Atole de pinole

Santiago Papasquiaro, Dgo.(OEM).- ¡Que tal queridos lectores! Así es, una semana más con todos ustedes, y con todo el cariño del mundo les mando un saludo con mucho cariño.

Este 24 de julio MIRIAM PEREZ TAVIZÓN, estará de manteles largos al celebrar un año más de vida, por lo que recibe una felicitación con mucho cariño, reconociéndola como una extraordinaria mujer, que día con día se esfuerza al máximo para sacar adelante a sus tesoros, una madre excepcional, como mujer es toda una bomba, llena de energía y carisma, además sumamente bella. Muchas felicidades!!!!!

Una mujer bella, no es aquella que viste lujos, ni los mejores olores, una belle mujer es aquella que con solo sonreír, hace que los que están a su lado, se sientan cómodos y felices, MELISSA ARREDONDO GARCÍA, es una guapa mujer con una manera especial de expresarse, sin temor a disfrutar de la vida, quien este veinticinco de julio, estará celebrando su cumpleaños, deseándolo que su vida este llena de buenas vibras, pero sobre todo rodeada de cariño y amor.

Le deseamos un feliz cumpleaños a la guapa CAROLINA JIMENEZ ANDRADE, esperando que siempre su vida este llena de amor y felicidad como hasta hoy con su hermosa familia, Un hoy bien vivido hace que cada ayer sea un sueño de felicidad y cada Mañana una visión de esperanza. Y más que claro es que esta gran mujer de familia y trabajo merece toda una vida de mañanas preciosas, esperando que se la pase de lo mejor este veinticuatro de julio al celebrar su cumpleaños.

Una flor, es bella por el simplemente hecho de existir, todo en ella representa en formas distintas todo su esplendor, desde su hermoso color, su cálido olor, hasta sus penetrantes espinas, haciéndolas únicas, lo mismo pasa con las mujeres, esta semana la flor más bella de Santiago corresponde a la señorita BIANEY NEVAREZ CARRASCO, es una guapa mujer que además de ser , tiene un noble y gran corazón, siempre con la disposición de ayudar quien lo necesita, por supuesto que tiene un rostro angelical.

El pequeño y encantador Zaid Herrera Carrera, celebró dos añitos de vida / Foto: cortesía |

Este veintidos de julio , el sol brillara con más intensidad que de costumbre, ante un día tan especial, el cumpleaños de una gran mujer tas única y especial, la guapa ANDREA HERRERA PINEDA, celebro la llegada de un año más en si vida, luciendo hermosa como una flor, tan interesante como la flor que se marchita, una gran mujer, sincera y elocuente, deseándole lo mejor cada día, rodeada del amor de todos los que la quieren.

Serpentinas, pastel y piñata para la guapa MAYRA LEYVA DIAZ, ya que este veinticinco de julio estará apagando una velita más en su pastel, una chava súper alivianada, con una gran vibra y una extraordinaria personalidad, esperando que se la pase de lo mejor al lado de su familia y de sus amistades que la quieren, respetan admiran simplemente por ser ella misma y existir en sus vidas, deseándole lo mejor del mundo, disfrutando a cada instante con su familia que son quienes más la aman… ¡felicidades y sigue adelante con tus sueños!

XOCHILTH VARGAS DOMINGUEZ, es una guapa chica y una gran estudiante, por si eso fuera poco para el curriculum de esta señorita, hay que anexarle su belleza física, su sencilla pero interesante personalidad, es todo un estuche de cualidades.

Cada día, cada año es una bendición, cada luz de día recibida, cada enseñanza de vida, cada experiencia llevada por la vida, es una bendición, Cada amor entregado y recibido es una bendición, cada error cometido y tropiezo en el camino da oportunidad por cada día conseguido el reparo y la esperanza de seguir, este veintiséis de julio MARCELA ESTRADA VALLES estará celebrando su cumpleaños por lo que le deseamos mas años llenos de bendición y felicidad.

Una gran mujer se atreve a ser ella misma sin dobleces, es una mujer fuerte, segura de sí misma, dispuesta a desarrollar todas sus aptitudes y cualidades; que acepta y quiere corregir sus defectos. Una verdadera mujer, es aquella que sabe que hacer y cuando actuar, VALERIA ALVARADO GONZALEZ, es por mucho una gran Mujer.

Una mujer trabajadora es muestra clara de superación e independencia, y MAYELAHERNANDEZ GAYTAN, día a día demuestra de que está hecha y trabaja para salir adelante ella y sus hijos, por lo cual es muy merecido un reconocimiento con mucha admiración para esta gran mujer.

Una joven ejemplar y responsable, con grandes ambiciones en la vida para su familia y personalmente es SONIA QUIÑONES BARRAZA, a quien le deseamos éxito y triunfo en la vida y en cada meta que se proponga, porque es una excelente mujer llena de cualidades.

Continuando con las celebraciones la guapa JENNIFER GALINDO ARRIETA, ya que este veinte de julio , estuvo viendo pasar un año más, en el que se ha enriquecido de muchas experiencias, una hermosa mujer que cautiva con su personalidad y su belleza exterior, le deseamos lo suficiente en la vida a esta guapa mujer, quien hoy en día se encuentra realizada en todos los sentidos.

