Atole de pinole

MELISSA GUARDADO RÍOS es un exponente de la belleza santiaguera, una jovencita de quien podemos decir que es muy dedicada en su escuela, con metas y con toda una vida por delante para cumplirlas.

Un hoy bien vivido hace que cada ayer sea un sueño de felicidad y cada mañana una visión de esperanza, y quien lo sabe perfectamente es MARIELA SOTO RODRÍGUEZ, puesto que este dos de enero apagará una velita más en su pastel festejando su cumpleaños, por lo cual recibe una gran felicitación esperando que la pase de lo mejor.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida…KASSANDRA VARGAS LEYVA es una guapa mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este treinta y uno de diciembre celebró su cumpleaños, esperando que lo haya disfrutado al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida.

Guapa VERÓNICA GUARDADO JIMÉNEZ, es una joven mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos, y esta semana le mandamos una felicitación ya que este dos de enero, apaga veintitrés velitas, rodeada del amor de su encantadora hija, su esposo y familia que la adoran.

Una mujer bella, no es aquella que viste lujos, ni los mejores olores, una belle mujer es aquella que con solo sonreír, hace que los que están a su lado, se sientan cómodos y felices, y guapa es la señorita LINDA NÚÑEZ DOMÍNGUEZ, es una guapa mujer con una manera especial de expresarse, sin temor a disfrutar de la vida, quien este primero de enero celebró su cumpleaños, deseándolo que su vida esté llena de buenas vibras, pero sobre todo rodeada de cariño y amor.

Una muestra de que el trabajo y el esfuerzo te lleva a alcanzar todas tus metas en la vida y sobresalir en lo que haces, lo vemos en LILIANA REYNOSA SÁNCHEZ una excelente persona; siempre con una sonrisa y una palabra de aliento para todos, a quien podemos ver echándole muchas ganas a la vida, quien recibe una afectuosa felicitación, dado que este primero de enero apagÓ una velita más en su pastel.

NIDIA QUIÑONES BARRAZA recibe una felicitación muy especial ya que este tres de enero, esta gran mujer, estará compartiendo con sus seres queridos un año más, en el que ha adquirido experiencia de vida, por lo que le deseamos muchísimas felicidades en su cumpleaños, esperando que siga disfrutando de la vida como hasta hoy y llegue a la cima de sus sueños.

AMÉRICA MARTÍNEZ CARRASCO es una joven que siempre veremos sonriendo, dando lo mejor de sí misma para salir adelante, llenado de cariño y comprensión a quienes estima y son parte importante en su vida, es hoy en día una de las y para muestra están esos ojos que son la ventana de su alma.

Una mujer única, que tiene claras sus aspiraciones en la vida y que lucha por conseguir sus metas, que contagia su paz interior, una mujer inteligente, dedicada, dulce, tierna es CAROLINA GALLEGOS DÍAZ la cual estuvo de manteles largos el veintiséis de diciembre.

Le deseamos un feliz cumpleaños a ALEJANDRA HERRERA VILLA esperando que siempre su vida esté llena de amor y felicidad como hasta hoy con su hermosa familia, puesto que este veintinueve de diciembre estuvo de manteles largos.

ANNEL SAMANIEGO SANDOVAL es una joven muy linda de una dulce mirada, dándole a su familia muchas cosas por las cuales sentirse orgullosos de ella, ya que a pesar de su carta edad a demostrado ser una mujer muy inteligente y sencilla, capaz de contagiar de alegría a todos, por su simpatía y carisma.

Una felicitación para FERNANDA CARDENAS LEÓN, quien el pasado treinta de diciembre, estuvo de manteles largos, festejando su cumpleaños, deseándole que todos sus deseos se conviertan en realidad y que siga adelante luchando por lograr todas sus metas, porque siempre ha demostrado ser una gran mujer, de carácter, extrovertida, guapa y dinámica.

ESMERALDA REYES VARELA, tiene un sinfín de cualidades, pero lo que más la distingue es que sabe ser una excelente amiga, a pesar de su corta edad a demostrado a amigos y familiares, que en todo momento pueden confiar en ella, porque su lealtad es una de sus mejores armas, aunado a su sencillez, carisma, que la hacen resaltar aún más.

