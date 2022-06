Atole de pinole

Santiago Papasquiaro, Dgo. (OEM).- ¡ Que tal!, espero que se encuentren muy bien, como siempre es un placer para mi estar compartiendo estas líneas con todos ustedes que es por quienes existe este su espacio; esperando que tengan una excelente semana, y que encuentren la felicidad que tanto merecen.

Cada día, cada año es una bendición, cada luz de día recibida, cada enseñanza de vida, cada experiencia llevada por la vida es una bendición; cada amor entregado y recibido, cada error cometido y tropiezo en el camino da oportunidad por cada día conseguido el reparo y la esperanza de seguir, este diez de junio la guapa KEYLA SIMENTAL ANDRADE, estará celebrando un año más de vida, deseándole que cumpla muchos años mas llena de bendiciones y felicidad en compañía de su familia y todos aquellos que la CAROLONA GONZALEZ RIOS es una mujer de sueños y esperanzas, que vive llena de anhelos y deseos por llevarlos a cabo, quien estuvo de fiesta al celebrar su cumpleaños el trece de junio y en esta fecha tan importante y especial para ella le deseamos muchas felicidades, éxitos, oportunidades y logros en su vida personal y en todo aquellos que se proponga, anheles y desees y que Dios siempre ilumine su camino, son nuestros más sinceros deseos para esta bella cumpleañera.

El pequeño Kevin Daen Delgado Pulido, recibió en días pasados el sacramento de la eucaristía / Foto: cortesía | Familia Delgado Pulido

Vivir con amor no es solo tener un sentimiento, sino cuidarlo, regarlo y dejarlo crecer. A medida que pasa el tiempo sus raíces ramificarán, y es lo que le da más fuerza; sus ramas son las alas con las que está llegando alto, buscando la luz, la libertad de ser la persona que es, una felicitación con mucho cariño para CAMILA SALAZAR VELAZQUEZ, una mujer que vive la vida al máximo, da lo mejor de ella y siempre se puede contar con ella, pues es una excelente amiga, ya que este diez de junio esta gran mujer vio pasar una primavera mas, deseándole todo el éxito del mundo.

Esta semana la señorita AMERICA BARBOSA LÓPEZ, es quien recibe la banda como la chica simpatía, sin duda alguna tiene una belleza física inigualable, con unos ojos que dan paso a conocer su alma y una sonrisa que transporta a otro mundo por la sinceridad de ella.

Continuando con los cumpleañeros esta semana una felicitación para la lic. KARLA AVIÑA SOTO quien estará soplándole una velita más a su pastel este diecisiete de junio una guapa, joven, comprometida y responsable dedicada, que siempre da lo mejor, que tiene una sonrisa para aliviar cualquier tensión y una palabra de aliento ante cualquier tempestad, porque simplemente es una mujer con un corazón de oro, muchas felicidades, deseándole todos los éxitos posibles en la vida.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida PETRA FLORES HERNÁNDEZ es una gran mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este tres de junio celebro su cumpleaños, esperando que lo haya disfrutado al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida.

La guapa VALERIA NEVAREZ RUIZ es una jovencita llena de ambiciones, que siempre consigue lo que quiere gracias a su esfuerzo y que es muy convincente en todo lo que hace, siempre la podemos ver con una gran sonrisa que contagia toda esa alegría que la caracteriza.

MARIANA PÉREZ MIJARES, es una hermosa señorita, puesto que este once de junio estará celebrando un año más de vida, un año en el que se ha llenado de experiencias, buenas y malas, pero que al final de cuentas la han hecho una mejor persona, una mujer de carácter y decisión.

CINTHIA CARMONA CHÁVEZ, es una chica de inigualable belleza, con gran personalidad, una mirada que deja sin aliento a más de uno, pero además de todo es una joven mujer muy sencilla.

La personalidad y las cualidades de una persona son quienes definen su camino a seguir de acuerdo a las metas que se propongan en la vida, tal parece que la señorita DULCE REYES DIAZ, quiere llegar muy lejos y por eso le echa muchas ganas a todo lo que hace.