La belleza no es solo la apariencia física, sino también los sentimientos y virtudes como persona, ahora que si se tiene todo, eso sí que es una cosa espectacular, y alguien que tiene apariencia y nobles sentimientos es la señorita BRIANNA ORTIZ DUARTE.

Y la chica más carismática de esta semana es, para MARIANA REYES RIVERA, muy entregada a todo lo que hace; también es un gran y leal amiga.

KASSANDRA MELERO RIOS Sin duda alguna es una excepcional mujer, siempre la podemos ver de buen humor, sonriéndole a la vida, y dando lo mejor de sí, una guapa y extrovertida mujer que trabaja duro por conseguir sus metas, llena de carisma, simpatía y de mucha energía, día con día demuestra tener grandes capacidades, en toda la extensión de la palabra es todo un mujeron, para la cual el veintiséis de julio, es una fecha sumamente especial para ya que vera pasar un año más de vida…Deseándole que el paso de los años mantenga incólume la ilusión y esperanza que hoy sientes por la vida.

Wendy Nathali Fernández Mascorro, se graduó de la primaria, acompañada de sus orgullosos padrinos / Foto: cortesía |

Un cumpleaños sólo es la suma de la persona en la que te has convertido: en una persona maravillosa llena de virtudes, ¡Muchas Felicidades! Para SAMANTHA HURTADO, ya que este veintiséis de julio estará festejando un año más de vida, por lo cual sus amigos, le desean lo suficiente en la vida, que siga llena de energía, deseándole que se la pase súper bien, reiterándole su cariño incondicional, y esperando que recuerde siempre lo especial que es, y que cuenta con el apoyo de ellos por ser la gran persona que es.

Una felicitación para guapa DANIELA MARTINEZ GONZALEZ, quien en el este veintitrés de julio estará de manteles largos, festejando su cumpleaños, deseándole que se la pase de las mil maravillas, que todos sus deseos se conviertan en realidad y que siga adelante luchando por lograr todas sus metas; porque siempre ha demostrado ser una gran mujer, de carácter, simpática, guapa, sencilla y luchadora.

El mejor maquillaje corporal es un toque de sinceridad en los ojos, un sombreado de amor y caridad para llamar la atención, un difuminado de alegría en el rostro y una sonrisa en los labios para rematar la belleza femenina,, la señorita ANAHÍ QUEZADA RENTERIA es una jovencita con tal belleza.

Una mujer bella, no es aquella que viste lujos, ni los mejores olores, una bella mujer es aquella que con solo sonreír, hace que los que están a su lado, se sientan cómodos y felices NAHOMI CARDENAS VAZQUEZ, es una mujer con una manera especial de expresarse, sin temor a disfrutar de la vida, quien este veintitrés de julio se encuentra celebrando su cumpleaños, deseándolo que su vida este llena de buenas vibras, pero sobre todo rodeada de cariño y amor.

La belleza de una mujer, se mide no solo por sus bonitas facciones, si no también por una sincera sonrisa, y un gran corazón, donde la nobleza y los buenos sentimientos son la base de su formación, y la señorita ABIGAIL MERAS GALLEGOS, es poseedora de estas y más cualidades ser maravilloso, con mucho corazón y le desea lo mejor del mundo.

Una flor, es bella por el simplemente hecho de existir, todo en ella representa en formas distintas todo su esplendor, desde su hermoso color, su cálido olor, hasta sus penetrantes espinas, haciéndolas únicas, lo mismo pasa con las mujeres, esta semana la flor más bella de Santiago corresponde a la señorita SOFÍA MIJARES MUÑOZ,, es una guapa mujer que además de ser , tiene un noble y gran corazón, siempre con la disposición de ayudar quien lo necesita, por supuesto que tiene un rostro angelical.

Quien se corona esta semana como la chica más guapa es EMILY HUERTA MEDINA, una joven con mucha energía y bastante coqueta, a su corta edad tiene bien plantados sus ideales y por todas las pruebas que le ha puesto la vida, se ha convertido en una mujer fuerte y dedicada en todo lo que hace.

La belleza de una mujer, se mide no solo por sus bonitas facciones, sino también por una sincera sonrisa, y un gran corazón, donde la nobleza y los buenos sentimientos son la base de su formación, y la señorita ALMENDRA NAVARRO IBARRA es poseedora de estas y más cualidades.

La joven KENDRA RAMÍREZ ORTIZ un sinfín de cualidades, pero lo que más la distingue es que sabe ser amiga, a pesar de su corta edad a demostrado a amigos y familiares, que en todo momento pueden confiar en ella, porque su lealtad es una de sus mejores armas, aunado a su sencillez, carisma y todo el amor que tiene para dar.

Lastimosamente llega el momento de despedirnos, pero solo por unos días, por que la próxima semana tu y yo tenemos una cita, aquí en este que es tu espacio, que sin ti no es nada, porque es hecho por ti y para ti, no lo olvides si quieres ser parte de este atole de pinole y compartir los mas deliciosos secretos comunícate vía electrónica a: yessyflores1407874@gmail.com , me despido de ustedes deseándoles lo mejor de lo mejor esta semana, que estén llenos de salud y de mucho amor...