELERO SOLÍS estuvo de fiesta, celebrando su cumpleaños, esperando que se la haya pasado de lo mejor al lado de su familia, compartiendo una fecha tan especial, que sus deseos no se queden sólo en sueños y se realicen.

La fuerza más fuerte de todas es la de un corazón inocente, porque no caben sentimientos de odio, rencor, ni malicia, y esta es una cualidad de todos los niños, y el alguien que se puede ver claramente esta inocencia en la sonrisa y la mirada tan limpia es de NADIA GUEVARA VALENZUELA, una hermosa y encantadora niña que celebró sus tres años de vida el pasado veinticuatro de febrero.

Una chica súper buena onda, relajada, entregada a sus estudios en el Tecnológico de Santiago, una chica de familia es nada menos que MARISOL VALERIA GONZÁLEZ ÁLVAREZ, por cierto que es muy guapa, a quien se le ve siempre muy feliz y con una gran sonrisa que contagia con sólo mirarla.

Santiago cuenta con grandes exponentes de la juventud, dentro de los que destaca MARIANA MÁRQUEZ ARREDONDO, una joven con ímpetu, a la que le gusta ayudar a los demás, trabajador, estudiosa y eso sólo es algo de todas esas características únicas que la identifican, ya que a pesar de todo es una joven muy educada y sencilla.

ITZEL CÁRDENAS RUBIO, es una chica muy interesante, porque a pesar de su corta edad, va por muy buen camino, sabe perfectamente lo que quiere y va por ese camino, además de todo es un chica muy guapa.

Un año se queda atrás y otro llega con nuevas oportunidades para llenarlo de sonrisas, abrazos y momentos especiales. Esperando que se cumplan todos sus deseos, una felicitación con mucho cariño para MARISOL QUIÑONES SILVA, quien en días pasados cumplió un año más de vida.

Una gran mujer que ha demostrado ser toda una dama que no tiene miedo de trabajar y salir adelante por sí sola, a base de su esfuerzo, Este tres de marzo la señorita KENIA GUTIÉRREZ VALVERDE, una mujer que cumplirá un año más de vida, pero que no se ponga triste, esperando que sea un día muy especial para ella, al fin que aún son poquitos… Ojalá que lo disfrute en compañía de aquellos que aprecia y la hagan pasar unos momentos inolvidables.

ANDREA RODRÍGUEZ DUARTE, es una joven que siempre veremos sonriendo, dando lo mejor de sí misma para salir adelante, llenado de cariño y comprensión a quienes estima y son parte importante en su vida, es hoy en día una de las jóvenes más bellas de la tierra pinolera y para muestra están esos ojos que son la ventana de su alma.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, ESMERALDA CARRASCO ARZOLA, es una guapa mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que hoy veintiocho de febrero celebra su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no sólo en esta fecha si no todos los días de su vida.

Una chica muy linda, es ILEANA JIMÉNEZ MERAZ una guapa estudiante, que además de todos los piropos que ya le hemos hecho, es una joven muy inteligente e interesante que tiene sus metas bien puestas... ojalá lo logre por que tiene mucho que ofrecer.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, MARÍA FERNANDA HERNÁNDEZ, es una gran mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que hoy veintiocho de febrero apagará una velita más en su pastel al celebrar su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no sólo en esta fecha sino todos los días de su vida.

¿Quién dice que la belleza y la inteligencia no van juntas?... eso es un error y para muestra de que sí se puede tener todo esto, tenemos a DULCE ESPINOZA OLÁGUEZ, siendo ella ya una mujer portadora de una belleza única, pero además de ello, sobresale por el esfuerzo que le dedica a sus estudios.

Una mujer atractiva, es aquella que se jacta de ser sencilla, honesta, servicial y alegre, este es el caso de DAYANNA SALCIDO MONTENEGRO, quien además de éstas y más cualidades goza de una belleza física espectacular.

BRAYAN LÓPEZ CARDOZA, es un joven lleno de vitalidad, con un noble corazón, servicial y lleno de energía, es muy querido por sus compañeros y amigos por la sencillez de su persona, así como por su entereza personal.

Llega el momento de conocer a la chica bombón, una joven súper guapa es para ESTRELLA DÍAZ RIVERA, quien aparte de gozar de una espléndida belleza física y una madurez impresionante, es una chava súper sencilla, deportista y dedicada.

VALENTINA ORTIZ BARRAZA sin duda alguna es una excepcional mujer, siempre la podemos ver de buen humor, sonriéndole a la vida, y dando lo mejor de sí, una guapa y extrovertida mujer que trabaja duro por conseguir sus metas, llena de carisma, simpatía y de mucha energía, día con día demuestra tener grandes capacidades, en toda la extensión de la palabra es todo un mujerón.

JOVANNA RÍOS JIMÉNEZ es otro exponente de la belleza santiaguera, una jovencita de quien podemos decir que es muy dedicada en su escuela, con metas y con toda una vida por delante para cumplirlas.

MARIELA GUTIÉRREZ MONÁRREZ es una joven mujer siempre está activa, buscando dar lo mejor de sí misma en cada una de las actividades que lleva a cabo, actualmente la podemos ver esforzándose al máximo y con una gran sonrisa como estudiante.

Cada cumpleaños renueva nuestra existencia y es un año más de juventud cuando se tiene un corazón sin edad, una vida inspirada por el amor y guiada por la inteligencia, LUCERO PÉREZ SOTO, recibe una felicitación ya que el veinticuatro de febrero celebró su cumpleaños, esperando que se la haya pasado de las mil maravillas en compañía de toda su familia deseándole lo suficiente en la vida, acompañada por supuesto de los seres que mas la aman en este mundo.

Recuerda: La gente que conoces afecta tu vida; las caídas y los triunfos que tú experimentas crean la persona que eres. Inclusive se puede aprender de las malas experiencias. Es más, quizás sean las más significativas en nuestras vidas. Si alguien te hiere, te traiciona o rompe tu corazón, le das las gracias porque te ha enseñado la importancia de perdonar, de dar confianza y de tener más cuidado de a quien le abres tu corazón. Crea tu propia vida, encuéntrala y luego vívela... No olvides que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, y debemos aprender a descubrirlo.