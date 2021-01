Atole de pinole

Santiago Papasquiaro, Dgo. (OEM).- ¡Que tal!, espero que se encuentren de maravilla, como siempre es un placer para mi estar compartiendo estas líneas con ustedes por quienes existe este su espacio.

Comenzamos a compartir esta deliciosa bebida, mandando una felicitación muy especial para la MIRNA CARRASCO CARRERA, quien este ocho de enero estará apagando una velita más en su pastel, una bella señorita que gusta de disfrutar de la vida, de compartir con los seres que son especiales en su vida, los momentos más importantes y felices de su vida, solo queda más que desearle prosperidad y dicha, y éxito para que logre todo lo que se proponga y quiera.

LINDA REYES OCHOA es una joven muy linda de una dulce mirada, a pesar de su carta edad ha demostrado ser una mujer muy inteligente y sencilla, capaz de contagiar de alegría a todos, por su simpatía y carisma.

Esta semana reconocemos en la señorita RENATA VARGAS LEYVA como la chica más dedicada, que, en palabras de sus amigas y compañeros, es una gran representante de la belleza, puesto que su belleza no se limita solo a su físico, sino que tiene una alma muy bonita, que es lo que cautiva a las personas.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, ROSA AMELIA CHÁVEZ FAVELA, es una guapa mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este cinco de enero celebró su cumpleaños, esperando que lo haya disfrutado al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida.

Una mujer atractiva, es aquella que se jacta de ser sencilla, honesta, servicial y alegre, este es el caso de JANETH ROSAS LÓPEZ quien además de estas y mas cualidades goza de una belleza física espectacular.

Siguiendo con las fiestas este diez enero, la señorita JOHANA LEYVA CARRASCO aventará la casa por la ventana, ya que festeja el paso de un año más de vida donde se ha llenado de experiencias que la hacen una mejor mujer, por lo cual recibe una gran felicitación esta mujer de grandes cualidades tanto atléticas, como sentimentales, porque sabe ser una gran mujer.

Otro exponente de la belleza santiaguera es la señorita PATRICIA ORTIZ DUARTE quien rompe con el tabú de que la belleza y la inteligencia no van de la mano, esta afortunada señorita es poseedora de estas dos grandes cualidades, resaltándose mucho mas su belleza.

La más hermosa de todas las flores empieza a florecer, sus pétalos llenos de vida, llenos de amor, son el símbolo de que una linda mujer cumple años y sin duda es una fecha muy especial para ella, DIANA MUÑOZ dio vida a esta flor este siete de enero, esperamos que la pase de lo mejor compartiendo este momento con los seres que más ama, su familia, por quien lucha día con día y no se deja caer a pesar de las tempestades y pruebas que la vida le presenta.

MARIANA SANTILLANES RÍOS, es una joven mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos, y esta semana le mandamos una felicitación ya que el ocho de enero , apagará una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un añito más, rodeada del amor de muchas personas.

ANDREA SOTO GALLARDO se corona esta semana como la chica simpatía de esta semana, poseedora de una excelente personalidad y de un físico espectacular, que en conjunto llevan a un gran mujer, pero dicen que la belleza de toda mujer es la que está en el interior, y sin duda alguna es una chica que brilla con luz propia.

La guapa GABRIELA CARBAJAL OLAGUEZ es una mujer, entusiasta y guapa madre, quien además de tener una gran nobleza, goza de una simpatía inigualable, es una señora en toda la extensión de la palabra, trabajadora, y siempre al pie del cañón en la lucha constante de la vida, dándoles lo mejor de sí misma a los tesoros mas grandes que tiene en su vida, su hermosa hija y su familia que siempre la apoya.

Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada por ser admirada por su belleza y elegancia, es aquella mujer firme de carácter que puede decir NO, es una mujer con decisión, y a pesar de su corta edad podemos ver estas cualidades en la señorita VANESSA FAVELA ARZOLA.

La personalidad y las cualidades de una persona son quienes definen su camino a seguir y la joven JAZMÍN ROBLES VALLES es una mujer de muy nobles sentimientos, leal, honesta y una extraordinaria amiga, estas son solo algunas de las muchas cualidades que se pueden decir de ella, además de todo siempre tiene un trato amable y una sonrisa para toda persona.

IVONNE TRUJILLO CÁZAREZ recibe el título de la chica más carismática de la semana, así es esta guapa señorita se ha hecho notar por su inigualable personalidad, destacando siempre su alegría por la vida, y su sencillez.

