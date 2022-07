Atole de pinole

Santiago Papasquiaro, Dgo. (OEM).- ¡Hola, qué tal! Espero que se encuentren de maravilla, como siempre es un placer para mí estar compartiendo estas líneas con ustedes por quienes existe este su espacio.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, a la guapa KRISTAL VILLA ORTEGA, una gran mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este 10 de julio celebrará su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida.

Una mujer bella, no es aquella que viste lujos, ni los mejores olores, una bella mujer es aquella que con solo sonreír, hace que los que están a su lado, se sientan cómodos y felices AMÉRICA HERNÁNDEZ CONTRERAS, es una mujer con una manera especial de expresarse, sin temor a disfrutar de la vida, quien este 8 de julio se encuentra celebrando su cumpleaños, deseándolo que su vida este llena de buenas vibras, pero sobre todo rodeada de cariño y amor.

La belleza de una mujer, se mide no solo por sus bonitas facciones, si no también por una sincera sonrisa, y un gran corazón, donde la nobleza y los buenos sentimientos son la base de su formación, y la señorita MARIANA LEVA UVIÑA es poseedora de estas y más cualidades ser maravilloso, con mucho corazón y le desea lo mejor del mundo.

Una flor, es bella por el simplemente hecho de existir, todo en ella representa en formas distintas todo su esplendor, desde su hermoso color, su cálido olor, hasta sus penetrantes espinas, haciéndolas únicas, lo mismo pasa con las mujeres, esta semana la flor más bella de Santiago corresponde a la señorita BRENDA MONARREZ GARCÍA, es una guapa mujer que además de ser , tiene un noble y gran corazón, siempre con la disposición de ayudar quien lo necesita, por supuesto que tiene un rostro angelical.

El joven Zaid Quiñoness Flores, celebró trece años de vida / Foto: cortesía |

Esfuerzo, dedicación y pasión, son palabras que describen ALEJANDRA CARRASCO MARTÍNEZ, una mujer que a lo largo de su vida a sobresalido por sus capacidades y su personalidad, luchadora de sus sueños, una excelente madre y una gran persona.

Continuando con los festejados de esta semana, una felicitación para CAROLINA MERAZ GUTIERREZ ya que el 6 de julio estuvo de manteles largos, al soplarle a una velita más en su pastel, una mujer con una gran personalidad, tiene lo que necesita en la vida para salir adelante, que es motivación, ganas y mucha tenacidad, le deseamos que todos sus metas se cumplan, que el camino que escoja la lleve al éxito.

Vivir con amor no es solo tener un sentimiento, sino cuidarlo, regarlo y dejarlo crecer. A medida que pasa el tiempo sus raíces ramificarán, y es lo que le da más fuerza; sus ramas son las alas con las que está llegando alto, buscando la luz, la libertad de ser la persona que es, Una felicitación con mucho cariño para la guapa ABIGAIL MADRID GONZALEZ, una mujer que vive la vida al máximo, da lo mejor de ella y siempre se puede contar con ella, pues es una excelente amiga, y este doce de julio , verá pasar una primavera mas, deseándole todo el éxito del mundo.

Una chica que desvía la mirada masculina por su espectacular belleza y su gran carisma es la señorita REGINA ALVARADO SÁNCHEZ, una mujer en toda la extensión de la palabra, llena de energía, sueños e ilusiones, de gran personalidad, dejando ver su mayor atractivo a la hora de sonreírle al mundo, la cual recibe una gran felicitación ya que este nueve de julio, esta guapa jovencita agradecerá a Dios por permitirle la dicha de disfrutar de otro año más.

Quien se corona esta semana como la chica más guapa es DAYANNA MEDINA BARRAZA, una joven con mucha energía y bastante coqueta, a su corta edad tiene bien plantados sus ideales y por todas las pruebas que le ha puesto la vida, se ha convertido en una mujer fuerte y dedicada en todo lo que hace.

La belleza de una mujer, se mide no solo por sus bonitas facciones, sino también por una sincera sonrisa, y un gran corazón, donde la nobleza y los buenos sentimientos son la base de su formación, y la señorita GABRIELA LÓPEZ VARGAS es poseedora de estas y más cualidades.

