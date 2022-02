Santiago Papasquia Dgo. (OEM).- Hola que tal queridos lectores, es para mi todo un placer estar una semana mas con todos ustedes compartiendo este su espacio, deseándoles la mejor semana de sus vidas, llena de alegría, y amor.

Esta semana comenzamos a deleitarnos con este rico atole de pinole mandándole una felicitación con mucho cariño a la pequeña VANNESA GARCIA BARRAZA, ya que este quince de febrero, se cumplirán diez años de que llego a este mundo, para llenar de alegría y amor la vida de sus padres. Esta semana comenzamos mandando una felicitación con mucho cariño , para MARIANA ALVAREZ PALACIOS, ya que el próximo diecisiete de febrero estará de fiesta al celebrar un año más de vida, soplándole así a una velita más en su pastel, en compañía de los seres que mas la aman en este mundo, colmándola de buenos deseos y de bendiciones, por ser una mujer que brilla con luz propia , llena de energía y amor.

Bien chicas llega el momento de conocer al chico más interesante de esta una mujer emprendedora, de familia y trabajadora es la MIRIAM NEVAREZ GALINDO quien sigue esforzándose día a día por ser alguien mejor, llena de experiencias y vivencias que enriquecen sus anécdotas vividas, siempre tiene tiempo para un buen consejo a sus amigos y compañeros.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, MARTHA RODRÍGUEZ, es una guapa mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que en próximos días celebrara su cumpleaños, esperando que lo haya disfrutado al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida.

Una felicitación para la guapa SONIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, quien este catorce de febrero estará de manteles largos, festejando su cumpleaños, deseándole que se la pase de las mil maravillas, que todos sus deseos se conviertan en realidad y que siga adelante luchando por lograr todas sus metas; porque siempre ha demostrado ser una gran mujer, de carácter, simpática, guapa, sencilla y luchadora El título de la señorita más guapa de esta semana es para la señorita DANIELA QUIÑONES DUARTE, una mujer muy autentica y positiva, siempre se le ve muy contenta por la vida, esperando que no pierda esa humildad que la caracteriza le deseamos lo mejor del Mundo.

Cada cumpleaños renueva nuestra existencia y es un año más de juventud cuando se tiene un corazón sin edad, una vida inspirada por el amor y guiada por la inteligencia, KARINA DOMINGUEZ HURTADO, recibe una felicitación a que este once de febrero, celebra su cumpleaños, esperando que se la haya pasado de las mil maravillas en compañía de toda su familia deseándole lo suficiente en la vida, acompañada por supuesto de los seres que mas la aman en este mundo Una joven y guapa mujer a la que siempre se le puede ver con una sonrisa y una palabra de amabilidad, a pesar de cualquier circunstancia y que es un gran ejemplo de vida para muchos es MELISSA ORTIZ LEYVA, indudablemente es una mujer que sorprende ya que es luchadora.

LILIANA SOTO RESENDIZ, es la muestra del espíritu emprendedor demuestra sus ganas de salir adelante día con día en dejando lo mejor de si misma en todo lo que hace… No cabe duda que cuando uno se quiere superar, hace de lo necesario en esta vida para lograrlo. Felicidades, por ser un ejemplo de trabajo y esfuerzo

Una chica que gusta de una vida plena en compañía del pilar más importante en su vida que es su familia es CINTHYA LEYVA OCHOA, ella siempre lucha por conseguir sus ideales y hasta no conseguirlos deja esta pelea diaria.¡ en hora buena por ella y esperamos que siga así.

La vida es bella, no debe de ser interés cuantos años cumple una persona, lo que realmente interesa es el cariño y el entusiasmo con el que ha vivido y compartido su vida con los seres que se ama, disfrutándola y aprovechándola al máximo cada día sobre la tierra del apapacho y la compañía de su familia, una felicitación con mucho cariño para, la guapa KIMBERLY GALLEGOS OLVERA, ya que este dieseis de febrero, esta belleza de mujer, celebrara un año más de vida; una guapa mujer a la que hoy por hoy la podemos observar más que feliz, mostrando que es una mujer de empuje, muchas felicidades!!!

Ahora es el momento de mencionar a la chica simpatía de la semana, y es que es un chica muy atractiva para la mirada de muchos, quienes la describen como una mujer de muchas virtudes, guapa y simpática, verdad que si ANDREA HERNANDEZ RIOS.

La señora CARMEN JIMENEZ GONZALEZ es una mujer, entusiasta y guapa madre, quien además de tener una gran nobleza, goza de una simpatía inigualable, es una señora en toda la extensión de la palabra, trabajadora, y siempre al pie del cañón en la lucha constante de la vida, dando lo mejor de sí misma.

Otro exponente de la belleza de la tierra de los Revueltas, es nada menos que VALENTINA VILLA CARRASCO, una joven extrovertida, de grandes decisiones, emprendedora y por supuesto poseedora de gran belleza en todos los sentidos.

