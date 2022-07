Atole de pinole

Santiago Papasquiaro, Dgo. (OEM).- ¡Qué tal! Espero que se encuentren de maravilla, como siempre es un placer para mi estar compartiendo estas líneas con ustedes por quienes existe este su espacio.

Esta semana comenzamos a compartir esta deliciosa bebida, mandando una felicitación muy especial para la joven MARYLYN GARCIA ZAMUDIO puesto que este treinta de julio, estará festejando su cumpleaños, y este chava súper buena onda y entusiasta, deseándole el mayor de los éxitos al lado de su hermosa familia, ya que sin duda alguna ahora si tiene los complementos perfectos.

Sin duda alguna encontrar a un amigo es encontrar un tesoro invaluable, es caminar acompañado de aquella persona que si te ve caer te tendera la mano para ayudarte a levantar, quien te acompañara en los momentos mas difíciles y por supuesto que en los que estén llenos de felicidad estará presente, y así es la joven SELENA MAYORGA HURTADO, una gran mujer y amiga, deseándole lo mejor del mundo , ya que este dos de agosto estará celebrando su cumpleaños.

Siguiendo con los cumpleañeros, mandamos una extensiva felicitación a la señorita VALERIA MADRIGAL REYES, quien el próximo dos de agosto, apagara una velita mas en su pastel, siendo una joven muy sencilla y servicial, cuanta con muchas virtudes por la cuales ha conseguido muy buenos amigos, que la quieren y estiman mucho, y solo desean felicidad en su vida, lo mejor del mundo y mucho amor ante todo.

Continuando con los pasteles, las serpentinas y hasta los tamales, mandamos una felicitación para la, este treinta y uno de julio, la guapa VALENTINA MERAZ IBARRA, estará de manteles largos al cumplir un añito mas de vida, por lo que en esta ocasión y para todos los días de su vida le deseamos lo mejor de lo mejor, que siga con la esencia que tanto la caracteriza, sencilla, fresca y transparente en su forma de ser, una mujer que le sonríe siempre a la vida .

EVELYN BARRAZA ORTIZ, es una jovencita, que atrae la mirada de más de un pinolero y extranjero, ya que esta belleza de mujer tiene todo para derretir el corazoncito de alguien, es muy guapa, tiene una personalidad muy sencilla y por supuesto es una mujer muy inteligente.

La pequeña Aleisa Valentina Martínez Fernández, se gradúa del kínder "Juventino Rosas" / Foto: cortesía |

Una mujer muy impetuosa, y con muchas ganas de salir adelante es la guapa NATHALY TERRAZAS ARANDA sin duda una mujer, con grandes cualidades y muy linda tanto interiormente como en lo exterior, además de todo ello es una mujer tenaz, sabe a dónde quiere llegar y lucha para conseguirlo, esta semana recibe una felicitación puesto que este \u0009treinta de julio estará celebrando su cumpleaños.

La personalidad y las cualidades de una persona son quienes definen su camino a seguir y la joven AIDE JIMENEZ ARRIETA, es una mujer de muy nobles sentimientos, leal, honesta y una extraordinaria amiga, estas son solo algunas de las muchas cualidades que se pueden decir de ella, además de todo siempre tiene un trato amable y una sonrisa para toda persona.

El buen corazón de un niño es indescriptible, es quizás lo más bello que existe, la encantadora DANIA CHÁVEZ LÓPEZ, es una pequeñita que además de tener una gran nobleza, goza de una simpatía inigualable, está rodeada de mucho amor y es tal vez por ello que el siempre tendrá un abrazo y una linda sonrisa para quien estima.

Ahora llega el momento de coronar a ABRIL ARREDONDO RIVERA como la chica más simpática de Santiago, tiene par de ojos y esa sonrisa de ángel, además de todo es una chica súper sencilla y con grandes valores.

ESTEFANNY VALLES AYALA, es una joven de gran carácter y personalidad, que conjuntado con su belleza, se hace dinamita pura, pero sin embargo hay que resaltar algunas de sus cualidades que la hacen ser una mujer interesante: es decidida, aventurera, con metas, inteligente, sencilla, simpática, una excelente amiga, etc., etc., así que en pocas palabras es todo un estuche de monerías, y una gran mujer.

ANA PAULA CARRASCO MEDINA, es portadora de una gran belleza, y con mucha personalidad, atrapando la atención de algunos chicos, porque una jovencita con mucha coquetería nata y una esplendida sonrisa, que muestra la belleza de su alma.

Un gran saludo para la encantadora XIMENA NEVAREZ CISNEROS, ya que sin duda alguna es una señorita con una gran simpatía y alegría, quien con el paso de los días se convierte en una hermosa rosa que esta floreciendo.

ISLENI OCHOA VILLA, es una chica de inigualable belleza, con gran personalidad, una mirada que deja sin aliento a más de uno, pero además de todo es una joven mujer muy sencilla.

Mujeres como la joven ARLYN NUÑEZ DÍAZ, madre de familia la cual sigue esforzándose día a día por ser alguien mejor, llena de experiencias y vivencias que enriquecen sus anécdotas vividas, siempre tiene tiempo para un buen consejo a sus amigos …¡ realmente admirable!

ALEJANDRA SALAZAR QUIÑONES, recibe una felicitación muy especial ya que este veintisiete de julio, esta gran mujer que una excelente amiga, estuvo compartiendo con sus seres queridos un año más, en el que ha adquirido experiencia de vida, por lo que le deseamos muchísimas felicidades en su cumpleaños, esperando que siga disfrutando de la vida como hasta hoy y llegue a la cima de sus sueños.

