Atole de pinole

Santiago Papasquiaro, Dgo. (OEM).- ¡ Que tal!, espero que se encuentren de maravilla, como siempre es un placer para mi estar compartiendo estas lineas con ustedes por quienes existe este su espacio.

Comenzamos a compartir esta deliciosa bebida, mandando una felicitación muy especial para la srita. MARELY GARCIA VALLES, quien este doce de noviembre apagará apagando una velita mas en su pastel, una bella mujer que gusta de disfrutar de la vida, de compartir con los seres que son especiales en su vida, los momentos mas importantes y felices de su vida, solo queda mas que desearle prosperidad y dicha, y éxito para que logre todo lo que se proponga y quiera.

NOEMY HERNANDEZ GUTIÉRREZ, es un exponente de la belleza santiaguera, una jovencita de quien podemos decir que es muy dedicada en su escuela, con metas y con toda una vida por delante para cumplirlas.

La señorita SANDRA BARRAZA DÍAZ es una joven mujer siempre esta activa, buscando dar lo mejor de si misma en cada una de las actividades que lleva a cabo, actualmente la podemos ver esforzándose al máximo y con una gran sonrisa.

Una joven pareja llena de amor es la de Quetzalli Núñez y su novio Alejandro / Foto: cortesía |

Cada cumpleaños renueva nuestra existencia y es un año más de juventud cuando se tiene un corazón sin edad, una vida inspirada por el amor y guiada por la inteligencia, VERÓNICA LÓPEZ RÍOS, recibe una felicitación ya que el siete de noviembre celebrará su cumpleaños, esperando que se la pase de las mil maravillas en compañía de toda su familia deseándole lo suficiente en la vida, acompañada por supuesto de los seres que mas la aman en este mundo

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, LUCERO VARGAS GALLEGOS, es una gran mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este ocho de noviembre apagara una velita más en su pastel al celebrar su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida..

¿Quien dice que la belleza y la inteligencia no van juntas?... eso es un error y para muestra de que si se puede tener todo esto, tenemos a VALENTINA CARRASCO SALAZAR, siendo ella ya una mujer portadora de una belleza única, pero además de ello, sobresale por el esfuerzo que le dedica a todo lo que hace.

Una mujer atractiva, es aquella que se jacta de ser sencilla, honesta, servicial y alegre, este es el caso de SOFIA DOMINGUEZ RESENDIZ, quien además de estas y más cualidades goza de una belleza física espectacular.

Santiago Papasquiaro, es reconocido por ser tierra donde la belleza de la mujer es excepcional, lugar donde las mujeres son hermosas cual ramo de rosas CAMILA CAZAREZ HERRERA, es sin duda un gran exponente de esta belleza hermosas de sentimientos y muy guapa físicamente, es una rosa que está floreciendo día con día.

KENYA QUIÑONES ARRIETA, resulta ser una bella jovencita que denota una gran actitud ante la vida, A quien siempre se le ve dando el cien por ciento en cada cosa que hace, brindándole a la vida su mejor cara.

ISABELLA PEÑA TEJADA, es una joven mujer de gran corazón, con un sinfín de virtudes que la hacen una hermosa mujer en todos los sentidos, y esta semana le mandamos una felicitación ya que el pasado tres de noviembre, apago una velita más en su pastel, celebrando de esta manera un añito mas, rodeada del amor de muchas personas.

Un cumpleaños sólo es la suma de la persona en la que te has convertido: en una persona maravillosa llena de virtudes, ¡Muchas Felicidades! Para el señor ROBERTO FLORES HERNÁNDEZ, ya que este ocho de noviembre festeja un año más de vida, por lo cual su familia, le desean lo suficiente en la vida, que siga lleno de energía, deseándole que se la pase súper bien, reiterándole su cariño incondicional, y esperando que recuerde siempre lo especial que es, y que cuenta con el apoyo de ellos por ser la gran persona que es.

Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada por ser admirada por su belleza y elegancia, es aquella mujer firme de carácter que puede decir NO, es una mujer con decisión, y a pesar de su corta edad podemos ver estas cualidades en la señorita NAOMY TERRAZAS ESCOBEDO.

La chica mas guapa de esta semana es CAROLINA OROZCO VILLA, una joven que cuenta con una gran belleza en todos los sentidos , pero además de ellos es una jovencita muy madura que tiene bien definido lo que quiere, y estamos seguros que lo va a lograr, además de todo es una chava súper entregada y apasionada por conseguir sus sueños.

Esta semana le reconocemos en la joven RENATA ORTIZ FIERRO, su gran corazón, ya que siempre está en la mayor disposición de ayudar, siendo el una persona dedicada logrando salir adelante en la vida a base de sus esfuerzos y entrega, además de todo es muy apreciada por muchas personas por su calidez humana.

ALONDRA CENICEROS RIVERA, recibe el título de la chica más carismática de la semana, así es esta guapa señorita se ha hecho notar por su inigualable personalidad, destacando siempre su alegría por la vida, y su sencillez.