Una mujer única, que tiene claras sus aspiraciones en la vida y que lucha por conseguir sus metas, que contagia su paz interior, una mujer inteligente, dedicada, dulce, tierna es ROSITA FAVELA CHÁVEZ, la cual estará de manteles largos este cinco de enero, esperando que tenga toda una vida llena de éxitos, teniendo presente que la vida es bella y que lo que realmente importa en ella no es el tiempo que pase, si no el cariño y entusiasmo con el que disfruta de ella.

Una felicitación para la guapa PAULINA GUTIÉRREZ quien este veintiocho de diciembre estuvo de manteles largos, festejando su cumpleaños, deseándole que se la haya pasado de las mil maravillas, que todos sus deseos se conviertan en realidad y que siga adelante luchando por lograr todas sus metas; porque siempre ha demostrado ser una gran mujer, de carácter, extrovertida, guapa, dinámica. Deseándole que el paso de los años mantenga incólume la ilusión y esperanza que hoy siente por la vida.

Continuando con las celebraciones y fiestas, una felicitación para VALERIA ORTIZ SÁNCHEZ ya que este dos de enero estará apagando una velita más en su pastel, una chava súper alivianada, con una gran vibra y una extraordinaria personalidad, esperando que se la pase de lo mejor al lado de su familia y de sus amistades que la quieren, respetan y admiran simplemente por ser ella misma y existir en sus vidas, deseándole lo mejor del mundo. ¡Felicidades y sigue adelante con tus sueños!

Las palabras elegantes no son sinceras, las palabras sinceras no son elegantes y es por eso que simplemente le deseamos un feliz cumpleaños a ANDREA NEVÁREZ SALAZAR, puesto que este tres de enero celebrará un año más de vida, deseándole prosperidad y éxito en todas y cada una de sus acciones en la vida, que Dios lo llene de bendiciones al lado de su familia.

Una chica guapa e inteligente es DENISSE ESPINOZA LÓPEZ por lo que esta semana se convierte en “La chica más guapa de la semana”, pues aparte de tener una cara de ángel, es súper sencilla, carismática, noble y de muy buenos sentimientos, en pocas palabras es una mujer que la mayoría de los hombres desearían tener a su lado.

PERLA AVITIA RESÉNDIZ, es una joven mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen hermosa y esta semana le mandamos una felicitación ya que este veintinueve de diciembre estuvo apagando una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un añito más, rodeada del amor de muchas personas.

Un año queda atrás, dándole la bienvenida a otro más en la vida de la guapa MARIANA SALAS ESCAMILLA. Este treinta de diciembre, esta guapa mujer celebró su cumpleaños, deseándole que sus sueños jamás desaparezcan, que sigan tan vivos como hasta hoy, que consiga sus metas y que su belleza nunca termine, porque es una mujer muy linda en todos los sentidos.

KENYA RENTERÍA MERAZ, es una muestra de lo que es una mujer entregada y dedicada a su familia, da lo mejor de ella en cada cosa que hace, pero sin duda alguna a lo que le da más prioridad y hace con mas jubilo y alegría es el compartir con sus hijos, esposo, hermanos y sus padres, cada instante que se puede, le deseamos lo mejor del mundo cada día.

Una felicitación para la XIMENA ORTEGA PÉREZ mujer de lucha incansable, por ser cada día una mejor mujer, con un corazón de oro y una calidez humana para todos sus amigos realmente única, y este treinta de diciembre estuvo de manteles largos, festejando un año más de vida, por lo que recibe un afectuoso abrazo.

Una de las flores más bella del municipio es YADIRA ROCHA SIMENTAL: carisma y sencillez son algunos de los tantos atributos que tiene esta guapa mujer, además de ello, sumamente encantadora.

Continuando con los cumpleañeros esta semana una felicitación para PAMELA OLAGUEZ quien en días pasados le sopló a una velita más a su pastel. Una guapa, joven, comprometida y responsable madre, que siempre da lo mejor, que tiene una sonrisa para aliviar cualquier tensión y una palabra de aliento ante cualquier tempestad, porque simplemente es una mujer con un corazón de oro, muchas felicidades, deseándole todos los éxitos posibles en la vida.

JANETH CONTRERAS ROSALES estuvo de fiesta el pasado treinta de diciembre, esperamos que haya festejado con alegría este momento, deseándole toda la felicidad del mundo, en compañía de los seres que la aman, por ser una extraordinaria persona, con un excelente sentido de la vida. Una mujer que vale mil, una luchadora y un espléndido ser humano.

