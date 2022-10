Santiago Papasquiaro, Dgo. (OEM).- ¡Que tal!, espero que se encuentren de maravilla, como siempre es un placer para mi estar compartiendo estas lineas con ustedes por quienes existe este su espacio; deseando que este inicio de de semana sea muy bueno y este lleno de acciones y retribuciones fructiferas para todos, asi como la que acaba de terminar a cada paso haya dejado una huella en sus vidas.

Comenzamos a deleitarnos con una rica taza de atole de pinole, con pasteles y serpentinas mandando una gran felicitación para MARISOL PEÑA OROZCO ya que este primero de noviembre, estará de manteles largos al cumplir un añito mas de vida, por lo que en esta ocasión y para todos los días de su vida le deseamos lo mejor de lo mejor, que siga con la esencia que tanto la caracteriza, sencilla, fresca y transparente en su forma de ser, una mujer que le sonríe siempre a la vida .

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, es VANESSA HERNANDEZ OCHOA, una hermosa mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este cuatro de noviembre celebrara su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida.

Siempre atenta a las necesidades de los demás y con una espléndida sonrisa, vemos a la señorita ALEJANDRA CARRASCO GARCIA, en cualquiera de sus facetas.

Una mujer muy impetuosa, y con muchas ganas de salir adelante es la AIDE HURTADO LOPEZ, sin duda una mujer, con grandes cualidades y muy linda tanto interiormente como en lo exterior, además de todo ello es una mujer tenaz, sabe a dónde quiere llegar y lucha para conseguirlo, esta semana recibe una felicitación puesto que este tres de noviembre celebra su cumpleaños..

Ahora llega el momento de coronar a JAZMIN ONTIVEROS NEVAREZ como la chica más simpática de Santiago, es perseguida por una innumerable lista de admiradores y no es para menos con ese par de ojos y esa sonrisa de ángel, además de todo es una chica súper sencilla y con grandes valores.

Un gran saludo para la encantadora MARIANA PEREZ LEYVA, ya que sin duda alguna es una señorita con una gran simpatía y alegría, quien con el paso de los días se convierte en una hermosa rosa que esta floreciendo.

GENESIS AYALA BURCIAGA, una chica de inigualable belleza, con gran personalidad, una mirada que deja sin aliento, pero además de todo es una joven mujer muy sencilla.

Mujeres como la joven LILIANA MARTINEZ CORRAL, madre de familia la cual sigue esforzándose día a día por ser alguien mejor, llena de experiencias y vivencias que enriquecen sus anécdotas vividas, siempre tiene tiempo para un buen consejo a sus amigos …¡ realmente admirable!.

Una chica que gusta de una vida plena en compañía de el pilar mas importante en su vida que es su familia es SONIA VARGAS OLAGUEZ, ella siempre lucha por conseguir sus ideales y hasta no conseguirlos deja esta pelea diaria.¡ en hora buena!.

VICTORIA DOMINGUEZ QUEZADA, es una chica muy interesante, porque a pesar de su corta edad, va por muy buen camino, sabe perfectamente lo que quiere y va por ese camino, además de todo es un chica muy guapa.

PERLA JIMENEZ SOLIS, recibe el titulo de la chica más carismática de la semana, así es esta guapa señorita se ha hecho notar por su inigualable personalidad, destacando siempre su alegría por la vida, y su sencillez.

Otro exponente de la belleza pinolera es nada menos que PAULINA CARDIEL GUERRERO, una joven extrovertida, de grandes decisiones, emprendedora y por supuesto poseedora de gran belleza en todos los sentidos

La señorita AYMAR TORRES GALINDO, se une esta semana a este atole de pinole, como la de la sonrisa más bella, además de su belleza, su sonrisa es la mejor carta de presentación que tiene.

PAOLA ARMENDARIZ HERRERA,, es portadora de una gran belleza, y con mucha personalidad, atrapando la atención, porque una jovencita con mucha coquetería nata y una esplendida sonrisa, que muestra la belleza de su alma.

Una chica que desvía la mirada masculina por su espectacular belleza y su gran carisma es la señorita SAMANTHA ALDERETE ESPINOZA, una mujer en toda la extensión de la palabra, llena de energía, sueños e ilusiones, de gran personalidad, dejando ver su mayor atractivo a la hora de sonreírle al mundo.

Hemos descubierto en la guapa JOCELYN RESENDIZ, a una chica muy dedicada, un poco intensa pero muy decidida en sus propósitos, siempre al cien con las pilas bien puestas, dando muestras a cada paso de sus capacidades.

Otro exponente de la belleza santiaguera es la señorita NAYELLI GAMIZ DUARTE, quien rompe con el tabú de que la belleza y la inteligencia no van de la mano, esta afortunada señorita es poseedora de estas dos grandes cualidades, resaltándose mucho mas su belleza.

Y hablando de mujeres con gran personalidad y deseosas de salir adelante, esta semana reconocemos el esfuerzo, dedicación y entrega que se encuentra poniendo la guapa ANAHI CHAIDEZ SIMENTAL, quien en poco tiempo ha ido escalando a grandes pasos la cumbre del éxito. ¡Muchas Felicidades!

La belleza de una mujer, se mide no solo por sus bonitas facciones, si no también por una sincera sonrisa, y un gran corazón, donde la nobleza y los buenos sentimientos son la base de su formación, y la señorita CORAIMA NUÑEZ TERRAZAS, una mujer única, que tiene claras sus aspiraciones en la vida y que lucha por conseguir sus metas, que contagia su paz interior.

