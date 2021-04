SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo., (OEM).- ¡Bienvenidos estimados lectores!, es un placer para mi compartir una semana más con ustedes estas líneas, en la que les externo mis más sincero cariño, deseo que hayan tenido una excelente semana y que compartan sus más profundos sentimientos con sus seres queridos y este cariño los llene de paz.

MARY CHÁIDEZ tiene un gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos y esta semana le mandamos una felicitación ya que este diecisiete de abril apagará una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un año más de experiencias que la han hecho crecer como persona, rodeada del amor de muchas personas.

Ahora llega el momento de coronar a REYNA GUTIÉRREZ GALVÁN como “La chica más simpática” de Santiago, es perseguida por una innumerable lista de admiradores y no es para menos con ese par de ojos y esa sonrisa de ángel, además de todo es una chica súper sencilla y con grandes valores.

Este once de abril KENIA LÓPEZ CARDIEL estuvo celebrando su cumpleaños por lo que le deseamos más años llenos de bendición y felicidad.

DANIELA BARRAZA HERRERA es una chica de inigualable belleza, con gran personalidad, una mirada que deja sin aliento a más de uno, pero además de todo es una joven mujer muy sencilla.

Mujeres como JOCELYN VALLES ROJAS: madre de familia la cual sigue esforzándose día a día por ser alguien mejor, llena de experiencias y vivencias que enriquecen sus anécdotas vividas, siempre tiene tiempo para un buen consejo a sus amigos…¡realmente admirable!

Esta semana nos deleitamos este atole de pinole mandándole una felicitación con mucho cariño a la guapa ALONDRA CARRASCO HERRERA, ya que en días pasados, estuvo de fiesta al celebrar un año más de vida, en compañía de los seres que más la aman en este mundo, colmándola de buenos deseos y de bendiciones, por ser una bellísima persona que siempre está ahí para quien la necesite.

Una chica que gusta de una vida plena en compañía del pilar más importante en su vida que es su familia es KARELY RÍOS CONTRERAS, ella siempre lucha por conseguir sus ideales y hasta no conseguirlos deja esta pelea diaria. ¡En hora buena por ella y esperamos que siga así!

La señora Lourdes Leyva Nevárez, presentó con mucho orgullo y satisfacción su examen profesional como Licenciada en Psicopedagogía, en la UAD Santiago. / Foto: Cortesía | Yesenia Berenice Flores

NOHEMÍ SÁNCHEZ GONZÁLEZ es una chica muy interesante, porque a pesar de su corta edad, va por muy buen camino, sabe perfectamente lo que quiere y además de todo es un chica muy guapa.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, JESÚS PEDRO AGUILAR FLORES es un hombre que disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este veintidós de abril celebra su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida.

KEYLA SALAZAR REYES una jovencita de gran sencillez y tenacidad, estimada por muchos por su invaluable calidad humana, por lo que esta semana la reconocemos con una de las mujeres más bellas en todos los sentidos.

La guapa GABRIELA JIMÉNEZ PÉREZ es una mujer joven y emprendedora, quien disfruta de su vida, de su familia y de sus amistades, una joven que con solo mirarla, te inunda de paz, porque así es su personalidad, serena y llena de esperanza, con inquietudes como todos los jóvenes y con mucha entrega por la vida.

RUBÍ HURTADO ANDRADE recibe el titulo de “La chica más carismática de la semana”, así es esta guapa señorita se ha hecho notar por su inigualable personalidad, destacando siempre su alegría por la vida, y su sencillez.

Otro exponente de la belleza pinolera es nada menos que MARIANA GÓMEZ ALEMÁN una joven extrovertida, de grandes decisiones, emprendedora y por supuesto poseedora de gran belleza en todos los sentidos-

“La chica más guapa de esta semana” es VALENTINA ÁVILA RODRÍGUEZ una joven muy activa, en su vida cotidiana, siempre da todo, sumamente sencilla y dedicada.

La señorita MELISSA SIMENTAL OLIVAS se une esta semana a este atole de pinole, como la de “La sonrisa más bella”, además de deleitar el género masculino con su belleza, su sonrisa es la mejor carta de presentación que tiene.

VALERIA VILLA MÁRQUEZ es portadora de una gran belleza y con mucha personalidad, atrapando la atención de algunos chicos, porque es una jovencita con mucha coquetería nata y una espléndida sonrisa, que muestra la belleza de su alma.

Una felicitación muy especial para ALBA GAYTÁN NÁVAR ya que en días pasados estuvo apagando una velita más en su pastel, una mujer súper entregada a su familia, con una gran vibra y una extraordinaria personalidad, esperando que se la pase de lo mejor al lado de su familia y de sus amistades que la quieren, respetan y admiran simplemente por ser ella misma y existir en sus vidas, deseándole lo mejor del mundo, disfrutando a cada instante con su familia que son quienes más la aman…

Este quince de abril, BERENICE OCHOA se vistió de fiesta recibiendo un año más en su vida, es una mujer sumamente auténtica, divertida y trabajadora por lo cual sus amigos y compañeros que la estiman y quieren mucho le desean sea un año lleno de minutos de amor, felicidad y alegría.

Cada cumpleaños renueva nuestra existencia y es un año más de juventud cuando se tiene un corazón sin edad, una vida inspirada por el amor y guiada por la inteligencia, la L.D.G. AIDÉ HERRERA recibe una felicitación ya que el dieciocho de abril celebrará su cumpleaños, esperando que se la pase de las mil maravillas en compañía de toda su familia deseándole lo suficiente en la vida.

Este veintidós de abril, se festeja el Día Mundial de la Tierra, hagamos conciencia de ello y démosle un verdadero regalo tanto a ella, como a nosotros mismos.

Siguiendo con las fiestas este veintidós de abril, ILDELISA “IKI” ALCANTAR VALLES, se encontrará de fiesta, ya que festeja el paso de un año más de vida donde se ha llenado de experiencias que la hacen una mejor mujer, por lo cual recibe una gran felicitación esta mujer de grandes cualidades.

Continuando con los cumpleañeros esta semana una felicitación para ROCÍO QUIÑONES NEVÁREZ quien estará soplándole una velita más a su pastel este 24 de abril, una guapa, joven, comprometida y responsable, energética y divertida, que siempre da lo mejor, que tiene una sonrisa para aliviar cualquier tensión y una palabra de aliento ante cualquier tempestad, porque simplemente es una mujer con un corazón de oro, muchas felicidades, deseándole todos los éxitos posibles en la vida.

Bueno desafortunadamente llega el momento de despedirnos, pero solo por unos días, por que la próxima semana tu y yo tenemos una cita, aquí en este que es tu espacio, que sin ti no es nada, porque es hecho por ti y para ti, no lo olvides si quieres ser parte de este “Atole de pinole” y compartir los mas deliciosos secretos comunícate vía electrónica a: yessflores140787@gmail.com. Me despido de ustedes deseándoles lo mejor de lo mejor esta semana, que estén llenos de salud y de mucho amor...

RECUERDA: No bajes la guardia, cuídate y cuida a tu familia “quédate en casa”.