Una chica que gusta de una vida plena en compañía de el pilar mas importante en su vida que es su familia es YATZIRI ONTIVEROS SIMENTAL, ella siempre lucha por conseguir sus ideales y hasta no conseguirlos deja esta pelea diaria.¡ en hora buena por ella y esperamos que siga así

AYMAR PEREZ GALLARZO es una chica muy interesante, por que a pesar de su corta edad, va por muy buen camino, sabe perfectamente lo que quiere y va por ese camino, además de todo es un chica muy guapa.

VANESSA MARQUEZ GARCIA, se corona como la chica más interesante de la semana, ya que a cuenta con grandes cualidades en cuanto respecta a su personalidad y ni hablar de su físico que hace que más de uno desvié la mirada a su paso.

Otro exponente de la belleza pinolera es nada menos que CAMILA AGUIRRE SILVA, una joven extrovertida, de grandes decisiones, emprendedora y por supuesto poseedora de gran belleza en todos los sentidos.

La señorita JAZMÍN ORTEGA SOLÍS, se une esta semana a este atole de pinole, como la de la sonrisa más bella, además de deleitar el género masculino con su belleza, su sonrisa es la mejor carta de presentación que tiene.

Una de mujer muy entusiasta, con gran energía, sumamente intensa en su personalidad y llena de vida es GISSEL QUEZADA MUÑOZ, una guapa señorita muy dedicada en todos los aspectos de su vida, a quien podemos ver siempre muy alegre compartiendo sus logros y malos momentos con sus amigos y su familia , demostrando la calidad de mujer que es a pesar de su corta edad.

FATIMA HERNANDEZ CAZARES, es portadora de una gran belleza, y con mucha personalidad, atrapando la atención de algunos chicos, porque una jovencita con mucha coquetería nata y una esplendida sonrisa, que muestra la belleza de su alma.

La encantadora y guapa Aimara Mejorado Castillo, celebró trece años de vida / Foto: cortesía |

Una chica que desvía la mirada masculina por su espectacular belleza y su gran carisma es la señorita DANIELA RENTERIA DOMINGUEZ, una mujer en toda la extensión de la palabra, llena de energía, sueños e ilusiones, de gran personalidad, dejando ver su mayor atractivo a la hora de sonreírle al mundo.

Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada por ser admirada por su belleza y elegancia, es aquella mujer firme de carácter que puede decir NO, es una mujer con decisión, y a pesar de su corta edad podemos ver estas cualidades en la señorita KARIME SANDOVAL.

La chica más carismatica de esta semana es CORAL DUARTE VAZQUEZ, una joven que cuenta con una gran belleza en todos los sentidos , pero además de ellos es una jovencita muy madura que tiene bien definido lo que quiere, y estamos seguros que lo va a lograr, además de todo es una chava súper entregada y apasionada por conseguir sus sueños.

Hemos descubierto en la guapa ELISA MARTÍNEZ TAVIZÓN, a una chica muy dedicada, un poco intensa pero muy decidida en sus propósitos, siempre al cien con las pilas bien puestas, dando muestras a cada paso de sus capacidades.

Otro exponente de la belleza santiaguera es la señorita MELANY GOMEZ RUBIO, quien rompe con el tabú de que la belleza y la inteligencia no van de la mano, esta afortunada señorita es poseedora de estas dos grandes cualidades, resaltándose mucho mas su belleza.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son mas que una bendición y una oportunidad de vida, JOCELYN CORRAL GALLEGOS, es una gran mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este treinta de julio celebrará su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida.

Una mujer bella, no es aquella que viste lujos, ni los mejores olores, una bella mujer es aquella que con solo sonreír, hace que los que están a su lado, se sientan cómodos y felices NICOLE RODRIGUEZ RIOS, es una mujer con una manera especial de expresarse, sin temor a disfrutar de la vida, quien este treinta de julio se encuentra celebrando su cumpleaños, deseándolo que su vida este llena de buenas vibras, pero sobre todo rodeada de cariño y amor.

La belleza de una mujer, se mide no solo por sus bonitas facciones, si no también por una sincera sonrisa, y un gran corazón, donde la nobleza y los buenos sentimientos son la base de su formación, y la señorita CRISTAL MEJIA HERRERA, es poseedora de estas y más cualidades ser maravilloso, con mucho corazón y le desea lo mejor del mundo.

Una flor, es bella por el simplemente hecho de existir, todo en ella representa en formas distintas todo su esplendor, desde su hermoso color, su cálido olor, hasta sus penetrantes espinas, haciéndolas únicas, lo mismo pasa con las mujeres, esta semana la flor más bella de Santiago corresponde a la señorita ERIKA MIJARES TORRES, es una guapa mujer que además de ser , tiene un noble y gran corazón, siempre con la disposición de ayudar quien lo necesita, por supuesto que tiene un rostro angelical.

Lastimosamente ha llegado el momento de decirnos adiós, sin embargo la próxima semana tu y yo tenemos una cita para seguir conociendo mas de los secretos mas profundos del atole de pinole, me despido de ustedes deseándoles la mejor semana de su vida, llena de amor, felicidad y sobre todo llena de éxito y dejándoles una recomendación, cuídate y valórate.; recuerda que este espacio fue hecho por ti y para ti, y si quieres participar con tus comentarios escríbenos a la dirección electrónica: yessyflores140787@gmail.com , … gracias por ser parte de este atole de pinole.

Recuerda: Mientras tengamos vida y un nuevo día empiece debemos tener esperanza, esperanza de lograr todo lo que queremos.