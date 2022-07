Atole de pinole

Santiago Papasquiaro, Dgo. (OEM).- ¡Hola!, ¡ Que tal!, espero que se encuentren de maravilla, como siempre es un placer para mi estar compartiendo estas líneas con ustedes por quienes existe este su espacio.

Este dos de julio, el sol brillara con mas intensidad que de costumbre, ante un día tan especial, el cumpleaños de una gran mujer tas única y especial, la Señorita ESTRELLA REYES ORTIZ, celebrara la llegada de un año mas en si vida, luciendo hermosa como una flor, tan interesante como la flor que se marchita, una gran mujer, sincera y elocuente, deseándole lo mejor cada día, rodeada del amor de todos los que la quieren.

Una felicitación muy especial para una mujer muy especial, para la guapa KAREN NEVAREZ GARCIÁ, ya que este primero de julio estará de fiesta, y aunque la edad de una mujer nunca se dice, sin duda alguna es una mujer joven con muchos logros, que con su hogar ha demostrado que es capaz de lograr todo lo que se propone, porque su mejor aliado es la responsabilidad con que lleva a cabo todas sus actividades, Deseándole que se la pase de las mil maravillas no solo en su cumpleaños, si no todos los que le restan de vida, porque es una extraordinaria mujer.

La guapa Karla Corral Herrera y José Aviña, disfrutaron de un bonito baby shower para su pequeño Mateo / Foto: cortesía |

Esfuerzo, dedicación y pasión, son palabras que describen SAMANTHA DOMINGUEZ MERCADO, una mujer que a lo largo de su vida a sobresalido por sus capacidades y su personalidad, luchadora de sus sueños, una excelente madre y una gran persona.

Vivir con amor no es solo tener un sentimiento, sino cuidarlo, regarlo y dejarlo crecer. A medida que pasa el tiempo sus raíces ramificarán, y es lo que le da más fuerza; sus ramas son las alas con las que está llegando alto, buscando la luz, la libertad de ser la persona que es, una felicitación con mucho cariño para la guapa KEYLA JIMENEZ BURCIAGA, una mujer que vive la vida al máximo, da lo mejor de ella y siempre se puede contar con ella, pues es una excelente mujer, y este dos de julio, verá pasar una primavera mas, deseándole todo el éxito del mundo.

Una felicitación con mucho cariño para la guapa ANDREA TORRES MARTÍNEZ, una mujer que sabe lo que quiere, además de todo es muy querida por sus compañeros de trabajo y amigos, por su gran personalidad y su don de gente, esta edición la felicitamos porque este tres de julio, estará celebrando que la vida le da la oportunidad de ver pasar un año más, esperando se la pase de lo mejor, que siga tan llena de amor y felicidad, que disfrute de la vida como hasta hoy.

MARIANA GUTIERREZ SOTO, es una joven mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos, y esta semana le mandamos una felicitación ya que este tres de julio, se encontrara apagando una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un añito más, rodeada del amor de muchas personas.

Una mujer muy entusiasta y vivaz es la señorita PAOLA PEREZ ORTEGA, que además de todo cuanta con gran paciencia, siempre alegre y con una gran sonrisa.

Este cuatro de julio la guapa JAQUELINE MEREZ VALENCIA, festejara un año más de vida, por lo que recibe una felicitación, deseándolo que su vida este llena de amor y felicidad, que cada acción que realice la llene de gozo y satisfacción, que siga siendo una excelente persona, llena de buenos y grandes sentimientos y finalmente que siempre le sonría a la vida, para que ésta le sonría a ella

Una felicitación muy especial para ALEJANDRA RIOS PEREDA, puesto que este tres de julio estará apagando una velita más en su pastel, una chava súper alivianada, con una gran vibra y una extraordinaria personalidad, esperando que se la pase de lo mejor al lado de su familia y de sus amistades que la quieren, respetan admiran simplemente por ser ella misma y existir en sus vidas, deseándole lo mejor del mundo, disfrutando a cada instante con su familia que son quienes más la aman… ¡felicidades y sigue adelante con tus sueños!