Una mujer inteligente, dedicada, dulce, tierna es MELISSA VAZQUEZ SOTO la cual estará de manteles largos este treinta de octubre, esperando que tenga toda una vida llena de éxitos, teniendo presente que la vida es bella y que lo que realmente importa en ella no es el tiempo que pase, si no el cariño y entusiasmo con el que disfruta de ella.

MARELY DIAZ GOMEZ, es una joven mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos, y esta semana le mandamos una felicitación ya que este veintinueve de octubre, se encuentra apagando una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un añito más, rodeada del amor de muchas personas.

Esta semana reconocemos en la señorita KEYLA SALAZAR, como la chica más dedicada, que, en palabras de sus amigas y compañeros, es una gran representante de la belleza, puesto que su belleza no se limita solo a su físico, sino que tiene una alma muy bonita, que es lo que cautiva a las personas

Esta semana le reconocemos en la joven LLUVIA RIVERA CORRAL, su gran corazón, ya que siempre está en la mayor disposición de ayudar, siendo el una persona dedicada logrando salir adelante en la vida a base de sus esfuerzos y entrega, además de todo es muy apreciada por muchas personas por su calidez humana.

Una mujer de madera fuerte, de personalidad noble e intensa a la vez, con mucha presencia, toda una dama es ARELI VALENZUELA RIOS, a quien le mandamos una felicitación con mucho amor de parte de su familia que la aman por sobre todas las cosas, y le desean una vida llena de dicha, salud y bendiciones, con motivo de la celebración de su cumpleaños este treinta de octubre, agradeciéndole de todo corazón todos esos años de dedicación, entrega y amor.

Sin duda alguna encontrar a un amigo es encontrar un tesoro invaluable, es caminar acompañado de aquella persona que si te ve caer te tendera la mano para ayudarte a levantar, quien te acompañara en los momentos más difíciles y por supuesto k en los que estén llenos de felicidad estará presente, y así es la joven CAMILA MIJARES QUIÑONES, una gran compañera y amiga, deseándole lo mejor del mundo , ya que este veintisiete de octubre estuvo celebrando su cumpleaños.

Una mujer muy dedicada, con grandes expectativas en la vida y con muchísimo amor para darle a su familia es NAOMY RUBIO ACOSTA, la cual lucha por que todo lo que se propone se cumpla y de la mejor manera, poniendo en cada cosa su esencia y deseo de ser el mejor.

Una felicitación con mucho cariño para la guapa EVELYN HEREDIA IBARRA, ya que el este veinticinco de octubre estuvo de manteles largos al cumplir un año más de vida, un año en el que ha vivido experiencias buenas y malas, pero siempre tomado de la mano a su familia; quien recibe una gran felicitación, deseándole todo lo mejor del mundo, que dios lo colme de dichas y bendiciones

Cada día, cada año es una bendición, cada luz de día recibida, cada enseñanza de vida, cada experiencia llevada por la vida, es una bendición, cada amor entregado y recibido es una bendición, cada error cometido y tropiezo en el camino da oportunidad por cada día conseguido el reparo y la esperanza de seguir, este treinta de octubre la señora ABIGAIL CHACON ALVARADO estará celebrando su cumpleaños por lo que le deseamos mas años llenos de bendición y felicidad.

La guapa SUGEY MELERO GONZALEZ, en toda la extensión de la palabra es una mujer de esfuerzo y lucha, siempre atenta y buscando el bienestar para los mas su familia, sin duda alguna una mujer de gran entereza y de muchos logros en su vida, tanto personales como escolares.

El titulo de la señorita más guapa esta semana es para la señorita EMILY ESMERALDA SALCIDO SILVA, es una chica muy interesante para la mirada masculina, por su sin fin de cualidades físicas, en su personalidad ha demostrado ser muy sencilla, inteligente y de grandes sentimientos.

Continuando con las fiestas y los festejados esta semana, una felicitación para IVONNE RODRIGUEZ BARRAZA, quien este primero de noviembre estará apagando una velita más en su pastel, por lo que recibe una felicitación con mucho cariño, esperando que cumpla todas sus metas y siga adelante sonriéndole a la vida día a día al lado de su hermosa familia

Una mujer con muchas ganas de salir adelante, a pesar de todos los obstáculos de la vida, que esta mas que decidida a disfrutar de la vida al máximo, en compañía de quienes la quieren en la señorita BRENDA RAMOS GALLARZO a quien siempre vemos muy sonriente y con mucha alegría de vivir, una señorita que se esfuerza día con día por dar lo mejor de si y sobresalir por sus múltiples cualidades y habilidades.

La guapa ARIANA DELGADO CHÁVEZ es una jovencita llena de ambiciones, que siempre consigue lo que quiere gracias a su esfuerzo y que es muy convincente en todo lo que hace, siempre la podemos ver con una gran sonrisa que contagia toda esa alegría que la caracteriza.

Lastimosamente ha llegado el momento de decirnos adiós, sin embargo la próxima semana tu y yo tenemos una cita para seguir conociendo mas de los secretos mas profundos del atole de pinole, me despido de ustedes deseándoles la mejor semana de su vida, llena de amor, felicidad y sobre todo llena de éxito y dejándoles una recomendación, cuídate y valórate.; recuerda que este espacio fue hecho por ti y para ti, y si quieres participar con tus comentarios escríbenos a la dirección electrónica: yessyflores140787@gmail.com , … gracias por ser parte de este atole de pinole.