La belleza santiaguera tiene una gran variedad de representantes, pero un rostro difícil de olvidar es el de la guapa HOLANDA MENDOZA CORRAL, una mujer que si bien posee una belleza extraordinaria, es su carácter, su entrega y pasión por lo que hace, lo que la hace brillar aun más

Una de las chavas más guapas de Santiago es la señorita VICTORIA CERVANTES SOLIS, ella cuenta con una mirada profunda y expresiva, con unos hermosos ojos; además de todas sus cualidades físicas, es muy inteligente y sencilla, en su forma de ser, su carisma es la chispa de su ser.

¿Quién dice que la belleza y la inteligencia no van juntas?... eso es un error y para muestra de que si se puede tener todo esto , tenemos a SOFIA HURTADO JIMENEZ, siendo ella ya una mujer portadora de una belleza única, pero además de ello, sobresale por el esfuerzo que le dedica a todo lo que hace.

La guapa Petra Flores Hernández, cumplió un año más de vida, al lado de sus hijas / Foto: cortesía |

La guapa ELISA GARCIA ALANIS, estará festejando su cumpleaños este doce de junio, en este día tan importante y especial para ella , le deseamos muchas felicidades, éxitos, oportunidades y logros en su vida personal y en todo aquellos que se proponga, anheles y desees y que Dios siempre ilumine su camino. Son nuestros más sinceros deseos para esta bella cumpleañera.

Continuando con los festejados de esta semana, este dos de junio, la joven DIANA CARDOZA MEJORADO, estuvo de fiesta al ver pasar una primavera más en su vida, un año en el que se ha enriquecido con nuevas. diferentes, divertidas y tristes experiencias, deseándole que su camino este marcado con la carta del éxito, que trabaje y se esfuerce por conseguir sus sueños.

La belleza de una mujer, se mide no solo por sus bonitas facciones, sino también por una sincera sonrisa, y un gran corazón, donde la nobleza y los buenos sentimientos son la base de su formación, y la señorita LILIANA FAVELA ORTIZ es poseedora de estas y más cualidades

Una chica guapa e inteligente es ADILENE MEDINA OCHOA por lo que esta semana se convierte en la chica más guapa de la semana, esta mujer aparte de tener una cara de ángel, es súper sencilla, carismática, noble y de muy buenos sentimientos, en pocas palabras es una mujer que la mayoría de los hombres desearían tener a su lado.

Una chica con mucho temple es la guapa GENESIS GALLEGOS TORRES, una joven encantadora con una mirada que despliega felicidad y a su vez es misterio, esta chica demuestra con el paso de los días, la madera de la que esta echa, con grandes valores morales y familiares, dando siempre lo mejor de ella, dejando por supuesto su esencia en lo que hace.

Una mujer de madera fuerte, de personalidad noble e intensa a la vez, con mucha presencia, toda una dama es la srita. MELISSA HERRERA VALLES, a quien le mandamos una felicitación con mucho amor de parte de su familia que la aman por sobre todas las cosas, y le desean una vida llena de dicha, salud y bendiciones, con motivo de la celebración de su cumpleaños este once de junio, agradeciéndole de todo corazón todos esos años de dedicación, entrega y amor.

Sin duda alguna encontrar a un amigo es encontrar un tesoro invaluable, es caminar acompañado de aquella persona que si te ve caer te tendera la mano para ayudarte a levantar, quien te acompañara en los momentos más difíciles y por supuesto que en los que estén llenos de felicidad estará presente, y así es la joven EUNICE MARTINEZ ALDERETE, una gran compañera y amiga, deseándole lo mejor del mundo , ya que este seis de junio estuvo celebrando su cumpleaños.

Una mujer muy dedicada, con grandes expectativas en la vida y con muchísimo amor para darle a su familia es EVELYN QUIÑONEZ DOMINGUEZ, la cual lucha por que todo lo que se propone se cumpla y de la mejor manera, poniendo en cada cosa su esencia y deseo de ser el mejor.

RECUERDA: Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego pueden parecer improbables, y luego, cuando nos comprometemos firmemente, se vuelven inevitables.