LILIANA UVIÑA LÓPEZ es una mujer emprendedora, a la que le gusta luchar por sus ideales y el porvenir de sus hijos y se le ve muy entusiasta daño lo mejor de ella para ser mejor cada día.

Ahora llega el momento de poner la banda a la señorita simparía de esta semana y es para la señorita CAROLINA ROCHA CHAIDEZ como la chica más simpática de Santiago , es perseguida por una innumerable lista de admiradores y no es para menos con ese par de ojos y esa sonrisa de ángel, además de todo es una chica súper sencilla y con grandes valores.

JAZMIN CARDENAS HERRERA es una chica de inigualable belleza, con gran personalidad, una mirada que deja sin aliento a más de uno, pero además de todo es una joven mujer muy sencilla.

Mujeres como la guapa MARYCRUZ HERNANDEZ SAMANIEGO, madre de familia la cual sigue esforzándose día a día por ser alguien mejor, llena de experiencias y vivencias que enriquecen sus anécdotas vividas, siempre tiene tiempo para un buen consejo a sus amigos …¡ realmente admirable!

El pequeño Ian Ubaldo Pacheco de la Cruz, celebró su primer año de vida y el recibir el sacramento del bautismo / Foto: cortesía |

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, LUPITA ARRIETA ROSALES. es una gran mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que en días pasados celebro su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida.

Una chica que gusta de una vida plena en compañía de el pilar mas importante en su vida que es su familia es SONIA BARRAZA SOLIS, ella siempre lucha por conseguir sus ideales y hasta no conseguirlos deja esta pelea diaria.¡ en hora buena por ella y esperamos que siga así

ABIGAIL QUIÑONES SALAZAR, es una chica muy interesante, porque a pesar de su corta edad, va por muy buen camino, sabe perfectamente lo que quiere y va por ese camino, además de todo es un chica muy guapa.

La chica más guapa de esta semana es KARELY RENTERIA OLAGUEZ, una joven muy activa, en su vida cotidiana, siempre da un ciento de diez por ciento en todo, una guapa mujer, sumamente sencilla y dedicada.

Una gran felicitación a todos aquellos alumnos, que se encuentran celebrando el término de una etapa mas en sus vidas, donde dicen adiós a una institución que ayudo en su proceso de formación, Felicidades a todos los graduados.

Esta semana quien se corona como la chica más simpática de Santiago es KENYA LEYVA CARRASCO, quien además de poseer una gran belleza física, otras de sus cualidades que atraen la mirada de las personas es su simpatía y su sonrisa única.

Continuando con los festejados de esta semana, una felicitación para la joven ARACELI QUEZADA DIAZ, ya que este cinco de julio estará de manteles largos, al soplarle a una velita más en su pastel, una chica de gran belleza y una extraordinaria personalidad, afortunadamente tiene lo que necesita en la vida para salir adelante, que es motivación, ganas y mucha tenacidad, le deseamos que todos sus metas se cumplan, que el camino que escoja lo lleve al éxito.

La vida es bella, no debe de ser interés cuantos años cumple una persona, lo que realmente interesa es el cariño y el entusiasmo con el que ha vivido y compartido su vida con los seres que se ama, disfrutándola y aprovechándola al máximo cada día sobre la tierra del apapacho y la compañía de su familia, una felicitación con mucho cariño para, la guapa ESMERALDA GONZALEZ ALVAREZ, ya que este cuatro de julio, esta belleza de mujer, celebrara un año más de vida; una guapa mujer a la que hoy por hoy la podemos observar más que feliz, muchas felicidades!!!

Lastimosamente ha llegado el momento de decirnos adiós, sin embargo la próxima semana tu y yo tenemos una cita para seguir conociendo mas de los secretos mas profundos del atole de pinole, me despido de ustedes deseándoles la mejor semana de su vida, llena de amor, felicidad y sobre todo llena de éxito y dejándoles una recomendación, cuídate y valórate.; recuerda que este espacio fue hecho por ti y para ti, y si quieres participar con tus comentarios escríbenos a la dirección electrónica: yessyflores140787@gmail.com … Gracias por ser parte de este atole de pinole.