La guapa EMILY ALVARADO REYES es sin duda alguna una mujer que contagia con su energía, una guapa señorita que además de ello, trabaja y se cuida muy bien, se mantiene en forma física y mentalmente, un gran ejemplo de vida.

El día quince de febrero estará de manteles largos la guapa ANA PAULA ONTIVEROS por lo que recibe una felicitación con mucho cariño, una mujer que ha dejado muchas enseñanzas y grandes amigos que le desean que todos sus sueños y anhelos se realicen, porque es una excelente mujer, quien merece toda la dicha del mundo.

Santiago Papasquiaro, es reconocido por ser tierra donde la belleza de la mujer es excepcional, lugar donde las mujeres son hermosas cual ramo de rosas RENATA ALEMAN UVIÑA, es sin duda un gran exponente de esta belleza hermosas de sentimientos y muy guapa físicamente, es una rosa que está floreciendo día con día.

Una felicitación para PAOLA MARQUEZ SIMENTAL, ya que estará festejando su cumpleaños este dieciséis de febrero, deseándole que se la pase de las mil maravillas, que todos sus deseos se conviertan en realidad y que siga adelante luchando por lograr todas sus metas; porque siempre ha demostrado ser una gran mujer, de carácter, simpática, guapa, sencilla y luchadora.

GRECIA SALAS VALLES, es sin duda alguna una gran mujer, con entereza y nobleza, su belleza física, se complementa a un cien por ciento con su especial esencia, siempre está rodeada de gente que la quiere, ya que de ella emana una gran armonía.

La guapa AMERICA ACEVEDO RIVAS, estará de manteles largos este dieciséis de febrero, al cumplir un añito mas de vida, por lo que le deseamos en su cumpleaños que tenga siempre presente, momentos especiales, llenos de alegría y sobre todo que celebre que tiene un año más de vida, porque la vida es bella, y que no interesa cuántos cumpla lo que realmente interesa es el cariño y el entusiasmo que pone a esta fecha tan especial y a todos los días de su vida.

Una jovencita muy dedicada tanto en su escuela, como en su vida, es la señorita NAOMY QUEZADA MADRID, quien posee una extrovertida personalidad, dentro de lo cual podemos destacar su singular sonrisa y carisma, es una joven mujer llena de simpatía y de grandes amistades que la aprecian.

Una señorita muy impetuosa, y con muchas ganas de salir adelante es ALMENDRA CARDIEL MENDEZ, es de esas chicas dedicadas a sus estudios, con grandes cualidades y muy linda tanto interiormente como en lo exterior, pero el hecho de que sea estudiosa no significa que sea aburrida, tiene un gran sentido del humor, además de todo ello es una mujer tenaz, sabe a dónde quiere llegar y lucha para conseguirlo.

Después de unos días muy fríos, compartimos esta deliciosa bebida, mandando una felicitación muy especial REGINA NAVARRO OLIVAS, puesto que este quince de febrero, estará festejando su cumpleaños, deseándole el mayor de los éxitos al lado de su hermosa familia, ya que sin duda alguna ahora si tiene los complementos perfectos.

CAMILA RAMIREZ CRUZ es una jovencita llena de carisma y simpatía, llena de mucha energía, día con día demuestra tener grandes capacidades, en toda la extensión de la palabra es una linda señorita.

Siempre atenta a las necesidades de los demás y con una espléndida sonrisa, vemos a la señorita VALERIA GÓMEZ SANCHEZ, en cualquiera de sus facetas.

Una mujer de carácter y de gran personalidad es la guapa KARLA CASTILLO AGUILAR quien a pesar de ser muy joven, es sumamente responsable, luchadora e inteligente, esta guapa mujer está llena de energía y de vitalidad.

La señorita LYHA CASTRO VALDEZ una jovencita de gran sencillez y tenacidad, estimada por muchos por su invaluable calidad humana, por lo que esta semana la reconocemos con una de las mujeres más bellas en todos los sentidos

La Guapa MARIA JOSÉ MOLINA URIBE, es una mujer joven y emprendedora, a quien disfruta de su vida, de su familia y de sus amistades, una joven que con solo mirarla, te inunda de paz, porque así es su personalidad, , serena y llena de esperanza, con inquietudes como todos los jóvenes, y con mucha entrega por la vida.

Desafortunadamente ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarte que tu yo tenemos una cita la próxima semana, para seguir indagando en los secretos del atole de pinole, gracias por ser parte de este espacio, que fue creado por ti y para ti

Recuerda: La soberbia y falta de humildad pueden alejarte de los demás, de la gente a la que quieres… Pero el orgullo, no sólo aleja a los demás del quien es soberbio, también les aleja de quienes comparten el hogar con él.

Pues a fin de evitar al soberbio, también acaban evitando a quienes están con él. Se pueden perder amigos por estar junto a alguien que es tan soberbio que logra proyectar esa fea imagen también sobre ti, por estar con él. La humildad es algo que se debe llevar en el corazón porque Dios fue el ser más humilde y humillado, pero pese a ello, nos perdonó y sigue perdonando la falta de humanidad que tenemos con nuestros semejantes.