La joven SOFIA ACEVEDO MUÑIZ, posee un sinfín de cualidades, pero lo que más la distingue es que sabe ser amiga, a pesar de su corta edad a demostrado a amigos y familiares, que en todo momento pueden confiar en ella, porque su lealtad es una de sus mejores armas, aunado a su sencillez, carisma y todo el amor que tiene para dar.

Este 12 de julio, el sol brillara con más intensidad que de costumbre, ante un día tan especial, el cumpleaños de una gran mujer tas única y especial, PAOLA CABRIALES GAMBOA, quien celebrara la llegada de un año más en si vida, luciendo hermosa como una flor, tan interesante como la flor que se marchita, una gran mujer, sincera y elocuente, deseándole lo mejor cada día, rodeada del amor de todos los que la quieren.

RUBÍ CASTAÑEDA SALAZAR, es una joven que siempre veremos sonriendo, dando lo mejor de sí misma para salir adelante, llenado de cariño y comprensión a quienes estima y son parte importante en su vida, es hoy en día una de las y para muestra están esos ojos que son la ventana de su alma.

CINTHIA MARQUEZ ORTIZ, es una joven mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos, y esta semana le mandamos una felicitación ya que este diez de julio, se encontrara apagando una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un añito más, rodeada del amor de muchas personas.

Yazmin Venegas y su esposo Alejandro Carreño, esperando la llegada de su princesa / Foto: cortesía |

Hemos descubierto en la guapa LIZBETH HURTADO MENDOZA a una chica muy dedicada, un poco intensa pero muy decidida en sus propósitos, siempre al cien con las pilas bien puestas, dando muestras a cada paso de sus capacidades.

Esta semana quien se corona como la chica más simpática de Santiago es VICTORIA RIOS DÍAZ, además de poseer una gran belleza física, otras de sus cualidades que atraen la mirada de las personas es su simpatía y su sonrisa única.

Un año queda atrás, dándole la bienvenida a otro más en la vida de la guapa EMILY QUIÑONES DOMINGUEZ, una hermosa señorita que celebro su cumpleaños el pasado cinco de julio, deseándole que sus sueños jamás desaparezcan, que sigan tan vivos como hasta hoy, que consiga sus metas y que su belleza nunca termine, porque es una mujer muy linda en todos los sentidos.

Una felicitación muy especial para una mujer muy especial, para la guapa NATALY CISNEROS RIVERA, ya que este doce de julio estará de fiesta, y aunque la edad de una mujer nunca se dice, sin duda alguna es una mujer joven con muchos logros, que con su hogar ha demostrado que es capaz de lograr todo lo que se propone, porque su mejor aliado es la responsabilidad con que lleva a cabo todas sus actividades, deseándole que se la pase de las mil maravillas no solo en su cumpleaños, si no todos los que le restan de vida, porque es una extraordinaria mujer.

Una felicitación con mucho cariño para la guapa ISLENI NEVAREZ RUIZ, una mujer que sabe lo que quiere, además de todo es muy querida por sus compañeros de trabajo y amigos, por su gran personalidad y su don de gente, esta edición la felicitamos porque este once de julio, estará celebrando que la vida le da la oportunidad de ver pasar un año más, esperando se la pase de lo mejor, que siga tan llena de amor y felicidad, que disfrute de la vida como hasta hoy.

Lastimosamente ha llegado el momento de decirnos adiós, sin embargo la próxima semana tu y yo tenemos una cita para seguir conociendo mas de los secretos más profundos del atole de pinole, me despido de ustedes deseándoles la mejor semana de su vida, llena de amor, felicidad y sobre todo llena de éxito y dejándoles una recomendación, cuídate y valórate.; recuerda que este espacio fue hecho por ti y para ti, y si quieres participar con tus comentarios escríbenos a la dirección electrónica yessyflores140787@gmail.com… gracias por ser parte de este atole de pinole.

Recuerda, si estas buscando a una persona que cambie tu vida, prueba a mirarte en el espejo.