Atole de pinole

Santiago Papasquiaro, Dgo.(OEM).- ¡ Que tal queridos lectores!, así es una semana más con todos ustedes, y con todo el cariño del mundo les mando un saludo. Ten presente siempre que el amor es lo único que puede transformar el mundo

Este veintidós de agosto BRENDA CORONA GARCÍA, estará de manteles largos al celebrar un año más de vida, por lo que recibe una felicitación con mucho cariño, reconociéndole como una extraordinaria mujer, quien con el pasar de los días siempre pone lo mejor de si, una mujer excepcional, es toda una bomba, llena de energía y carisma, además sumamente bella. ¡Muchas felicidades!

Una mujer bella, no es aquella que viste lujos, ni los mejores olores, una bella mujer es aquella que con solo sonreír, hace que los que están a su lado, se sientan cómodos y felices GABRIELA PEREZ NEVAREZ, es una guapa mujer con una manera especial de expresarse, sin temor a disfrutar de la vida, quien este veinte de agosto, estará celebrando su cumpleaños, deseándolo que su vida este llena de buenas vibras, pero sobre todo rodeada de cariño y amor.

Le deseamos un feliz cumpleaños a la señorita PAULINA MERAZ JIMENEZ, esperando que siempre su vida este llena de amor y felicidad como hasta hoy con su hermosa familia, un hoy bien vivido hace que cada ayer sea un sueño de felicidad y cada mañana una visión de esperanza. Y más que claro es que esta gran mujer de familia y trabajo merece toda una vida de mañanas preciosas, esperando que se la pase de lo mejor este veintitrés de agosto al celebrar su cumpleaños.

Una flor, es bella por el simplemente hecho de existir, todo en ella representa en formas distintas todo su esplendor, desde su hermoso color, su cálido olor, hasta sus penetrantes espinas, haciéndolas únicas, lo mismo pasa con las mujeres, esta semana la flor más bella de Santiago corresponde a la señorita MEREDIE CHAVEZ MEDINA, es una guapa mujer que además de ser , tiene un noble y gran corazón, siempre con la disposición de ayudar quien lo necesita, por supuesto que tiene un rostro angelical..

El próximo veintiuno de agosto, el sol brilló con más intensidad que de costumbre, ante un día tan especial, el cumpleaños de una gran mujer tas única y especial, la guapa KARIME BARRAZA SOLÍS, celebra la llegada de un año más en su vida, luciendo hermosa como una flor, una gran mujer, sincera y elocuente, deseándole lo mejor cada día, rodeada del amor de todos los que la quieren.

Serpentinas, pastel y piñata para la guapa XIMENA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, ya que este veintitrés de agosto estará apagando una velita más en su pastel, una mujer súper alivianada, con una gran vibra y una extraordinaria personalidad, esperando que se la pase de lo mejor al lado de su familia y de sus amistades que la quieren, respetan admiran simplemente por ser ella misma y existir en sus vidas, deseándole lo mejor del mundo, disfrutando a cada instante con su familia que son quienes más la aman… ¡felicidades y sigue adelante con tus sueños!

DANIA LOPEZ CORRAL, es una guapa chica y una gran estudiante, por si eso fuera poco para el currículum de esta señorita, hay que anexa su belleza física, su sencilla pero interesante personalidad, es todo un estuche de virtudes.

Cada día, cada año es una bendición, cada luz de día recibida, cada enseñanza de vida, cada experiencia llevada por la vida, es una bendición, cada amor entregado y recibido es una bendición, cada error cometido y tropiezo en el camino da oportunidad por cada día conseguido el reparo y la esperanza de seguir, este veinte de agosto VALERIA ORTIZ MORENO, estará celebrando su cumpleaños por lo que le deseamos más años llenos de bendición y felicidad.

Ma. Elena Barraza, festejo su cumpleaños al lado de grandes amigas / Foto: cortesía |

Una gran mujer se atreve a ser ella misma sin dobleces, es una mujer fuerte, segura de sí misma, dispuesta a desarrollar todas sus aptitudes y cualidades; que acepta y quiere corregir sus defectos. Una verdadera mujer, es aquella que sabe que hacer y cuándo actuar, INGRID GALLEGOS HURTADO es por mucho una gran mujer.

PAOLA RESENDIZ MARTÍNEZ, poseedora una gran seguridad en si misma, autentica, honesta, alegre, aventurera y con mucha pasión por la vida y todo lo que ella conlleva y misterioso, toda una dama.

Continuando con los festejados de esta semana, una felicitación para el joven LUIS REY FLORES GUTIERREZ, el cual estará de manteles largos al soplarle a una velita más en su pastel este veintidós de agosto un chico de gallardía y una extraordinaria personalidad, afortunadamente tiene lo que necesita en la vida para salir adelante, que es motivación, ganas y mucha tenacidad, le deseamos que todos sus metas se cumplan, que el camino que escoja lo lleve al éxito.

Una mujer trabajadora es muestra clara de superación e independencia, y MARIANA DOMINGUEZ SALAS, día a día demuestra de que está hecha y trabaja para salir adelante ella y sus hijos, por lo cual es muy merecido un reconocimiento con mucha admiración para esta gran mujer.

Fiesta por su cumpleaños para GENESIS MORALES TORRES, razón por la cual recibe un gran felicitación, ya que este veinticuatro de agosto dio gracias a Dios, par la dicha de un año más en compañía de sus seres queridos, esperando que en cada paso que de quede una huella y que siga siendo tan alegre y llena de vida como hasta hoy.