LILIANA QUEZADA MUÑOZ, es una joven de gran carácter y personalidad, que conjuntado con su belleza, se hace dinamita pura, pero sin embargo hay que resaltar algunas de sus cualidades que la hacen ser una mujer interesante: es decidida, aventurera, con metas, inteligente, sencilla, simpática, una excelente amiga, etc., etc., así que en pocas palabras es todo un estuche de monerías, y una gran mujer.

Las hermanas Alondra y Hazel Carrasco, con originales y divertidos disfraces / Foto: cortesía |

ALEJANDRA MENDIETA GÓMEZ, es una mujer de grandes metas en la vida, de paso firme y entereza en todas sus decisiones, además de ello una gran amiga para quienes saben ganarse su cariño, poseedora de gran simpatía, alegría y de una esplendorosa belleza, además de todo una excelente estudiante

Una de mujer muy entusiasta, con gran energía, sumamente intensa en su personalidad y llena de vida es BRIANNA MARTÍNEZ RAMÍREZ una guapa señorita muy dedicada en todos los aspectos de su vida, a quien podemos ver siempre muy alegre compartiendo sus logros y malos momentos con sus amigos y su familia , demostrando la calidad de mujer que es a pesar de su corta edad.

Uno de los exponentes de la belleza santiaguera es ESMERALDA RENTERIA CARRASCO, una mujer con una singular belleza, ya que físicamente es un monumento de mujer y en esencia es noble y de gran corazón, no por nada comparte grandes amistades y tiene la adoración y amor de sus familia.

Continuando con las fiestas y los festejados esta semana, una felicitación para la guapa EVELYN URIBE DUARTE, quien este nueve de noviembre estará apagando una velita más en su pastel, por lo que recibe una felicitación con mucho cariño, esperando que cumpla todas sus metas y siga adelante forjándose una mejor vida cada día.

Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más flaca, ni la que tiene el cutis más terso o el cabello más llamativo, es aquella que con tan sólo una sonrisa y un buen consejo puede alegrarte la vida, Y la guapa ADILENE VALVERDE ALARCON es una hermosa mujer, que destaca por su personalidad única, fuerte e interesante.

Esta semana quien se lleva la corona como la chica más guapa es para la señorita CITLALLY RODRÍGUEZ SILVA, una hermosa jovencita, que posee una mirada única, donde se esconde su picara inocencia, una sonrisa con la que se gana la simpatía de las personas y un corazón de oro, a esta linda señorita, a quien le deseamos lo suficiente en la vida.

Siguiendo con las fiestas este once de noviembre MARINA CONDE LEYVA celebrara el paso de un año más de vida donde se ha llenado de experiencias que la hacen una mejor mujer, por lo cual recibe una gran felicitación esta mujer de grandes cualidades porque sabe ser una gran amiga, hija y hermana.

JOCELYN SALDIVAR RAMOS, es una muestra de lo que es una mujer Entregada y dedicada a su familia, da lo mejor de ella en cada cosa que hace, pero sin duda alguna a lo que le da más prioridad y hace con más jubilo y alegría es el compartir con sus hijos, esposo, hermanos y sus padres, cada instante que se puede, le deseamos lo mejor del mundo cada día.

Una felicitación para JENNIFER TORRES NEVAREZ, mujer de lucha incansable, por ser cada día una mejor mujer, con un corazón de oro y una calidez humana para todos sus amigos realmente única, y este seis de noviembre, está de manteles largos, festejando un año más de vida, por lo que recibe un afectuoso abrazo.

Una de las flores más bella del municipio es IVONNE HEREDIA AYALA, carisma y sencillez son algunos de los tantos atributos que tiene esta guapa mujer, además de ello, sumamente encantadora.

La chica simpatía de esta semana es AMERICA RUBIO ONTIVEROS una joven que cuenta con una gran belleza en todos los sentidos , pero además de ellos es una jovencita muy madura que tiene bien definido lo que quiere, y estamos seguros que lo va a lograr, además de todo es una chava súper entregada y apasionada por conseguir sus sueños

La joven MEREDIE ESPINIZA ZAMUDIO, es una chica que ha destacado por su entusiasmo y dedicación en cada cosa que hace, es una mujer que goza de una belleza única, ya que en todos los sentidos podemos decir la gran mujer que es.

Lastimosamente ha llegado el momento de decirnos adiós, sin embargo la próxima semana tu y yo tenemos una cita para seguir conociendo mas de los secretos mas profundos del atole de pinole, me despido de ustedes deseándoles la mejor semana de su vida, llena de amor, felicidad y sobre todo llena de éxito y dejándoles una recomendación, cuídate y valórate.; recuerda que este espacio fue hecho por ti y para ti, y si quieres participar con tus comentarios escríbenos a la dirección electrónica:yessyflores140714@gmail.com.

Recuerda: Los grandes cambios suelen venir acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, sino el inicio de algo nuevo.