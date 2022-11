Atole de pinole

Santiago Papasquiaro Dgo. (OEM).- Hola que tal queridos lectores, es para mi todo un placer estar una semana mas con todos ustedes compartiendo este su espacio, deseándoles la mejor semana de sus vidas, llena de alegría, y amor.

Cada día, cada año es una bendición, cada luz de día recibida, cada enseñanza de vida, cada experiencia llevada por la vida es una bendición; cada amor entregado y recibido, cada error cometido y tropiezo en el de camino da oportunidad por cada día conseguido el reparo y la esperanza de seguir, este dieciocho de noviembre la guapa ABIGAIL CHAVARRIA LÓPEZ, estará celebrando un año mas de vida, deseándole que cumpla muchos años mas llena de bendiciones y felicidad en compañía de su familia y todos aquellos que la quieren.

Una mujer emprendedora, de familia y trabajadora es la guapa YAMILETH SANTELLANES RUIZ, quien sigue esforzándose día a día por ser alguien mejor, llena de experiencias y vivencias que enriquecen sus anécdotas vividas, siempre tiene tiempo para un buen consejo a sus amigos y compañeros.

Otra cumpleañera mas para próximas fechas es BELEM ZAMARRIPA PEÑA , así es serpentinas y confetis para esta gran mujer que estará de fiesta, por supuesto acompañada de su familias, los cuales siempre le desean lo mejor del mundo, esperando que cumpla cada día mejor promesa de felicidad, amor y paz, muchas felicidades.

Una felicitación para la guapa FERNANDA MORALES ARRIAGA quien este veintidos de noviembre estará de manteles largos, festejando su cumpleaños, deseándole que se la pase de las mil maravillas, que todos sus deseos se conviertan en realidad y que siga adelante luchando por lograr todas sus metas; porque siempre ha demostrado ser una gran mujer, de carácter, simpática, guapa, sencilla y luchadora.

El título de la señorita más guapa de esta semana es para la señorita VANESSA SOLIS GUTIERREZ, una mujer muy autentica y positiva, siempre se le ve muy contenta por la vida, esperando que no pierda esa humildad que la caracteriza le deseamos lo mejor del Mundo.

FATIMA HERANDEZ ROBLES, es una mujer muy entusiasta y con ganas de disfrutar de la vida al máximo dejando siempre lo mejor de si en todo lo que realiza.

La guapa ASHLE GALINDO FERNANDEZ, recibe un sincero saludo, deseándole que en cada paso que de, encuentre la felicidad y por su puesto este lleno de cosas buenas su vida.

La señorita Marisela, fue coronada como la reina de la UAD Santiago 2022/ Foto: Cortesía |

Un exponente de la belleza pinolera es la guapa ISLENI RAMOS ORTIZ, quien tiene belleza física e inteligencia, puesto que se encuentra dejando lo mejor de ella dentro de cada faceta de su vida, y en esta ocasión le mandamos una felicitación, puesto que el pasado quince de noviembre esta guapa mujer celebro un año más de vida.

La señora ANGELA MELENDEZ, es una mujer, entusiasta y guapa madre, quien además de tener una gran nobleza, goza de una simpatía inigualable, es una señora en toda la extensión de la palabra, trabajadora, y siempre al pie del cañón en la lucha constante de la vida, dando lo mejor de sí misma.

Otro exponente de la belleza de la tierra de los Revueltas, es nada menos que GISSEL CARRASCO AGUIRRE, una joven extrovertida, de grandes decisiones, emprendedora y por supuesto poseedora de gran belleza en todos los sentidos.

La guapa MEREDIE RODRIGUEZ ANAYA es una jovencita llena de ambiciones, que siempre consigue lo que quiere gracias a su esfuerzo y que es muy convincente en todo lo que hace, siempre la podemos ver con una gran sonrisa que contagia toda esa alegría que la caracteriza.

La guapa SOFIA MUÑOZ ROSALES, es sin duda alguna una mujer que contagia con su energía, una guapa señorita que además de ello, trabaja y se cuida muy bien, se mantiene en forma física y mentalmente, un gran ejemplo de vida.

PALOMA ALVAREZ, es la muestra del espíritu emprendedor de los jóvenes, a pesar de su corta edad, demuestra sus ganas de salir adelante día con día… No cabe duda que cuando uno se quiere superar, hace de todo en esta vida… Felicidades.

Una mujer con muchas ganas de salir adelante, a pesar de todos los obstáculos de la vida, que está más que decidida a disfrutar de la vida al máximo, en compañía de quienes la quieren en la señorita CLARISSA MALDONADO CAZARES, a quien siempre vemos muy sonriente y con mucha alegría de vivir, una señorita que se esfuerza día con día por dar lo mejor de sí y sobresalir por sus múltiples cualidades y habilidades.

Con gran entusiasmo la guapa SARAHÍ BURCIAGA CONTRERAS se distingue por ser una señorita llena de energía, y alegría, mismas que comparte con sus amigas y su familia.