Continuando con las celebraciones la guapa ANGELA SALAZAR ROSALES, ya que este veintidós de agosto, estará viendo pasar un año más, en el que se ha enriquecido de muchas experiencias, una hermosa mujer que cautiva con su personalidad y su belleza exterior, le deseamos lo suficiente en la vida a esta guapa mujer, quien hoy en día se encuentra realizada en todos los sentidos, ya que cuenta con un buen trabajo, tiene a su familia que la adora, y amigos que la quieren y extrañan.

Una chica llena de energía es la joven NICOLE DÍAZ CONTRERAS, por supuesto también lo que la distingue es su don de servicio, todo un estuchito, porque además de todo es sumamente entregada, el cual recibe una gran felicitación ya que este veintitrés de agosto estará de manteles largos, viendo pasar una primavera más, deseándole lo mejor de lo mejor y mucho éxito en su vida.

Una felicitación muy especial para una mujer muy especial, BRILLITH MOLINA IBARRA, ya que este veintidós de agosto estará de fiesta, y aunque la edad de una mujer nunca se dice, sin duda alguna es una mujer joven con muchos logros, que con su trabajo ha demostrado que es capaz de lograr todo lo que se propone, porque su mejor aliado es la responsabilidad con que lleva a cabo todas sus actividades, deseándole que se la pase de las mil maravillas no solo en su cumpleaños, si no todos los que le restan de vida, porque es una extraordinaria mujer.

Un cumpleaños sólo es la suma de la persona en la que te has convertido: en una persona maravillosa llena de virtudes, ¡Muchas felicidades! para ADRIANA DUARTE OCHOA, ya que veintitrés de agosto estará festejando un año más de vida, por lo cual sus amigos, le desean lo suficiente en la vida, que siga llena de energía, deseándole que se la pase súper bien , reiterándole su cariño incondicional, y esperando que recuerde siempre lo especial que es, y que cuenta con el apoyo de ellos por ser la gran persona que es.

Siguiendo con otro agasajado con los menesteres de los cumpleaños ABRIL PINEDA CHACÓN, puesto que este diecinueve de agosto, está celebrando una primavera más en su vida, un joven intrépido, con muchas metas en la vida, y que a pesar de ser aún muy joven, trabaja arduamente por llegar a ellas, por supuesto siempre con el apoyo y respaldo de toda su familia; le deseamos lo suficiente en la vida para que triunfe en todos los aspectos.

El mejor maquillaje corporal es un toque de sinceridad en los ojos, un sombreado de amor y caridad para llamar la atención, un difuminado de alegría en el rostro y una sonrisa en los labios para rematar la belleza femenina, la señorita CRISTAL GONZALEZ VALLES, es una jovencita con tal belleza.

Bien, ahora es momento de conocer a la mujer más trabajadora de la semana, este título pertenece a la joven KATERINE OLIVAS GUERRERO, una mujer que desde muy temprana edad ha luchado por salir adelante en su vida, y hoy en día puede ver algunos frutos de lo que con tanto esfuerzo a sembrado con el paso del tiempo, un chico que da el ciento diez por ciento en todo lo que hace, razón por la cual siempre va un paso adelante, apoyando incondicionalmente a su familia.

Una de las chavas mas guapas de Santiago es la señorita JOCELYN UVIÑA SOTO, ella cuenta con una mirada profunda y expresiva, con unos hermosos ojos; además de todas sus cualidades físicas, es muy inteligente y sencilla, en su forma de ser, su carisma es la chispa de su ser.

La vida es bella, no debe de ser interés cuántos años cumple una persona, lo que realmente interesa es el cariño y el entusiasmo con el que ha vivido y compartido su vida con los seres que se ama, disfrutándola y aprovechándola al máximo cada día sobre la tierra del apapacho y la compañía de su familia, una felicitación con mucho cariño para, la guapa KASSANDRA ANAYA MONTENEGRO, ya que este veinticuatro de agosto, esta belleza de mujer, celebrará un año más de vida; una guapa mujer a la que hoy por hoy la podemos observar más que feliz, muchas felicidades!!!

Continuando con los festejados de esta semana, este veinte de agosto la joven MARISOL VÁZQUEZ, estará de fiesta al ver pasar una primavera más en su vida, un año en el que se ha enriquecido con nuevas , diferentes, divertidas y tristes experiencias, deseándole que su camino esté marcado con la carta del éxito, que trabaje y se esfuerce por conseguir sus sueños.

Una joven emprendedora de lucha constante es EMILI MONTOYA GÓMEZ una señorita muy atractiva pero sobre todo una mujer de una gran personalidad.

ANDREA LEAL CUEVAS, recibe una gran felicitación, ya que veintiuno de agosto dará gracias a Dios, para la dicha de un año más en compañía de sus seres queridos, esperando que en cada paso que de quede una huella y que siga siendo tan alegre y lleno de vida como hasta hoy.

Lastimosamente llega el momento de despedirnos, pero solo por unos días, por que la próxima semana tu y yo tenemos una cita, aquí en este que es tu espacio, que sin ti no es nada, por que es hecho por ti y para ti, no lo olvides si quieres ser parte de este atole de pinole y compartir los más deliciosos secretos comunícate vía electrónica a: yessyflores140787@gmail.com , me despido de ustedes deseándoles lo mejor de lo mejor esta semana, que estén llenos de salud y de mucho amor.