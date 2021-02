Atole de pinole

Santiago Papasquiaro, Dgo., (OEM).- Hola qué tal estimados lectores, es un placer estar una semana más compartiendo con todos ustedes, este espacio, deseándoles una semana muy productiva y siempre llena de éxito en todo lo que hagan.

Una de mujer muy entusiasta, con gran energía, sumamente intensa en su personalidad y llena de vida es MARIELA REYES OCHOA, muy dedicada en todos los aspectos de su vida, a quien podemos ver siempre muy alegre compartiendo sus logros y malos momentos con sus amigos.

Santiago Papasquiaro, es reconocido por ser tierra donde la belleza de la mujer es excepcional, lugar donde las mujeres son hermosas cual ramo de rosas…VALENTINA CARRASCO CONTRERAS es sin duda un gran exponente de esta belleza hermosa de sentimientos y muy guapa físicamente, es una rosa que está floreciendo día con día.

Una chica llena de entusiasmo por la vida, muy alegre y perseverante es ANDREA GARCÍA VAZQUEZ quien tiene una personalidad y única, por lo cual es muy querida por sus amigos, porque es natural, no le gustan las máscaras ni la hipocresía.

KARLA LÓPEZ ESTRADA, es una joven mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos, y esta semana le mandamos una felicitación ya que este diecisiete de febrero apagó una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un año más de experiencias que la han hecho crecer como persona.

Otra exponente de la belleza santiaguera es MELISSA PÉREZ DÍAZ, quien rompe con el tabú de que la belleza y la inteligencia no van de la mano, esta afortunada señorita es poseedora de estas dos grandes cualidades, resaltándose mucho mas su belleza.

KENYA SOTO DOMÍNGUEZ resulta ser una bella jovencita que denota una gran actitud ante la vida, a quien siempre se le ve dando el cien por ciento en cada cosa que hace, brindándole a la vida su mejor cara.

DIANA NEVÁREZ HERRERA, una chica de inigualable belleza, con gran personalidad, una mirada que deja sin aliento a más de uno, pero además de todo es una joven mujer muy sencilla.

La belleza de una mujer, se mide no solo por sus bonitas facciones, sino también por una sincera sonrisa, y un gran corazón, donde la nobleza y los buenos sentimientos son la base de su formación, y LILIANA MEDINA MEZA es poseedora de estas y más cualidades.

Una chava súper guapa y apreciada por sus amigos es SAMANTHA QUIÑONES VALENCIA, quien se coloca esta semana como la chica más buena onda, por su gran sentido de la vida.

La joven DIANA GUTIÉRREZ AVITIA es una chica que ha destacado por su entusiasmo y dedicación en cada cosa que hace, es una mujer que goza de una belleza única, ya que en todos los sentidos podemos decir la gran mujer que es.

CAROLINA SALAZAR MELERO es una joven mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos, y esta semana le mandamos una felicitación ya que este veinte de febrero apagará una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un añito mas, rodeada del amor de muchas personas.

Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada por ser admirada por su belleza y elegancia, es aquella mujer firme de carácter que puede decir NO, es una mujer con decisión, y a pesar de su corta edad podemos ver estas cualidades en ARIANA NEVÁREZ.

La guapa MARIANA GALLARDO ORTEGA es una jovencita llena de ambiciones, que siempre consigue lo que quiere gracias a su esfuerzo y que es muy convincente en todo lo que hace, siempre la podemos ver con una gran sonrisa que contagia toda esa alegría que la caracteriza.

La fuerza más fuerte de todas es la de un corazón inocente, porque no caben sentimientos de odio, rencor, ni malicia, y esta es una cualidad de todos los niños, y el alguien que se puede ver claramente esta inocencia en la sonrisa y la mirada tan limpia es de KARINA TERRAZAS CABRALES, una hermosa y encantadora niña que celebró sus siete años de vida el pasado dieciséis de febrero.

Una chica súper buena onda, relajada, entregada a sus estudios, una chica de familia es nada menos que AMÉRICA RIVERA OLAGUEZ por cierto que es muy guapa y a quien se le ve siempre muy feliz y con una gran sonrisa que contagia.

JAZMIN SANDOVAL ORTIZ es una chica muy interesante, porque a pesar de su corta edad, va por muy buen camino, sabe perfectamente lo que quiere, además de todo es una chica muy guapa.

Un año se queda atrás y otro llega con nuevas oportunidades para llenarlo de sonrisas, abrazos y momentos especiales, esperando que se cumplan todos sus deseos, una felicitación con mucho cariño para VALERIA CHÁVEZ OROZCO quien en días pasados cumplió un año más de vida.

Este veinticuatro de febrero la guapa ANEIBI SOSA ESPARZA cumplirá un año más de vida, esperando que sea un día muy especial para ella, ya que cumplirá un añito más pero que no se ponga triste, al fin que aun son poquitos…. Ojalá que lo disfrute en compañía de aquellos que aprecia y que pase unos momentos inolvidables.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida….IVETH CORRAL QUIÑONES es una guapa mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este dieciséis de febrero celebró su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida.

Una chica muy linda es MARCELA JIMÉNEZ CARMONA una guapa estudiante, que además de todos los piropos que ya le hemos hecho, es una joven muy inteligente e interesante que tiene sus metas bien puestas... ojala lo logre por que tiene mucho que ofrecer.

Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más flaca, ni la que tiene el cutis más terso o el cabello más llamativo, es aquella que con tan sólo una sonrisa y un buen consejo puede alegrarte la vida, y la guapa BRISA BARRAZA DUARTE es una hermosa mujer, que destaca por su personalidad única, fuerte e interesante.

Hemos descubierto en la guapa YARA ARREDONDO MORALES a una chica muy dedicada, un poco intensa pero muy decidida en sus propósitos, siempre al cien con las pilas bien puestas, dando muestras a cada paso de sus capacidades.

XIMENA MUÑOZ ARZOLA es una joven mujer siempre está activa, buscando dar lo mejor de sí misma en cada una de las actividades que lleva a cabo, actualmente la podemos ver esforzándose al máximo y con una gran sonrisa como estudiante.

La más hermosa de todas las flores empieza a florecer, sus pétalos llenos de vida, llenos de amor, son el símbolo de que una linda mujer que cumple años y sin duda es una fecha muy especial para ella: MAGALY GARCÍA HERNÁNDEZ dará vida a esta flor este veinticuatro de febrero, compartiendo este momento con los seres que más ama, su familia, por quien lucha día con día y no se deja caer a pesar de las tempestades y pruebas que la vida le presenta, porque es simplemente el pilar de su hogar, a quien le deseamos todo el amor del mundo y mucha felicidad.