Una mujer que gusta de trabajar sin quejarse, y dar lo mejor de ella es la guapa EVELYN VILLAREAL CASTRO, una mujer con gran congruencia en sus palabras y su proceder, es una fina persona, que se ha hecho respetar y admirar por su excelente forma de ser.

La guapa LESLIE ARRIETA GAMBOA estará de manteles largos este veintiuno de noviembre, al cumplir un añito más de vida, por lo que le deseamos en su cumpleaños que tenga siempre presente, momentos especiales, llenos de alegría y sobre todo que celebre que tiene un año más de vida, porque la vida es bella, y que no interesa cuántos cumpla lo que realmente interesa es el cariño y el entusiasmo que pone a esta fecha tan especial y a todos los días de su vida.

La guapa SAMANTHA SEPULVEDA, ha demostrado ser una mujer admirable, que lucha por salir adelante en la vida, dando siempre lo mejor de ella, una mujer fuerte, una mujer noble, una mujer de entrega y lucha constante, sin duda una gran mujer.

Una jovencita muy dedicada tanto en su escuela, como en su vida, es la señorita ALMENDRA SILVA TREJO, quien posee una extrovertida personalidad, dentro de lo cual podemos destacar su singular sonrisa y carisma, es una joven mujer llena de simpatía y de grandes amistades que la aprecian.

El trayecto de la vida, la mejor herencia que podemos forjar es la educación, y una joven que se encuentra estudiando fuertemente, para llegar muy lejos es la señorita RENATA SALAZAR CAMPOS.

Una mujer muy dedicada, con grandes expectativas en la vida y con muchísimo amor para darle a su familia es la guapa MIRIAM BARRAZA LEYVA, la cual lucha por que todo lo que se propone se cumpla y de la mejor manera, poniendo en cada cosa su esencia y deseo de ser el mejor.

DANNA PEREZ VILLA, una mujer en toda la extensión de la palabra, muy noble, sencilla y carismática, siempre luchando por sus ideales; tiene una belleza física deslumbrante, pero más sin embargo esto se opaca por sus grandiosa forma de ser, ahora bien está claro que es hermosa en una gran magnitud, la verdad es todo lo que un hombre espera de una mujer.

¿Quién dice que la belleza y la inteligencia no van juntas?... eso es un error y para muestra de que si se puede tener todo esto , tenemos a CAMILA NUÑEZ FALCON, siendo ella ya una mujer portadora de una belleza única, pero además de ello, sobresale por el esfuerzo que le dedica a sus estudios.

La guapa KEYLA ACOSTA RIOS, toda la extensión de la palabra es una mujer de esfuerzo y lucha, siempre atenta y buscando el bienestar para los más su familia, sin duda alguna una mujer de gran entereza y de muchos logros en su vida, tanto personales como escolares.

El título de la señorita simpatía esta semana es para la señorita TANIA OLIVAS NAVARRO, es una chica muy interesante, por su sin fin de cualidades físicas, en su personalidad ha demostrado ser muy sencilla, inteligente y de grandes sentimientos.

Una mujer muy guapa, trabajadora, buena madre, esposa y amiga es la guapa ERIKA CASTILLO SAMANIEGO, a quien podemos ver atendiendo con la mejor de las actitudes, es una mujer que se puede ver le gusta compartir el mayor tiempo posible con su hermosa familia.

Una chica con mucho temple es la guapa MARIANA MEZA REYES, una joven encantadora con una mirada que despliega felicidad y a su vez es misterio, esta chica demuestra con el paso de los días, la madera de la que esta echa, con grandes valores morales y familiares, dando siempre lo mejor de ella, dejando por supuesto su esencia en lo que hace.

Una chica guapa e inteligente es VALERIA MIJAREZ GÓMEZ, por lo que esta semana se convierte en la chica más carismática de la semana, esta mujer aparte de tener una cara de ángel, es súper sencilla, carismática, noble y de muy buenos sentimientos.

YAZMÍN VILLA ESCARCEGA, es una muestra clara de lo que es una joven guapa y sincera, llena de energía, con gran calidez como persona, sin duda alguna son una chica que gustan de la diversión sana.

FABIOLA CEPEDA GONZALEZ, es una jovencita, muy dedicada a sus estudios y lo demuestra día con día, siendo una alumna excelente, más que claro es que también es una gran hija, teniendo orgullosa a su madre, por cada uno de sus logros.

Una de las flores más bella del municipio es MARISOL VELAZQUEZ MARTINEZ carisma y sencillez son algunos de los tantos atributos que tiene esta guapa mujer, además de ello, sumamente encantadora.

Desafortunadamente ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarte que tu yo tenemos una cita la próxima semana, para seguir indagando en los secretos del atole de pinole, gracias por ser parte de este espacio, que fue creado por ti y para ti, si quieres participar comunícate vía internet atreves de los correos yessyflores140787@gmail.com,...¡cuídense mucho y hasta la próxima!

Recuerda: Cada día de tu vida has lo que te llene de alegría, lo que te haga bien, porque no tenemos tiempo para las cosas malas, no podemos perder nuestras vidas en algo que no queremos.