NATALY FONSECA RAMOS, es una mujer de grandes metas en la vida, de paso firme y entereza en todas sus decisiones, además de ello una gran amiga para quienes saben ganarse su cariño, poseedora de gran simpatía, alegría y de una esplendorosa belleza, además de todo una excelente estudiante

FÁTIMA GARCÍA, es una mujer de sueños y esperanzas, que vive llena de anhelos y deseos por llevarlos a cabo, quien estará de fiesta al celebrar su cumpleaños este siete de enero y en este día tan importante y especial para ella, le deseamos muchas felicidades, éxitos, oportunidades y logros en su vida personal y en todo aquellos que se proponga, anheles y desees y que Dios siempre ilumine su camino. Son nuestros más sinceros deseos para esta bella cumpleañera

Uno de los exponentes de la belleza santiaguera es JENNIER RIVERA AYALA una mujer con una singular belleza, ya que físicamente es un monumento de mujer y en esencia es noble y de gran corazón, no por nada comparte grandes amistades y tiene la adoración y amor de sus familia.

Continuando con las fiestas y los festejados esta semana, una felicitación para la señorita MELISSA AGUIRRE GONZÁLEZ, quien este nueve de enero estará apagando una velita más en su pastel, por lo que recibe una felicitación con mucho cariño, esperando que cumpla todas sus metas y siga adelante forjándose una mejor vida cada día y más ahora que se encuentra esperando la llegada de su primer bebé.

Una mujer a la que siempre se le puede ver con una sonrisa y una palabra de amabilidad, a pesar de cualquier circunstancia y que es un gran ejemplo de vida para muchos es ESTRELLA CORRAL GARCÍA indudablemente es una mujer que sorprende ya que es luchadora.

Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más flaca, ni la que tiene el cutis más terso o el cabello más llamativo, es aquella que con tan sólo una sonrisa y un buen consejo puede alegrarte la vida, y la guapa LIZBETH HURTADO VARELA, es una hermosa mujer, que destaca por su personalidad única, fuerte e interesante.

Siempre atenta a las necesidades de los demás y con una espléndida sonrisa, vemos a la señorita SELENA TERRAZAS VELAZQUEZ en cualquiera de sus facetas.

MARCELA VALVERDE RODRÍGUEZ es una joven que siempre veremos sonriendo, dando lo mejor de sí misma para salir adelante, llenando de cariño y comprensión a quienes estima y son parte importante en su vida, es hoy en día una de las jóvenes más bellas de la tierra pinolera y para muestra están esos ojos que son la ventana de su alma.

Esta semana reconocemos en la señorita ANAHÍ RODRÍGUEZ ESTRADA, como la chica más chic, que, en palabras de sus amigas y compañeros, es una gran representante de la belleza, puesto que su belleza no se limita solo a su físico, sino que tiene una alma muy bonita, que es lo que cautiva a las personas.

Una de las mujeres más guapas del municipio es KEYLA BARRAZA HERRERA esta chica goza de una gran sonrisa y de un espíritu alegre, logrando contagiar con su simpatía y belleza a quienes la rodean.

La belleza de una mujer, se mide no solo por sus bonitas facciones, sino también por una sincera sonrisa, y un gran corazón, donde la nobleza y los buenos sentimientos son la base de su formación, y la señorita CINTHIA VILLA ROSALES es poseedora de estas y más cualidades.

Foto: cortesía | Familia Herrera Duéñes

Vivir con amor no es solo tener un sentimiento, sino cuidarlo, regarlo y dejarlo crecer. A medida que pasa el tiempo sus raíces ramificarán, y es lo que le da más fuerza; sus ramas son las alas con las que está llegando alto, buscando la luz, la libertad de ser la persona que es. Una felicitación con mucho cariño para la señora DANIELA CHÁVEZ DÍAZ quien vive la vida al máximo, da lo mejor de ella y siempre se puede contar con ella, pues es una excelente mujer, una gran madre, recibe una gran felicitación ya que en días pasados vio pasar una primavera mas, deseándole toda la dicha del mundo.

Lastimosamente ha llegado el momento de decirnos adiós, sin embargo la próxima semana tu y yo tenemos una cita para seguir conociendo mas de los secretos más profundos del “Atole de pinole”, me despido de ustedes deseándoles la mejor semana de su vida, llena de amor, felicidad y sobre todo llena de éxito y dejándoles una recomendación, cuídate y valórate.; recuerda que este espacio fue hecho por ti y para ti, y si quieres participar con tus comentarios escríbenos a la dirección electrónica:yessyflores140787@gmail.com

Recuerda: No hay que bajar la guardia, quédate en casa, al quedarte en casa te cuidas tú y cuidas a los demás.